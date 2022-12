Falschfahrer war nachts auf A 44 bei Hessisch Lichtenau unterwegs: Polizei bittet um Hinweise auf roten Citroen C3

Autobahn 44 (Werra-Meißner-Kreis): In der Nacht zum heutigen Mittwoch wurde die Polizei wegen eines Falschfahrers auf der A 44 in Fahrtrichtung Kassel bei Hessisch Lichtenau gerufen. Die sofort eingeleitete Fahndung führte jedoch nicht mehr zum Erfolg. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, hatte es sich bei dem falsch fahrenden Auto offenbar um einen roten Citroen C3 mit Kasseler Kennzeichen gehandelt. Die Fahrerin oder der Fahrer des Autos soll gegen 1 Uhr im Tunnel Hirschhagen in Richtung Kassel gewendet und entgegen der Fahrtrichtung zurück in Richtung Hessisch Lichtenau gefahren sein. Über die Tunnelleitzentrale konnte nachvollzogen werden, dass der Wagen offenbar rund 10 Kilometer weit bis zum Tunnel Küchen fuhr und erst dort wieder drehte. Aufgrund der Nachtzeit herrschte zu dieser Zeit ein sehr geringes Verkehrsaufkommen, weshalb nicht bekannt ist, ob durch die Fahrt andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden.

Die weiteren Ermittlungen zu der „Geisterfahrt“ werden nun bei der Polizeiautobahnstation Baunatal geführt. Dabei bitten die Ermittler andere Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch den Falschfahrer gefährdet wurden, sich unter Tel. 0561 – 910 1920 bei der Autobahnpolizei in Baunatal zu melden. Darüber hinaus werden Hinweise auf den falsch fahrenden roten Citroen C3 erbeten.

Schwarzer BMW M2 Competition in Vellmar gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Vellmar (Landkreis Kassel): Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Rostocker Straße in Vellmar einen schwarzen BMW M2 Competition im Wert von ca. 75.000 Euro gestohlen. Von dem zwei Jahre alten Pkw, der auf einem Privatgrundstück vor einer Garage abgestellt war, fehlt trotz einer am Morgen eingeleiteten europaweiten Fahndung jede Spur. Der Tatzeitraum des Diebstahls lässt sich momentan auf die Zeit zwischen 1:30 Uhr und 7:30 Uhr eingrenzen. Wie genau die Täter vorgingen und ob es sich um professionell agierende Diebe handelte, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Vellmar-West oder im Kasseler Stadtteil Jungfernkopf verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Webinar „Einbruchschutz für Häuser und Wohnungen“: Jetzt anmelden!

Nordhessen: Die dunkle Jahreszeit ist häufig auch Einbruchszeit. Erst am Montag wendete sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf zu einem Wohnungseinbruch in Fuldabrück-Dörnhagen an die Öffentlichkeit, weil dort Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen waren.

Zwar sind die Zahlen des Wohnungseinbruchs in Nordhessen in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen, nichtsdestotrotz wird die Polizei im Kampf gegen Wohnungseinbrecher nicht nachlassen. Auch die Prävention leistet dabei neben der Verfolgung der Straftaten einen wichtigen Beitrag. Bei rund der Hälfte aller Wohnungseinbrüche in den vergangenen Jahren in Nordhessen scheiterten die Täter und es blieb beim Versuch. Viele Menschen nahmen bereits die kostenlosen Beratungsangebote der Polizei zum Einbruchschutz in Anspruch und machten es den Einbrechern beispielsweise durch sicherheitsbewusstes Verhalten und verbesserten Grundschutz von Fenstern und Türen erheblich schwerer.

Ein weiteres kostenloses Beratungsangebot bieten die Fachberaterinnen und Fachberater für Kriminalprävention nun in Form eines Webinars. Am

Donnerstag, dem 15.12.2022, um 18 Uhr,

informiert die Polizei online zum Thema „Einbruchschutz für Häuser und Wohnungen“. In dem Vortrag werden die Fachberaterinnen und Fachberater darstellen, wie man das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden, mit kostengünstigen Möglichkeiten reduzieren kann. Außerdem werden die Teilnehmenden die Gelegenheit haben, Fragen direkt im Webinar zu stellen und beantworten zu lassen.

Der Links zur Online-Anmeldung: https://next.edudip.com/de/webinar/einbruchschutz-fur-hauser-und-wohnungen/1863718