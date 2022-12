Schwalm-Eder-Kreis: Anrufe von Enkeltrickbetrügern

Schwalm-Eder-Kreis: Anrufe von Enkeltrickbetrügern Tatzeit: 06.12.2022, 13:46 Uhr – 19:30 Uhr Insgesamt fünf betroffene Senioren meldeten gestern verdächtige Anrufe von Enkeltrickbetrügern. Zu einer Geldübergabe aufgrund der Anrufe ist es nicht gekommen. Die Anrufe erfolgten in den Ortschaften Edermünde, Felsberg, Homberg, Schwalmstadt und Spangenberg. Die Täter schilderten in den Anrufen ein Unfallgeschehen oder angebliche Einbrecher und fragten bzw. forderten von den Angerufenen Zahlungen um mögliche Folgen für Enkel zu mildern oder boten an Wertgegenstände zu sichern. Aufgrund der Achtsamkeit der Angerufenen oder deren Verwandten kam es nicht zur Übergaben von Wertgegenständen.

Tipps Ihrer Polizei gegen den Enkeltrick Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.