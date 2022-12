Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 08.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Verkehrsunfälle

Grünstadt (ots) – Gestern Morgen (07.12.2022) gegen 11:30 Uhr befuhren zwei Pkw-Fahrer hintereinander die Industriestraße von der Kirchheimer Straße kommend in Richtung Obersülzer Straße. Der Vorausfahrende musste kurz vor der Einmündung in die Daimlerstraße verkehrsbedingt bremsen. Der Nachfolgende fuhr infolge Abstandsunterschreitung auf. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Etwa drei Stunden später, gegen 14:30 Uhr, kam es zu einem weiteren Auffahrunfall in der Industriestraße. Hier befuhren zwei Pkw die Industriestraße von der Obersülzer Straße kommend in Richtung Kirchheimerstraße. Die Vorausfahrende wollte nach links in die Benzstraße abbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Der Nachfolgende bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf. Hier entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 Euro.

Grünstadt: Geschwindigkeitskontrollen

Grünstadt (ots) – Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Asselheimer Weinstraße konnten am 06.12.22 in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 11:15 Uhr drei Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung um 22 km/h ist für die Betroffene ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro fällig. Außerdem erhöht sich das Punktekonto beim Verkehrszentralregister in Flensburg um einen Punkt.

Herxheim, Erpolzheim: Geschwindigkeitsmessungen

Herxheim / Erpolzheim (ots) – Keine Verstöße wegen überhöhter Geschwindigkeit registrierten Polizeibeamte bei einer Geschwindigkeitsüberwachung am Dienstag den 6.12.2022 zwischen 9.45 und 11 Uhr im Bereich der Hauptstraße in Herxheim am Berg. Allerdings hatten drei Autofahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt. Zudem wurde ein Fahrzeug wegen technischer Mängel beanstandet.

Bei einer weiteren Messung zwischen 11.30 und 12.30 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße in Erpolzheim, waren drei Autofahrer zu schnell unterwegs gewesen. Bei erlaubten 30 km/h lag der gemessene Höchstwert bei 47 km/h. Auch hier wurden zwei Fahrzeugführer wegen technischer Mängel zur Nachbesserung aufgefordert.

Lambrecht: Auf dem Weg zur Arbeit

Lambrecht/ Pfalz (ots) – Auf dem Weg zur Arbeit befand sich ein 36-Jähriger aus Lambrecht am 07.12.2022 um 07:20 Uhr mit seinem E-Scooter, als er in der Walter-Rathenau-Straße in 67466 Lambrecht einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Überprüfung des E-Scooters konnte festgestellt werden, dass dieser eine Geschwindigkeit von bis zu 30 km/h erreichen kann. Den hierfür erforderlichen Führerschein konnte der Mann nicht vorlegen. Ferner war der E-Scooter nur bis zu einer Geschwindigkeit bis 20 km/h versichert. Ausserdem kam hinzu, dass bei dem Lambrechter Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein durchgeführter Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem E-Scooter-Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Da der Fahrer bereits schon wegen gleichgelagerter Delikte in Zusammenhang mit dessen E-Scooter in Erscheinung getreten ist, wurde dieser mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Der 36-Jährige muss sich nun in mehreren Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Wattenheim: Verkehrsunfall – Beteiligter wird handgreiflich

Wattenheim (ots) – Am gestrigen Dienstag (06.12.22), gegen 14:40 Uhr befuhren drei Pkw-Fahrer die B 47 von Wattenheim kommend in Richtung Eisenberg. Der vorausfahrende, 83 Jahre alte Autofahrer bremste plötzlich ohne zwingenden Grund zum Stillstand ab. Ein ihm nachfolgender, 51 Jahre alter Mann konnte seinen Pkw dahinter zum Stehen bringen. Der dritte, 44 Jahre alte Pkw-Fahrer fuhr auf den Pkw des 51-jährigen auf. Bei dieser Kollision entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Weil der an dem Unfall beteiligte Senior die Unfallstelle sofort verlassen wollte, wurde er von den beiden anderen Unfallbeteiligten aufgefordert, bis zum Eintreffen der Polizei zu bleiben. Darauf reagierte dieser mit Unverständnis und schlug dem 44-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dem 51 Jahre alten Mann sprühte er ein Tierabwehrspray ins Gesicht.

Gegen den 83-jährigen wird nun nicht nur wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, sondern auch wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Haßloch: Trunkenheitsfahrt

Haßloch (ots) – Gegen 00:30 Uhr am frühen Mittwochmorgen fiel einer Streife der PI Haßloch ein PKW auf, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit mehrfach deutlich überschritt. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem 37-jährigen Fahrer aus Ludwigshafen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,14 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Er muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Neuleiningen: Geschwindigkeitskontrollen – ein Betroffener unter Betäubungsmitteleinfluss

Neuleiningen (ots) – Bei Geschwindigkeitskontrollen am 06.12.22 im Zeitraum 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr in der Tiefenthaler Straße konnten drei Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Der schnellste Gemessene war um 13:05 Uhr mit 73 km/h, also 23 km/h schneller als erlaubt, unterwegs. Bei diesem 36 Jahre alten Autofahrer konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung schließen lassen. Ein Vortest war nicht möglich, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde in diesem Fall eingeleitet.

Neuleiningen-Tal: Verkehrsunfall – Hoher Sachschaden – Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Neuleiningen-Tal (ots) – Sachschaden in Höhe von ca. 31.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am 06.12.22 gegen 16:10 Uhr in Neuleiningen-Tal. Ein 59 Jahre alter Autofahrer befuhr die Talstraße von Kleinkarlbach kommend in Richtung Altleiningen. Kurz vor dem Ortsausgang geriet er aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Pkw zusammen, der von einem 77 Jahre alten Mann geführt wurde. Das Auto des 77-jährigen drehte sich infolge der Kollision eineinhalb Mal um die eigene Achse, bis er schlussendlich zum Stehen kam. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

