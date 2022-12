Pkw Audi TT beschädigt

Bad Bergzabern (ots) – Am Dienstag 06.12.22 zwischen 12:15-12:45 Uhr, kam es in der Weinstraße gegenüber der Shell-Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer eines weißen Pkw beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen silberfarbenen Audi TT mit SLS-Kennzeichen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem geparkten Audi entstand ein Schaden vorne links in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher und dem Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrskontrollen

Bad Bergzabern (ots) – Bei Verkehrskontrollen am Dienstag 06.12.2022 wurde in der Weinstraße das Benutzungsverbot von Mobiltelefonen während der Fahrt, kontrolliert. 5 Fahrzeugführer hatten sich an das Verbot nicht gehalten und müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

3 weitere Verkehrsteilnehmer legten während der Fahrt keinen Sicherheitsgurt an. Sie wurden deshalb gebührenpflichtig verwarnt.

In der Pestalozzistr. hielten sich 3 Fahrzeugführer nicht an das Durchfahrtsverbot am Alfred-Grosser-Schulzentrum und wurden ebenfalls sanktioniert.