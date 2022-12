Wiesbaden: Die Polizei-News

Einbruch in Erdgeschosswohnung,

Wiesbaden, Freseniusstraße, Dienstag, 06.12.2022, zwischen 18:15 Uhr und 19:45

Uhr

(thi) In einem kurzen Zeitraum am Dienstagabend verschafften sich Unbekannte

Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Freseniusstraße und entwendeten

Bargeld. Die Täter verschafften sich zwischen 18:15 Uhr und 19:45 Uhr gewaltsam

Zugang über eine Terrassentür und durchwühlten mehrere Räume. Anschließend

flohen sie in unbekannte Richtung. Die Diebe konnten Bargeld in einer niedrigen

dreistelligen Summe erbeuten.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 / 345 – 0 entgegen.

Mehrere Diebstähle aus Baustellen,

Wiesbaden, Samstag, 03.12.2022, 14:00 Uhr bis Montag, 05.12.2022, 18:00 Uhr

(thi) Zwischen Samstag und Montag wurden in Wiesbaden mehrere Baustellen von

Einbrechern heimgesucht. In der Viktoriastraße und Augustastraße hatten sich

Unbekannte auf unbekannte Weise Zutritt zu den Häusern verschafft. Die Täter

entwendeten aus den Baustellen mehrere Sanitäreinrichtungen. Der Einbruch wurde

am Montagmorgen gegen 08:00 Uhr bemerkt. Es wurden Sanitäreinrichtungen in einer

Höhe von ca 3200EUR entwendet. Am frühen Montagabend hatten es Einbrecher auf

eine Baustelle in der Georg-Baetzel-Straße abgesehen. Die Unbekannten hatten die

Umzäunung des Baustellengeländes gewaltsam überwunden. Die Täter stahlen ein 900

Meter langes Erdungsringband und brachen einen Baucontainer auf. Der

Baucontainer wurde lediglich durchwühlt. Das Diebesgut wurde mit 18.000 Euro

beziffert und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 700 Euro.

Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter

der Rufnummer 0611 / 345 2340 entgegen.

Fake-Anruf,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Dienstag, 06.12.2022, 22:00 Uhr

(thi) Dienstagnacht ging beim 3. Polizeirevier ein Anruf ein, in dem ein Anrufer

mitteilte, dass zwei bewaffnete Täter eine Tankstelle in der Schiersteiner

Straße überfallen hätten. Der Anruf stellte sich als schlechter Scherz heraus,

welcher strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht.

Gegen 22:00 Uhr teilte ein Anrufer mit, dass er beobachtete habe, wie zwei

maskierte und mit Pistolen bewaffnete Männer in die Tankstelle gegangen seien

und Geld gefordert hätten. Der anonyme Anrufer selbst hätte sich versteckt. Als

er das Telefonat beendete, beleidigte er noch die Polizeibeamtin, welche den

Anruf annahm. Zahlreich entsandte Streifen konnten an der Tankstelle nichts

feststellen. Ermittlungen zur Identifizierung des Anrufers wurden aufgenommen

und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Polizeieinsatz an Staatskanzlei,

Wiesbaden, Georg-August-Zinn-Straße, Mittwoch, 07.12.2022, 12:30 Uhr bis 15:20

Uhr

(he) Heute erfolgte an der Hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden ein

Polizeieinsatz. Hintergrund des Einsatzes war eine verdächtige Wahrnehmung zu

einer zunächst nicht identifizierten Person. Die Wiesbadener Polizei war

daraufhin mit Einsatzkräften vor Ort. Nach einer Begehung und Absuche, konnte

die Person identifiziert und deren Zugangsrecht bestätigt werden. Es handelte

sich dabei um ein routinemäßiges Vorgehen bei entsprechenden Mitteilungen. Ein

strafbares Handeln lag zu keiner Zeit vor.

PKW entwendet,

Wiesbaden, Am Dornheck, Freitag, 02.12.2022, 18:00 bis Dienstag, 06.12.2022,

15:30 Uhr

(thi) Im Zeitraum von Freitagabend bis Dienstagnachmittag wurde in der Straße

„Am Dornheck“ ein Geländewagen entwendet. Der graue Mitsubishi wurde am Freitag

gegen 18:00 Uhr zuletzt gesehen. Als der Fahrer am Dienstag nach seinem Fahrzeug

schaute, stellte er fest, dass es entwendet wurde. Das Fahrzeug mit dem

amtlichen Kennzeichen WI-HR 99 hat einen Wert von ca. 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der

Rufnummer 0611 / 345 – 0 entgegen.

Spiegel entwendet,

Wiesbaden, Karl-Legin-Straße, Montag, 05.12.2022, 18:30 Uhr bis Dienstag,

06.12.2022, 14:00 Uhr

(thi) Diebe hatten es im Zeitraum von Montag bis Dienstag auf die Außenspiegel

zweier PKW abgesehen. Die Täter montierten in der Karl-Legin-Straße zwischen

Montag, 18:30 Uhr und Dienstag 07:00 Uhr die Außenspiegel eines 3er BMW und im

Zeitraum von Montag, 21:00 Uhr bis Dienstag, 14:00 Uhr die Außenspiegel eines

Audi A4 ab und flohen in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden von

ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 /

345 2540 entgegen.

Mülltonnenbrand

Wiesbaden, Bunsenstraße Dienstag, 06.12.2022, 20:00 Uhr

(thi) Am Montagabend brannten in der Bunsenstraße drei Mülltonnen. Die Feuer

wurden gegen 20:00 Uhr festgestellt und konnten durch die Freiwillige Feuerwehr

Biebrich gelöscht werden, bevor sie sich weiter ausbreiten konnten. Die

Mülltonnen wurden durch das Feuer beschädigt. Der angerichtete Sachschaden

beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter

der Telefonnummer 0611 / 345-0 zu melden.

Drei Verletzte bei Auffahrunfall,

Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Dienstag, 06.12.2022, 17:00 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall auf der A 66 bei Wiesbaden wurden am

Dienstagnachmittag drei Menschen verletzt. Ein 32-Jähriger befuhr mit einem Opel

die A 66 in Richtung Rüdesheim. Kurz vor der Anschlussstelle Erbenheim stockte

der Verkehr. Dies bemerkte der 32-Jährige offenbar zu spät und fuhr aufgrund des

zu geringen Sicherheitsabstandes gegen das Heck eines VW, der von einer

40-Jährigen gesteuert wurde. Bei der Kollision wurde die 40-Jährige und je eine

Beifahrerin in den Fahrzeugen verletzt. Die Verletzten brachte der

Rettungsdienst in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf 8.500 EUR.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Rüdesheim, Rüdesheim am Rhein, Berliner

Straße, Samstag, 03.12.2022, 15:00 Uhr bis Dienstag, 06.12.2022, 10:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen sind Einbrecher in ein Rüdesheimer Reihenhaus

eingebrochen. Zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen begaben sich der

oder die Täter in die Berliner Straße und machten sich an der Terrassentür eines

Einfamilienhauses zu schaffen. Die Tür hielt den Einbrechern nicht stand, sodass

sie in die Wohnräume eindringen und Elektrogeräte sowie Bargeld stehlen konnten.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

In Wohnung eingebrochen, Niedernhausen, Lenzhahner Weg Dienstag, 06.12.2022,

06:45 Uhr bis 15:15 Uhr

(fh)Am Dienstag haben Einbrecher eine Wohnung in Niedernhausen heimgesucht.

Zwischen 06:45 Uhr und 15:15 Uhr nutzten die Unbekannten die Abwesenheit einer

Bewohnerin des „Lenzhahner Weg“ aus und brachen in ihre Wohnung ein. Hierfür

kletterten sie über einen Zaun auf die Terrasse und brachen ein Fenster auf.

Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume ehe sie unbemerkt die Flucht

antraten. Derzeit können noch keine Angaben zum potenziellen Stehlgut gemacht

werden. Am Fenster entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Zaun und Bootsanhänger beschädigt, Heidenrod-Watzelhain, Hainstraße, Sonntag,

04.12.2022, 18:00 Uhr bis Montag, 05.12.2022, 08:00 Uhr

(fh)Im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht wurden in Heidenrod-Watzelhain zwischen

Sonntagabend und Montagmorgen ein Zaun sowie ein Bootsanhänger beschädigt. Eine

bislang unbekannte Person befuhr mit ihrem Fahrzeug im genannten Zeitraum die

Hainstraße und touchierte während ihrer Fahrt einen Zaun sowie einen dort

abgestellten Bootsanhänger. Ohne den ihr obliegenden Pflichten nachzukommen

flüchtete der Verursacher oder die Verursacherin von der Unfallstelle. Der

Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer (06124) 7078-0 bei der

Polizeistation Bad Schwalbach.