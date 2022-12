Fernwald: Einbruch in Einfamilienhaus in Steinbach

Mehrfach versucht haben es Einbrecher an einem Wohnhaus in der Straße Am Lindenberg in Steinbach. Die Diebe hatten zunächst vergeblich an einem Fenster gehebelt. Als dies misslang, schlugen die Täter eine Scheibe eines Fensters ein und konnten dann durch diese Öffnung eine Terrassentür öffnen. Offenbar hatten es die Täter auf Geld und Schmuck abgesehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Auf Glasvordach geklettert

In der Warabistraße in Großen-Linden kletterten Einbrecher am Dienstag, zwischen 16.00 und 21.00 Uhr, auf das Vordach eines Wohnhauses. Von dort hebelten sie ein höher gelegenes Fenster auf und stiegen in das Einfamilienhaus ein. Dort durchsuchten sie mehrere Zimmer und fanden Bargeld und Schmuck. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Beide Terrassentüren halten stand

Als zu stabil für Einbrecher erwiesen sich zwei Terrassentüren in der Weimarer Straße in Leihgestern. Die Unbekannten hatten sich zwischen Dienstagmittag und dem späten Mittwochvormittag an die Rückseite eines Wohnhauses begeben. Dort versuchten sie, in das Haus einzubrechen. Sie richteten dabei einen Schaden von etwa 4.500 Euro an und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mülltonnen in Brand gesetzt

Eine Mülltonne wurde am Dienstagabend in der Gießener Ringallee in Brand gesetzt. Bei dem Brand der Tonne, die sich im Bereich einer Skateranlage befindet, entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Im Seltersweg Jacke entwendet

Eine Jacke im Wert von 300 Euro wollte ein 31 – Jähriger offenbar am Dienstag, gegen 18.00 Uhr, aus einem Bekleidungsgeschäft in der Gießener Innenstadt entwenden. Der Dieb hatte die Jacke in einem Rucksack verstaut und wollte dann flüchten. Zeugen hatten das mitbekommen und den marokkanischen Asylbewerber bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Alle vier Reifen platt

Im Wiesecker Weg haben Unbekannte gleich alle vier Reifen eines weißen Audi platt gestochen oder die Luft herausgelassen. Der Geschädigte stelle dies am Mittwochmorgen fest. Vermutlich schlugen die Täter in der Nacht zuvor zu. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Langgöns: Beim Handyverkauf betrogen

Über eine Verkaufsplattform im Internet hatte ein 45 – Jähriger ein IPhone für 1.200 Euro erworben. Die „Übergabe“ des Handys sollte dann am Montag, gegen 16,.50 Uhr, auf dem Gelände einer Tankstelle in der Leihgesterner Straße in Lang-Göns stattfinden. Der Unbekannte nahm das Geld an sich, gab dem 45 – Jährigen aber nicht das vorgezeigte Handy und flüchtete auf einem Kindertretroller in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Dieb in der Gießener Innenstadt erwischt

Dank eines Zeugenhinweises konnte ein 41 – Jähriger am Mittwoch in der Gießener Löberstraße dingfest gemacht werden. Der Zeuge hatte mitbekommen, wie eine männliche Person gegen 11.40 Uhr einen offenbar unverschlossenen PKW öffnete und daraus eine Umhängetasche entwendete. Der Zeuge konnte auch berichten, wie der Unbekannte zuvor an mehreren Fahrzeugen offenbar prüfte, ob sie geöffnet sind. Der Deutsche wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mit „Standgas“ zur Polizeistation

Nachdem sie erfahren hatte, dass die Polizei aufgrund einer Unfallflucht am Vorabend nach ihr suchte, erschien am Samstagvormittag (03.12.) eine 34-Jährige bei der Gießener Polizei. Die Ordnungshüter bemerkten schnell die Alkoholfahne der aus dem Kreis Gießen stammenden Frau, die mit ihrem Auto zur Dienststelle gekommen war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte 1,7 Promille. Da auch der Verdacht bestand, dass sie zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte, führte man ebenfalls einen Drogenvortest durch. Dieser verlief positiv auf Amphetamin und THC. Das Auto musste stehen bleiben, eine Blutentnahme folgte. Neben Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort muss sich die Beschuldigte im weiteren Verlauf nun ebenfalls wegen Betäubungsmittelbesitzes sowie der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Hungen: Einbruch in Mehrzweckhalle

Der „Ertrag“ von Dieben lag bei einem Einbruch in der Nacht zum Dienstag bei 30 Euro, während der angerichtete Sachschaden bei 3.000 Euro lag. Die Vandalen hatten an der Mehrzweckhalle im Wolfskauter Weg zunächst eine Tür aufgebrochen und auch im Innenraum Spinde und sogar einen Kühlschrank aufgebrochen. Sie fanden in einer Geldkassette Bargeld und flüchteten dann in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Verkehrsunfälle:

B3/Lollar: Warnbaken umgefahren

Ein bislang Unbekannter befuhr zwischen Dienstag (06.Dezember) 0.00 Uhr und Mittwoch (07.Dezember) 0.00 Uhr die Bundesstraße 3 von Marburg in Richtung Gießen. Im Bereich einer Baustelle zwischen Fronhausen und Staufenberg Nord fuhr der Unbekannte gegen mehrere Warnbaken und beschädigte sie. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Staufenberg: Beim Rückwärtsfahren VW angefahren

Am Dienstag (06.Dezember) gegen 14.20 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann in einem BMW die Straße „Kleine Gasse“ in Daubringen und beabsichtigte rückwärts auf die Gießener Straße einzubiegen. Offenbar übersah der BMW-Fahrer dabei den VW eines 23-Jährigen, die Gießener Straße in Richtung Ortsmitte befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Wettenberg: Beim Ausparken Audi touchiert

Ein 21-jähriger Mann in einem Mercedes parkte am Dienstag (06.Dezember) gegen 13.20 Uhr aus einer Parklücke in der Höhenstraße aus. Offenbar aufgrund des Gefälles rollte das Fahrzeug nach vorne und touchierte das Heck eines geparkten Audi. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Pohlheim: Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet

Eine 79-jährige Frau in einem Ford befuhr Dienstagabend (06.Dezember) gegen 19.40 Uhr die Straße „Neue Mitte“ in Richtung Garbenteich. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr missachtete die Ford-Fahrerin die Vorfahrt einer 45-jährigen Kia-Fahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Buseck: Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Dienstagabend (06.Dezember) gegen 22.15 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Landstraße 3128 von der Bundesstraße 49 kommend in Richtung L3126. Dabei kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Leitplanke und fuhr davon. Bei einer späteren Kontrolle stießen Polizeibeamte auf einen 36-jährigen LKW-Fahrer, der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete er 1,34 Promille. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 850 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Spurwechsel führt zu Unfall

Ein 20-jährier Gießener in einem Volvo befuhr am Mittwoch (07.Dezember) gegen 6.50 Uhr die linke Geradeausspur des Schiffenberger Weg stadtauswärts. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der Volvo-Fahrer auf die Linksabbiegespur. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Mazda einer 29-jährigen Pohlheimerin. Ein dahinterfahrender 54-Jähriger in einem Mazda konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Mazda der Pohlheimerin auf. Glücklicherweise verletzte sich niemand. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.150 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.