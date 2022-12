Ettlingen – 40-Jähriger Tatverdächtiger nach mutmaßlichem Wohnungseinbruch ergriffen

Ettlingen (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und

Polizeipräsidium Karlsruhe:

Ein 40-jähriger Tatverdächtiger wird nach der mutmaßlichen Begehung eines

Wohnungseinbruchsdiebstahls auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft

Karlsruhe am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.

Der Täter soll am Dienstag gegen 16:30 Uhr in Ettlingen ein Fenster aufgehebelt

und sodann in eine Wohnung eingestiegen sein. Im Anschluss soll er mehrere Räume

durchsucht und unter anderem diversen Schmuck entwendet haben. Der Mann konnte

vor Eintreffen der alarmierten Polizei flüchten.

Aufgrund eines Zeugenhinweises wurde der Tatverdächtige im Rahmen einer Fahndung

in Neustadt vorläufig festgenommen. Das mutmaßliche Diebesgut konnte bei einer

anschließenden Durchsuchung sichergestellt werden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

(Wilferdingen-Singen) Güterwaggon entgleist im Bahnhof

Wilferdingen-Singen (ots) – Bei Beladungsarbeiten ist am frühen Mittwochmorgen

(7. Dezember) ein Güterwaggon der Deutschen Bahn entgleist. Um den Waggon wieder

in die Schienen zu heben, mussten die Gleise im Bahnhof zeitweise gesperrt

werden.

Gegen 04:45 Uhr kam es bei Beladungsarbeiten zur Entgleisung eines Güterwaggons.

Dabei hob sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen eine der Achsen aus dem

Gleis. Personen wurden bei dem Vorgang nicht verletzt. Eine genaue Schadenshöhe

liegt derzeit noch nicht vor.

Bis 08:45 Uhr hob ein Kran den Waggon wieder in die Schienen und sowohl AVG als

auch Deutsche Bahn nahmen den Verkehr wieder auf. Einzelne Zugverbindungen

wurden solange durch einen Busverkehr ersetzt oder umgeleitet.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe ermittelt nun die genauen Umstände des

Vorfalls und in diesem Zusammenhang, ob der Straftatbestand des gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr erfüllt sein könnte.

Karlsruhe – Karlsbad – Einbruch in Einfamilienhaus – Hinweise erbeten

Karlsruhe (ots) – In der Schwarzwaldstraße in Spielberg kam es im Laufe des

Dienstags zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang Unbekannte sollen sich zwischen 12:00 Uhr und 18:30 Uhr durch

Einschlagen einer Glasscheibe in der Terrassentür Zutritt zum Gebäude verschafft

haben. Nach ersten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die

Eindringlinge sämtliche Räumlichkeiten des Anwesens durchsucht haben. Zum

aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, ob Diebesgut entwendet wurde.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro.

Die Beamten des Polizeireviers Ettlingen haben die Ermittlungen aufgenommen und

erbitten unter der Rufnummer 07243 3200-0 Zeugenhinweise.

Walzbachtal – Zeugen nach Einbruch in Vereinsheim gesucht

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstag, 13:00 Uhr

und Dienstag, 16:00 Uhr in ein Vereinsheim in der Grombacher Straße in Jöhlingen

ein und erlangten dort diverses Diebesgut.

Um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen, schlugen und warfen die Unbekannten

vermutlich einige Fenster und Glaseinsätze an den Türen ein. Insgesamt wird der

Wert des Diebesguts auf etwa 8.000 Euro geschätzt, der Sachschaden circa 2.500

Euro.

Die Kriminaltechnik kam zur Spurensicherung vor Ort.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter der Rufnummer

07252/50460 in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Autofahrer fährt Pedelec-Fahrer an – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag in der

Werner-von-Siemens-Straße, zwischen einem Autofahrer und einem Pedelec-Fahrer.

Der Pedelec-Fahrer verletzte sich hierdurch leicht.

Die Polizei geht davon aus, dass der 23-jährige Radfahrer gegen 15:30 Uhr

offenbar verbotswidrig den Gehweg befuhr. Der 50-jährige Opelfahrer fuhr zum

Unfallzeitpunkt aus einer Grundstückseinfahrt heraus und übersah scheinbar beim

Abbiegen den Pedelec-Fahrer. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge, stürzte

der Radfahrer und zog sich wohl leichte Verletzungen zu. Am Pedelec selbst

entstand nach jetzigem Stand kein Sachschaden. Am Auto kann der Sachschaden auf

etwa 200,00 Euro beziffert werden.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal

unter 07251 7260 in Verbindung zu setzen.