92-Jährige mit Rollator vom Zug erfasst

Eichenzell (Landkreis Fulda) – Glück im Unglück hatte heute Morgen (7.12.)

eine 92-Jährige Frau aus Eichenzell. Die Rentnerin wollte auf den Bahnstrecke

Fulda-Gersfeld einen mit Halbschranken gesicherten Bahnübergang in der Ortschaft

Eichenzell überqueren . Den Nahverkehrszug in Richtung Fulda hatte die Seniorin

offensichtlich nicht bemerkt. Die Bahn touchierte die Frau und schleuderte sie

zu Boden.

Zum Glück erlitt die Eichenzellerin nur leichte Verletzungen am Arm. Eine

RTW-Besatzung versorgte die Rentnerin und brachte sie anschließend in ein

Fuldaer Krankenhaus. Die Reisenden im Zug blieben unverletzt. Ein

Ersatzlokführer löste den unter Schock stehenden Kollegen ab. Die Bahnstrecke

war von 9.55 Uhr bis 11.30 Uhr gesperrt.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben

zu dem Unfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 816160

oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Festnahme nach Kraftstoffdiebstahl

Lauterbach. Beamten der Polizei Mittelhessen gelang es am Samstagmorgen (03.12.), gegen 2.20 Uhr, einen 36-jährigen Mann aus dem Landkreis Marburg Biedenkopf nach dem Diebstahl von Diesel aus einem Fahrzeug in der Straße „Am Hällstein“ in Lauterbach festzunehmen.

Gegen 1 Uhr, entwendeten nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mindestens zwei Personen eine noch unbekannte Menge Diesel aus einem Kranfahrzeug. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wurde auf den Diebstahl aufmerksam und informierte umgehend die Polizei. Bei Eintreffen der Streife der Polizeistation Lauterbach, flüchteten die beiden Tatverdächtigen zunächst. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte aber schließlich der 36-jährige Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf durch Beamte der Polizei Mittelhessen in einem Fahrzeug festgenommen werden. In dem Auto fanden die Beamten zudem mehrere Liter Diesel auf und stellten diese sicher.

Der 36-Jährige wurde in Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

Reifen zerstochen

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte zerstachen in der Nacht zu Dienstag (06.12.) einen vorderen Reifen eines grauen Audi A6 Avant. Zur Tatzeit stand das Auto, an dem Sachschaden von circa 150 Euro entstand, in der Brotgasse. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Das vordere amtliche Kennzeichen HEF-XA 26 eines grauen Audi A4 Avant stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (06.12.). Zur Tatzeit stand das Fahrzeug im Walkerweg im Ortsteil Hohe Luft. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Obstbaum

Neuhof. Am Montag (05.12.), gegen 20.15 Uhr, kam es in Neuhof zum Brand eines Obstbaumes. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten unbekannte Täter auf einem Grundstück in der Emil-Sauer-Straße einen Obstbaum in Brand gesetzt und dadurch beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter 06655/96880.

Diebstahl von Metallkreuz

Hosenfeld. Zwischen Donnerstag (01.12.) und Dienstag (06.12.) wurde auf dem Friedhof im Ortsteil Hainzell in der Straße „Am Röthrain“ ein Metallkreuz von einem Doppelgrab mit einem Schneidewerkzeug abgetrennt und entwendet. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Der Wert des entwendeten silberfarbenen Metallkreuzes liegt bei etwa 600 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter 06655/96880.

Kennzeichendiebstahl

Hünfeld. Unbekannte stahlen zwischen Montagnachmittag (05.12.) und Dienstagnachmittag (06.12.) das amtliche Kennzeichen F-Q 256 eines Rollers des Herstellers Piaggio. Das Zweirad stand vor einem Wohnhaus in der Hauptstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall – Kind lebensbedrohlich verletzt

Fulda. Am Mittwochmorgen (07.12.), gegen 7.55 Uhr, kam es in der Weichselstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind lebensbedrohlich verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 21-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Gespann in der Weichselstraße aus Richtung Bellingerstraße kommend unterwegs. Als er an der Kreuzung Weichselstraße – Ecke Mainstraße anfahren wollte, wurde ein siebenjähriger Junge vom Fahrzeuganhänger erfasst und hierbei lebensbedrohlich verletzt. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort und konnte kurze Zeit später aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt werden.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachter hinzugezogen.

Die genauen Umstände und wie es zu dem Unfall kommen konnte, müssen nun die Ermittlungen der Polizei Fulda klären. Zum aktuellen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Lkw-Fahrer den Unfall und den schwer verletzten Jungen nicht wahrgenommen und deshalb die Unfallstelle verlassen hatte.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall auf der A7

Kirchheim. Am Mittwochmorgen (07.12.), gegen 8.50 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 7 – zwischen der Anschlussstelle Kirchheim und dem Hattenbacher Dreieck – ein Verkehrsunfall mit zwei Lkw und einem Pkw. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 50-jähriger Mann aus Tschechien mit seinem Sattelzug den rechten Fahrstreifen. Links neben ihm fuhr zeitgleich ein mit drei Personen besetzter Pkw, welcher auf dem dritten Fahrstreifen von einem weiteren Lkw eines 50-Jährigen aus Fulda überholt wurde. Aus noch unklarer Ursache stieß der Fuldaer mit seinem Lkw mit dem rechts neben ihm fahrenden Pkw zusammen. Dieser wurde in der Folge gegen den Sattelzug des Mannes aus Tschechien geschleudert. Die drei in dem Auto befindlichen Personen – ein 63-Jähriger und eine 21-Jährige aus Helmstedt sowie ein 27-Jähriger aus Wolfsburg – wurden leicht verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt rund 1.700 Euro.

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Tann. Am Mittwochmorgen (07.12.), gegen 7.20 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Wendershausen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr eine 20-jährige Frau aus Thüringen die Hauptstraße, als sie aus noch unklarer Ursache mit einem am Fahrbahnrand geparkten Kleinwagen eines ambulanten Pflegedienstes kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Kleinwagen in den Gegenverkehr, wo er den VW eines 48-jährigen Mannes aus Ehrenberg leicht im Heckbereich touchierte. Die 20-Jährige wurde bei dem Unfall leichtverletzt und begab sich zur Abklärung in ein Krankenhaus. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 27.000 Euro.

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Am Dienstag, den 06.12.2022 ereignete sich gegen 20:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Innenstadt von Fulda. Ein 29-jähriger BMW-Fahrer aus Hauneck missachtete hierbei beim Überfahren der Lindenstraße in Richtung Heinrichstraße einen Vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Mercedes-Fahrer aus Eichenzell. Im Kreuzungsbereich kam es anschließend zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei wurden diese auf den Gehweg geschleudert und beschädigten mehrere Verkehrseinrichtungen. Der Mercedes-Fahrer und einer von zwei 17-jährigen Mitfahrern, ebenfalls aus Eichenzell, wurden hierbei leicht verletzt. Sie mussten durch Rettungskräfte vor Ort versorgt und anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der BMW-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An den beteiligten PKW entstand jeweils Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird nach ersten Einschätzung auf ca. 37.000EUR geschätzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme muss sich der 29-jährige Verursacher neben der vorliegenden Ordnungswidrigkeit auch wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Am späten Vormittag des 6. Dezember 2022 kam es im Bereich Petersberg, Ortsteil Götzenhof, an der dortigen Baustelle der A 7 zu einem tödlichen Arbeitsunfall bei Brückenbauarbeiten. Es ist ein 38-jähriger Arbeiter beim Einsatz eines technischen Gerätes aus bislang unbekannter Ursache tödlich verletzt worden. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Fulda wurde ein technischer Gutachter zur Feststellung der Ursache hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Unfallflucht auf der B27 zwischen Rückers und Hünfeld Süd

Am Dienstag (06.12.), gegen 17:00 Uhr kam es auf der B27 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein LKW mit anhängendem Tieflader, auf welchem sich ein Bagger befand, befuhr die B27 aus Richtung Fulda kommend in Richtung Hünfeld. Vor der Anschlussstelle Hünfeld Süd blieb der LKW mit dem Baggerarm beim Unterfahren einer Brücke an dieser hängen und verursachte einen Sachschaden.

Anschließend fuhr der Fahrer weiter, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.

Durch die Hinweise einer Zeugin konnte der Fahrer ermittelt werden.

Der Gesamtschaden beträgt rund 10.000 Euro.