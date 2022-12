Frau im Zedtwitzpark umgefahren – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Bereits am 10.11.2022 gegen 16 Uhr, wurde eine 81-Jährige im Zedtwitzpark von einer unbekannten Radfahrerin umgefahren. Die Radfahrerin soll die gestürzte Seniorin ausgelacht haben und sei weitergefahren. Die 81-Jährige verletzte sich durch den Sturz leicht. Die Verletzte war so geschockt, dass es ihr nicht möglich war die Fahrerin zu beschreiben.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zu der Radfahrerin geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Unbekannte rauben Geldbeutel

Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend 05.12.2022 gegen 19:30 Uhr, befand sich ein 24-jähriger Ludwigshafener auf der Hannelore-Kohl-Promenade, als er durch 3 bislang unbekannte Täter angesprochen wurde. Die jungen Männer bedrängten den 24-Jährigen und nahmen ihm seinen Geldbeutel ab. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Pegeluhr.

Die Täter waren nach Angaben des Geschädigten im Alter zwischen 17 und 25 Jahren und zwischen 1,60 Meter und 1,75 Meter groß. Einer hatte einen langen dunklen Bart und trug schwarze Jogginghosen, eine grüne Jacke mit Kapuze und eine schwarze Schirmmütze. Ein weiterer trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und blaue Jeans.

Es werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Hinweise auf die Identität der Täter geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Klimageräte gestohlen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Unbekannte entwenden in dem Zeitraum vom 02.12.2022 bis 06.12.2022, 16 Klimageräte von einer Baustelle in der Magnetbandstraße. Der Schaden beläuft sich derzeit auf 23.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots) …war ein 36-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen 06.12.2022 in der Rheinuferstraße unterwegs. Der Mann war im Rahmen einer Kontrollaktion angehalten worden. Bei der Kontrolle konnten die Polizeikräfte Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung feststellen.

Ein freiwilliger Vortest reagierte positiv auf Kokain, Amphetamin, Methamphetamin. Dem Mann wurde in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Bußgeld von bis zu 3.000 Euro und ein Fahrverbot.

Jugendliche stehlen Zigaretten aus Automaten

Ludwigshafen (ots) – Zwei 15-Jährige wurden am Dienstag 06.12.2022 gegen 11 Uhr, von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet, wie sie Zigaretten aus einem Automaten in der Taubenstraße entwendeten. Die Zeugin verfolgte die beiden Jugendlichen und verständigte die Polizei.

Die Polizei nahm nach einer kurzen Verfolgung die 15-Jährigen fest. Insgesamt wurden 13 Zigarettenpackungen aus einer Öffnung des Automaten entwendet. Ob der Zigarettenautomat bereits aufgebrochen war oder von den Jugendlichen aufgebrochen wurde, wird derzeit noch ermittelt.

Die 15-Jährigen wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Eltern überstellt.

Unfall verursacht – 15-Jähriger missachtet rote Ampel

Ludwigshafen (ots) – Ein 15-jähriger Mofa-Fahrer missachte am Dienstag (06.12.2022), gegen 19 Uhr, eine rote Ampel an der Kreuzung Sternstraße/Mannheimer Straße und kollidierte mit einem bevorrechtigten PKW. Der Jugendliche verletzte sich hierbei und wurde anschließend in ein Krankenhaus medizinisch versorgt.

Die Kreuzung musste während der Unfallaufnahme circa 30 Minuten gesperrt werden. Teilweise kam zu Beeinträchtigungen des öffentlichen Nahverkehrs.

Rauchwarnmelder Alarm

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(SR) – Am Dienstag 06.12.2022 um 21:56 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Röntgenstraße alarmiert. Der Rauchwarnmelder in einer Wohnung hatte ausgelöst und aufmerksame Bürger berichteten diese Signalisierung der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen über den Notruf 112.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine leichte Rauchentwicklung aus einem Fenster im 2. OG in eines Wohnblocks sichtbar. Unklar war, ob sich noch Personen in der Wohnung aufhielten. Während der Maßnahmen wurde eine Person vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Ursache der Verrauchung war angebranntes Essen in der Küche. Nach den Belüftungsmaßnahmen konnte die Wohnung wieder uneingeschränkt genutzt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 7 Fahrzeugen und 28 Kräften, die Polizei, der Rettungsdienst mit Organisatorischem Leiter und dem Leitendem Notarzt.

Berufsinfoabend bei der Polizei am 19.12.2022

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Zu einem Berufsinfoabend lädt die Polizei in Ludwigshafen-Oppau am Montag 19.12.2022 von 17-20 Uhr, ein. Ihr habt Interesse an einem vielfältigen, krisensicheren und spannenden Job, der Euch immer wieder Abwechslung bietet?

Hier bekommt ihr Infos, Tipps und Tricks zum Bewerbungsverfahren, Einblicke in unseren Berufsalltag im Wechselschichtdienst, die Möglichkeit uns als Dienststelle kennen zulernen und mit unseren Kollegen ins Gespräch zu kommen

Anmeldung:

E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de oder oder Tel.-Nr. 0621 963-2222.

Adresse: