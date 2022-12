Mannheim-Neckarstadt: Nach Verkehrsunfallflucht sucht Polizei nach Geschädigten oder weiteren Zeugen!

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Nach einer Unfallflucht in der westlichen

Neckarstadt sucht die Polizei nach einem unfallbeschädigten Fahrzeug.

Den Angaben eines Zeugen nach beschädigte am frühen Montagmorgen, gegen 2 Uhr,

in der Langstraße in Höhe des Anwesens Nr. 72 ein auf der Straße wendender

Mercedes einen bislang unbekannten, dort parkenden Pkw und entfernte sich

anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Da der Mercedes im Zuge eines

Wendemanövers offenbar mit dem Heck gegen die rechte Fahrzeugseite des geparkten

Fahrzeuges fuhr, ist von offensichtlichen Beschädigungen an der Beifahrerseite

des noch unbekannten Pkw auszugehen.

Als sich der Zeuge einige Zeit später das Nummernschild des parkenden Pkw

notieren wollte, war dieser nicht mehr anzutreffen. Das Kennzeichen des

unfallflüchtigen Mercedes ist hingegen bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen

und bittet sowohl die Eigentümerin bzw. den Eigentümer des geschädigten Pkw als

auch weitere Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche

Hinweise geben können, sich unter Tel.: 0621 / 33010 zu melden.

Mannheim: Die Polizei sucht Zeugen nach Brand zweier Mülltonnen

Mannheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft steckte am Montagnachmittag

im Zeitraum von 15 Uhr bis 16 Uhr zwei Mülltonnen im Brand. Vor Ort konnte die

Feuerwehr den Brand löschen, trotz dessen brannten beide Mülltonnen gänzlich

aus. Zudem wurden zwei Häuser der Straße „Auf dem Kegel“ durch die entstandenen

Flammen in derzeit unbekannter Höhe beschädigt. Glücklicherweise ist das Feuer

nicht auf die umliegenden Häuser übergegriffen. Eine Gefährdung von Personen lag

nicht vor.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass aufgrund der

zeitlichen und räumlichen Nähe ein Tatzusammenhang beider Ereignisse besteht.

Dies wird nun im Rahmen der Ermittlungen weiter geprüft.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Ladenburg bittet Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen

gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06203 9305-0 zu melden.

Mannheim: Mann wird von unbekannter Personengruppe überfallen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am späten Dienstagabend gegen 22:30 Uhr ging ein 33-jähriger

Mann im Krautgartenweg spazieren. Im Bereich des Friedhofes wurde der Fußgänger

von drei Männern angesprochen und am Weitergehen gehindert. Die Verdächtigen

forderten den Mann auf sein Bargeld herauszugeben. Zunächst gelang dem

33-Jährigen die Flucht. Die Personengruppe holte ihn jedoch kurz darauf ein und

besprühte ihn mit Pfefferspray. Als der Mann zu Boden ging schlugen die

Verdächtigen mehrmals auf ihn ein und entwendeten dessen Geldbörse. Der

33-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Täter werden als männlich und dunkel

gekleidet beschrieben. Es soll sich um junge Männer gehandelt haben, welche

akzentfreies Deutsch sprachen. Die drei Unbekannten waren zwischen 175 und 180

cm groß und sollen maskiert gewesen sein. Die Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen. Zeugenhinweise

werden unter Tel.: 0621/174-4444 entgegengenommen.

Mannheim: BMW-Fahrer streift Fußgänger und flüchtet – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Montagabend gegen 21:30 Uhr fuhr ein bisher unbekannter

BMW-Fahrer im Bereich der Meerfeldstraße kurzzeitig über den Gehweg. Auf Höhe

des Victoria-Turms bremste der BMW-Fahrer stark ab, um einen Zusammenstoß mit

einem 38-jährigen Fußgänger zu vermeiden. Nach dem Bremsmanöver flüchtete der

Unbekannte von der Örtlichkeit und streifte hierbei den Fußgänger mit seinem

Außenspiegel. Der Fußgänger verlor daraufhin das Gleichgewicht, stürzte und zog

sich leichte Verletzungen zu. Bei dem PKW soll es sich um einen weißen 1er BMW

gehandelt haben. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in

Verbindung zu setzen.

Mannheim: Betrüger erbeuten 15.000 Euro durch Schockanruf

Mannheim (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr kontaktierten bisher

unbekannte Täter eine Rentnerin aus der Mannheimer Neckarstadt per Telefon. Eine

Frau schluchzte lauthals ins Telefon. Danach übernahm eine angebliche

Polizeikommissarin das Telefonat und teilte der Rentnerin mit, dass deren

Schwägerin einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Zur Abwendung einer

Haftstrafe müsse die Frau eine Kaution von 15.000 Euro hinterlegen, welche durch

einen Kurier abgeholt werden. Am vereinbarten Treffpunkt übergab die

verunsicherte Frau den geforderten Bargeldbetrag. Der Schwindel fiel der Frau in

den frühen Abendstunden auf, weshalb sie Anzeige bei der Polizei erstattete. Die

Spezialistinnen und Spezialisten für Betrugsdelikte der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wenn Sie selbst Opfer einer Betrugsstraftat geworden sind, dann kontaktieren Sie

bitte die für Sie örtlich zuständige Polizeidienststelle. In dringenden Fällen

wählen Sie bitte den Polizeinotruf, Tel.: 110 Weitere Informationen zu den

verschiedenen Betrugsphänomenen sowie Verhaltenstipps finden Sie unter dem

nachfolgenden Link der Polizeilichen Kriminalprävention:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ In diesem Zusammenhang

weisen die Ermittler wiederholt und eindringlich darauf hin, keine Geldbeträge

an fremde Menschen zu übergeben oder an vereinbarten Orten zu hinterlegen. Die

Polizei holt NIE Geld, Schmuck oder Wertgegenstände an der Haustür ab oder lässt

diese von Boten abholen.