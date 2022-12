Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnhaus – Zeugenaufruf

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag zwischen 8 Uhr und 14 Uhr brach

eine bislang unbekannte Täterschaft in der Weinbergstraße gewaltsam über ein

Fenster in ein Wohnhaus ein, nachdem mehrere Hebelversuche an einer Gartentüre

erfolglos geblieben waren. Im Haus betraten die Unbekannten mehrere Zimmer,

durchwühlten Schränke und Kommoden und entwendeten diverse Gegenstände sowie

einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Summe des entstandenen Gesamtschadens sowie das genaue Diebesgut ist bislang

noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei

sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 0621 174 – 4444 zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Illegale Müllentsorgung an Waldweg – Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Am Montag gegen 13:30 Uhr entlud eine bislang unbekannte

Täterschaft am Waldweg, entlang der Horrenberger Straße, etliche Fässer, mehrere

Autoteile sowie Altreifen. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht

vor. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und den Ermittlungen vor Ort

wurden die Gegenstände vom zuständigen Bauhof entsorgt.

Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter

der Nummer 07261 690-0 zu melden.

Hirschberg, Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firmengebäude – Technik gestohlen! Zeugen gesucht!

Hirschberg, Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Montag auf

Dienstag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Firmengebäude in der

Goldbeckstraße ein. Die Täter entwendeten sodann aus den Büroräumen diverse

Technik in noch unbekannter Schadenshöhe. Das Polizeirevier Weinheim hat die

Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen.

Zeugen, welche etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet haben,

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in

Verbindung zu setzen.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin von Sattelzugfahrer übersehen – Unfall

Hock (ots) – Am Dienstagmorgen kurz nach 5 Uhr übersah ein 35-jähriger

LKW-Fahrer eine 50-jährige Radfahrerin, als er gerade das Gelände eines

Supermarktes in der Speyerer Straße verlassen wollte. Die Fahrradfahrerin war

gerade im Begriff auf das Gelände des Supermarktes aufzufahren, als sie vom LKW

erfasst wurde und vom Rad stürzte. Die Frau erlitt durch den Unfall leichte

Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus

gebracht.