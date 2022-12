Kontrollmaßnahmen am Nikolaustag

Speyer (ots) – Am Dienstag 06.12.2022 führte die Speyerer Polizei vor Schulbeginn Kontrollen an der Siedlungsschule im Birkenweg durch. Die Beamten sensibilisierten 5 Eltern in ihren PKW für die von sog. “Elterntaxis” ausgehenden Gefahren im unmittelbaren Schulumfeld. Weiterhin forderten die Beamten 5 Schüler ohne Licht am Fahrrad auf, diesen Mangel beheben zu lassen und wiesen auf die Gefahren hin.

Gegen 19 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Straße Am Schöneck eine 53-Jährige in ihrem PKW. Im Verlauf der Kontrolle nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch bei ihr wahr und veranlassten einen Atemalkoholtest, der zu einem Ergebnis von 1,35 Promille führte. Die Beamten übergaben die Fahrzeugschlüssel der Dame an einen Berechtigten, veranlassten eine Blutentnahme bei der Dame und beschlagnahmten ihren Führerschein. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Verkehrsunfall mit Personenschaden am Wasserturm

Speyer (ots) – Am Dienstag 06.12.2022 kurz vor 10 Uhr parkte eine 40-Jährige ihren PKW in der Straße am Wasserturm, stieg aus und touchierte einen passierenden Fahrradfahrer beim Öffnen der Fahrzeugtür. Der 60-jährige Fahrradfahrer stürzte nicht und machte zunächst nur einen Sachschaden am Schutzblech und der Fahrradkette geltend.

Die 40-Jährige sicherte die Übernahme der Sachschäden in Höhe von ca. Euro zu. Beide Unfallbeteiligte entfernten sich ohne Hinzuziehung der Polizei. Etwa eine Stunde später rief der 60-Jährige die 40-Jährige an und machte Verletzungen u.a. am Knie geltend. Daher suchte zunächst die 40-Jährige die Polizei auf. Später erschien der 60-Jährige ebenfalls bei der Polizei.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie jeden ihr bekanntwerdenden Verkehrsunfall aufnehmen wird. Scheuen Sie sich auch bei vermeintlich nur geringen Schäden nicht, nach einem Verkehrsunfall die Polizei zu verständigen!