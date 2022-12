Frankfurt – Innenstadt: Feiernde Fußballfans in der Innenstadt – Bilanz der Polizei

Frankfurt – (dr) Nach dem gestrigen Fußballspiel (06. Dezember 2022)

zwischen Marokko und Spanien sammelten sich in den Abendstunden zahlreiche

Fußballbegeisterte in der Frankfurter Innenstadt, die insbesondere im Bereich

der Konstablerwache und den dortigen Nebenstraßen den Einzug der marokkanischen

Nationalmannschaft ins WM-Viertelfinale feierten. Dies führte unter anderem zu

erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Innerhalb kürzester Zeit fanden sich bis zu 5.000 feiernde Menschen zusammen.

Der Verkehr kam teilweise zum Erliegen. Eine große Anzahl an Polizeikräften war

frühzeitig in der Innenstadt präsent. Zum Schutz der Feiernden wurde der Bereich

Konrad-Adenauer-Straße / Kurt-Schumacher-Straße sowie weiträumig das

Allerheiligenviertel für den Straßenverkehr gesperrt.

Im Verlauf des Abends konnten neben mehreren Autokorsos auch eine Vielzahl an

Zündungen von Pyrotechnik durch Bengalos, Rauchtöpfe und Knallkörpern

festgestellt werden. Einige Feiernde kletterten auch auf Straßenschilder,

Container sowie Autodächer und besprühten sich auf der Straße gegenseitig mit

Feuerlöschern.

Auf der Zeil kam es zu diversen Straftaten, unter anderem zu einer

Sachbeschädigung, als Unbekannte die Fensterscheibe eines Gebäudes einschlugen

und den Innenraum mit einem Feuerlöscher verdreckten. Des Weiteren kam es zu

einer Körperverletzung, als ein Mann von einem Unbekannten einen Schlag ins

Gesicht erhielt. Darüber hinaus bewarf ein Jugendlicher einen Polizeibeamten mit

einem Böller, wodurch dieser ein Knalltrauma erlitt. Beamte nahmen den jungen

Böllerwerfer fest und übergaben ihn später an die Erziehungsberechtigten. Ein

entsprechendes Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte

wurde eingeleitet.

Die Feiernden begaben sich gegen 22:00 Uhr wieder nach Hause, sodass sich die

Innenstadt allmählich leerte.

Frankfurt – Westend: Polizei räumt besetzten Hörsaal – vorläufige Bilanz

Frankfurt – (hol) Seit heute Mittag besetzten mehrere Personen einen

Hörsaal der Goethe Universität Frankfurt. Die Polizei räumte den Saal in den

frühen Abendstunden, nachdem die Verantwortlichen der Universität Strafantrag

wegen Hausfriedensbruch gestellt hatten. Dabei wurden drei Polizisten verletzt.

Die Frankfurter Polizei war gegen 20:00 Uhr vor Ort und betrat den besetzten

Hörsaal unter ständiger kommunikativer Begleitung durch Lautsprecherdurchsagen

im Inneren. Die Einsatzkräfte trafen hier etwa 50 Personen an. Allen wurde zu

diesem Zeitpunkt die Möglichkeit gegeben, den Hörsaal freiwillig und ohne

Feststellung ihrer Identität zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der

überwiegende Teil der Anwesenden nach. Lediglich vier von ihnen weigerten sich.

Gegen diese vier leitete die Polizei Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch ein.

Zwei von ihnen müssen sich zusätzlich wegen tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte verantworten, da sie zwei Polizisten unvermittelt gegen den

Kopf bzw. ins Gesicht geschlagen und damit verletzt hatten. Zudem versuchte

einer des Quartetts, einen Mitstreiter aus dem Gewahrsam der Polizei zu

befreien. Sowohl er, als auch die beiden Angreifer, wurden vorläufig

festgenommen und ins Polizeipräsidium Frankfurt gebracht. Nach Beendigung der

strafprozessualen Maßnahmen setzte die Polizei sie wieder auf freien Fuß.

Im Anschluss an die Räumung versammelten sich etwa 50 Personen auf dem

Universitätsgelände und meldeten einen Spontanaufzug von dort zum

Polizeipräsidium an. Die Polizei erließ entsprechende Auflagen und begleitete

den Aufzug. Dieser verlief störungsfrei und wurde um 22:10 Uhr am

Polizeipräsidium durch den Verantwortlichen beendet.

Frankfurt – Gallus: Diebe geben sich als Polizeibeamte aus

Frankfurt – (lo) Ein 47-jähriger Mann wurde gestern (06. Dezember 2022)

gegen 13.50 Uhr im Bereich der Schwalbacher Straße das Opfer von zwei falschen

Polizisten.

Der Geschädigte wurde zunächst von zwei Männern angesprochen, die eine

Schutzweste und augenscheinlich einige Hoheitsabzeichen an der Kleidung trugen.

Im Verlauf des Gespräches zeigten beide Männer dem 47-Jährigen einen angeblichen

Polizeiausweis vor und suchten ihn mit einem mitgebrachten Metalldetektor ab.

Nachdem die Geldbörse gefunden war, warfen sie einen Blick in diese und nahmen

aus dieser ca. 4700 Euro heraus.

Erst nach der „Kontrolle“ bemerkte der Geschädigte den Verlust seines Bargeldes.

Das „falsche“ Duo entfernte sich nach der Aktion mit einem hellblauen Mercedes

Benz in unbekannte Richtung. Die von der Polizei durchgeführte Fahndung verlief

bislang ohne Erfolg.

Die zwei beteiligten Männer wurden folgendermaßen beschrieben:

Täter 1: 25-30 Jahre, ca. 175cm groß, schwarze kurze Haare, glattrasiert,

schlank.

Täter 2: 30 – 35 Jahre, ca. 190cm groß, massige Statur, schwarze kurze Haare,

Dreitagebart.

Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen mit

sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten, sich beim örtlich

zuständigen Revier (4. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069 / 755 – 10400 zu

melden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: BTM-Dealerin festgenommen

Frankfurt – (di) Gestern (06.12.2022) schlugen Zivilfahnder erneut im

Bahnhofsviertel zu. Sie zogen eine nicht geringe Menge Heroin und Crack aus dem

Verkehr und nahmen eine Person fest.

Zivilbeamten gelang gestern gegen 19:45 Uhr im Bereich der Niddastraße die

Festnahme einer BTM-Händlerin. Die Beamten beschlagnahmten hierbei eine nicht

geringe Menge Heroin und Crack, eine Feinwaage, Mobiltelefone sowie mehrere

hundert Euro Bargeld. Es handelte sich insgesamt um ca. 50 Gramm Heroin sowie

ca. 15 Gramm Crack. Vorangegangen war ein Drogendeal in einer Spielothek in der

Niddastraße. Aus der beschlagnahmten Menge Heroin ließen sich bei einer

durchschnittlichen Konsumeinheit von 0,3 Gramm in diesem Fall bereits mehr als

160 einzelne Verkaufseinheiten erstellen.

Gegen die 30-jährige einschlägig bekannte Frau wurde ein Ermittlungsverfahren

wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Sie

wurde vorläufig festgenommen und soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Trickdiebstahl durch dreisten Antänzer

Frankfurt – (di) Gestern Nacht (07.12.2022) wurde ein Passant Opfer eines

Trickdiebes. Eine Geldbörse mitsamt Inhalt war die Beute. Der Täter flüchtete

zunächst unerkannt, konnte aber im weiteren Verlauf festgenommen werden.

Als sich ein 38-Jähriger gegen 00:05 Uhr fußläufig auf der Düsseldorfer Straße

bewegte ahnte er noch nichts, als sich ihm plötzlich ein Unbekannter in den Weg

stellte. Dieser klemmte zunächst sein Bein zwischen die Beine des 38-Jährigen

und tanzte diesen an. Kurz darauf dämmerte dem Passanten jedoch, dass er soeben

bestohlen wurde. Dem Antänzer gelang es unbemerkt die Geldbörse mitsamt Inhalt

aus der Hosentasche des Geschädigten zu ziehen und unerkannt zu entkommen.

Der 38-Jährige konnte jedoch kurz nach der Tat nachverfolgen, dass mit seiner

entwendeten EC-Karte im Hauptbahnhof innerhalb kurzer Zeit mehrfach eingekauft

wurde. Er alarmierte hierauf die Polizei. Die Beamten konnten gemeinsam mit dem

Geschädigten den Täter im Hauptbahnhof ausfindig machen. Es folgte die

Festnahme. Das Diebesgut wurde dem Geschädigten wieder ausgehändigt.

Der 31-jährige Tatverdächtige muss sich nun wegen des Diebstahls verantworten.

Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß

gesetzt.