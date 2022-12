Diebstahl von Katalysator

Neuhofen (ots) – Im Zeitraum vom 05.12.2022 (19:00 Uhr) bis 06.12.2022 (13:00 Uhr) wurde der Katalysator eines in der Ringstraße geparkten VW durch unbekannte Täter herausgeschnitten und entwendet.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Hinweis auf Betrugsmasche

Schifferstadt (ots) – Eine 76-Jährige bekam auf ihrem Computer eine Fehlermeldung mit einer Hotline Nummer angezeigt. Die Seniorin rief daraufhin bei der Nummer an und gab ihre Zugangsdaten für ihr Online-Banking und die Daten ihrer Kreditkarte preis. Weiterhin wurde die Dame durch den unbekannten Täter, welcher deutsch mit indischen Akzent sprach, aufgefordert, Guthabenkarten im Wert von 500 Euro zu erwerben.

Hiernach bemerkte die 76-Jährige den Betrugsversuch und beendete das Telefonat. Durch die veranlasste Kontensperrung ist kein finanzieller Schaden entstanden.

Die Polizei rät: Rufen Sie keine unbekannten Nummern an. Geben Sie am Telefon niemals persönliche und sensible Daten, wie Kontodaten, an Unbekannte weiter. Ziehen Sie bei verdächtigen Anrufen Bekannte oder Verwandte hinzu oder wenden Sie sich an die Polizei.

Betrugsversuch durch angebliche Polizeibeamte

Neuhofen (ots) – Am Dienstag 06.12.2022 erhielt ein 92-Jähriger einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, da die vermeintliche Tochter des Seniors einen Unfall verursacht haben soll und der 92-Jährige nun für den Schaden aufkommen müsse. Da der Senior angab, nicht über viel Bargeld zu verfügen, wurde nach Schmuck gefragt.

Die verständigte Tochter des Seniors deckte den Betrugsversuch auf und informierte die Polizei. Die Polizei rät: Machen Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und rufen Sie selbst unter der Ihnen bekannten Nummer bei dem angeblichen in Not geratenen Angehörigen an. Lassen Sie sich auf keinen Fall durch die Betrüger am Telefon weiter verbinden, sondern wählen Sie die Nummer selbst.