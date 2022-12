Feuerlöscher im Parkhaus versprüht

Kaiserslautern (ots) – In einem Parkhaus in der Martin-Luther-Straße haben Unbekannte zwischen Montag und Dienstag 06.12.2022 den Inhalt eines Feuerlöschers willkürlich versprüht. Der Feuerlöscher wurde aus einem Schrank im Parkhaus entwendet und über mehrere Parkplätze entleert. Pkw wurden nicht getroffen.

Die Tatzeit liegt zwischen Montag 08 Uhr und Dienstag 14 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Hausfriedensbruch – Mann fällt unangenehm auf

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch ermittelt die Polizei gegen einen 40-Jährigen. Trotz eines bestehenden Hausverbots hielt er sich am Dienstagabend 06.12.2022 im Außenbereich einer Gaststätte am Stiftsplatz auf. Dabei fiel er unangenehm auf, da er sich ungebeten zu anderen Gästen an den Tisch setzte.

Trotz mehrmaligen Aufforderns durch die Mitarbeiter entfernte sich der alkoholisierte Mann nicht. Die Polizeibeamten erteilten dem 40-Jährigen einen Platzverweis, dem er erst nach langer Diskussion nachkam. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf. |elz

Zigarettenautomat aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in der Alex-Müller-Straße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Ein Zeuge meldete den beschädigten Automaten am Dienstag der Polizei. Die Täter hatten es offenbar ausschließlich auf das enthaltene Bargeld abgesehen.

Wie viel Bargeld sie erbeuteten, ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens am Automaten steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Schwerverkehrskontrolle

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochvormittag, wurde mit Kräften der PD Kaiserslautern und der Schwerverkehrskontrolleinheit, eine gemeinsame Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs auf der A 6, AS Kaiserlautern Ost, durchgeführt. Es wurden insgesamt acht Fahrzeugeinheiten kontrolliert. Davon waren lediglich zwei ohne Beanstandung.

Drei Sattelzügen wurde die Weiterfahrt aufgrund mangelhafter Ladungssicherung untersagt. In einem Fall konnte dies einfach vor Ort nach gesichert werden. Bei den beiden anderen Fahrzeugen sind umfangreichere Sicherungsmaßnahmen bzw. Neuverladungen erforderlich. Ein 3,5 t Lkw eines Gemüsehändlers wurde wegen Überladung beanstandet.

Bei einer Verwiegung vor Ort, wurde ein tatsächliches Gewicht von 4,5 t (Überschreitung von 28,5 %) festgestellt. Hier erfolgte eine Teilumladung auf ein zweites Fahrzeug der Firma.

2 weitere Fahrzeugführer wurden aufgrund von Verstößen gegen die Sozialvorschriften beanstandet.

Handy verschwunden

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagnachmittag ist der Polizei ein Diebstahl eines Handys gemeldet worden. In einem Einkaufszentrum am Fackelrondell hat eine 24-Jährige ihr Handy auf einer Sitzmöglichkeit liegen gelassen. Die Frau bemerkte den Verlust sofort und kehrte an den Platz zurück.

Das Mobiltelefon war allerdings schon verschwunden. Durch eine Livestandortsuche konnte die Besitzerin ihr Handy orten. Gemeinsam mit der Polizei begab sich die 24-Jährige zu einem Restaurant. Leider konnte das Gerät trotz Signalsuche nicht mehr aufgefunden werden.

Die polizeilichen Ermittlungen laufen weiter. Sollten Sie Hinweise zur Tat geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern unter der 0631-369 2259.|Lkh

Kreis Kaiserslautern

Toter Greifvogel gefunden

Hütschenhausen (ots) – Wegen eines toten Rotmilans ermittelt die Polizei in Hütschenhausen. Der Greifvogel wurde im Ortsteil Spesbach im Garten eines privaten Grundstücks gefunden. Er wies eine deutliche Verletzung auf. Zeugen vermuteten, dass es sich um eine Schussverletzung handeln könnte, und verständigten die Polizei.

Das Fachkommissariat für Umwelt- und Tierschutzdelikte hat am Dienstag die Ermittlungen übernommen. Ersten Einschätzungen zufolge gehen die Beamten allerdings derzeit nicht davon aus, dass der Rotmilan abgeschossen wurde, das Verletzungsbild spricht eher nicht für eine Schussverletzung.

Es wurden auch keine Geschosse oder Teile davon im Vogelkadaver gefunden. Meldungen über eventuelle Schussgeräusche gingen bislang ebenfalls nicht ein.

Dennoch bitten die Ermittler um Hinweise: Wer hat Ende vergangener Woche etwas gesehen oder gehört, das mit der Verletzung des Greifvogels im Zusammenhang stehen könnte? Gefunden wurde der tote Rotmilan am Freitag 02.12.2022 gegen 12 Uhr. Hinweise zu Beobachtungen und Wahrnehmungen nimmt die Kripo Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |cri

71-Jährigen um 20.000 Euro betrogen – Tatverdächtige festgenommen

Queidersbach (ots) – Ein Betrug über 20.000 Euro wird der Polizei am Dienstag durch einen Senioren gemeldet. Der Mann erhielt am Nachmittag einen Anruf seiner vermeintlichen Tochter. Diese erklärte am Telefon, sie habe einen Verkehrsunfall verursacht. Eine Person sei tödlich verunglückt.

Ein angeblicher Polizeibeamter forderte kurz darauf eine Kaution der genannten Summe, um die Inhaftierung der Tochter zu verhindern. Um den geforderten Betrag zu begleichen, begab sich der 71-Jährige mit dem Geld an einen vereinbarten Treffpunkt in Kaiserslautern. Die Anrufer navigierten den Mann per Telefon zu einem Parkplatz. Eine weibliche Person nahm das Geld dort in Empfang.

Danach machte sich der Mann wieder auf den Nachhauseweg und ihm kamen Zweifel. Der 71-Jährige kontaktierte die Polizei, um das Geschehene zu melden. Die Beamten fahndeten nach der Frau. Sie trafen die 30-Jährige noch in der Nähe des Übergabeortes an. Die Verdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Die 20.000 Euro hatte die Frau nicht einstecken. Auch die Durchsuchung ihres Pkw war erfolglos, das Geld nicht auffindbar. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Wenn Sie Hinweise zur Tat geben können oder selbst von der Betrugsmasche betroffen sind, melden Sie sich bitte bei der Kriminalinspektion Kaiserslautern unter Telefon: 0631 3692620.|Lkh

Verdächtige Personen in der Danziger Straße

Weilerbach (ots) – Am Dienstagmittag werden der Polizei mehrfach bettelnde Personen gemeldet. Die Verdächtigen waren in der Danziger Straße sowie in der Deutschherrenstraße unterwegs. Eine der Anwohnerin gab den Frauen vor ihrer Tür fünf Euro. Einige Zeit später, bemerkte sie, dass ihr Schlüsselbund nicht mehr da war. Die 68-Jährige vermutete zunächst, dass dieser durch die Unbekannten gestohlen wurde. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631-369 2250 zu melden.|Lkh