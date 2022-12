Iggelbach: Haus brennt nach Dachstuhlbrand

Iggelbach – Am Mittwoch, 07.12.2022, um 14:53 Uhr wurden die Feuerwehreinheiten Iggelbach, Elmstein, Lambrecht und Esthal zu einem Dachstuhlbrand in die Dorfstraße in Iggelbach alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus dem Dach und griffen rasch auf den gesamten Dachstuhl über. Im weiteren Verlauf breitete sich das Feuer auf das gesamte Gebäude aus. Ein Übergreifen auf die benachbarten Gebäude konnte durch einen massiven Löscheinsatz verhindert werden.

Die Feuerwehr ist derzeit noch mit starken Kräften vor Ort. Wir berichten nach. (Stand: 17:30 Uhr)