Vermeintlich lukrative Geschäftsidee

Mainz-Hauptbahnhof (ots) – Am Nikolaustag 06. Dezember 2022 ereignete sich ein etwas kurioser Sachverhalt am HBF Mainz. Hier wurde das Bundespolizeirevier von einer Zeugin darüber informiert, dass sich vor der Toilettenanlage eine Person befindet, die Geld für die Nutzung der eigentlich kostenfreien Toilettenanlage verlangt.

Eine Streife begab sich zur Toilettenanlage und stellte dort einen 30-jährigen Rumänen fest, der glaubte er habe eine lukrative Geschäftsidee. Mutmaßlich erwirtschaftete er durch diese Tätigkeit ca. 36 EUR.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde entschieden den Wohnungslosen nach Feststellung der Identität und Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten aus der Maßnahme zu entlassen. Gegen den Beschuldigten wurde ein Verfahren wegen Betruges eingeleitet.

Alkoholisiert im Auto unterwegs

Mainz-Hechtsheim (ots) – Ein Mann beobachtete einen 55-Jährigen in einer Tankstelle, als dieser eine Dose mit Alkohol kaufte. Da der 55-Jährige aus Mommenheim bereits stark nach Alkohol roch und sich nach dem Kauf wieder in sein Fahrzeug setzte, informierte der Zeuge die Polizei und folgte dem Mommenheimer.

Der 55-Jährige konnte in Hechtsheim durch eine Funkstreife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein Test bestätigte, dass der Fahrer mehr als 0,6 Promille intus hatte. Der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 500€ sowie 2 Punkte im Fahrerlaubnisregister plus 1-monatiges Fahrverbot.

Ausgebrannter Pkw am Bahnhof Nord – Zeugen gesucht

Mainz-Mombach (ots) – Am vergangenen Sonntag 04.12.2022 kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei am Bahnhof Mainz-Nord. Gegen 19:00 Uhr wurde der Berufsfeuerwehr in unmittelbarer Nähe des eher schwach frequentierten Bahnhofs, der eher als reine Haltestelle bezeichnet werden kann, ein brennender Pkw gemeldet.

Nachdem der silberne Opel Astra Caravan gelöscht worden war, stellten die Polizeikräfte bei den ersten Ermittlungen fest, dass das am Opel angebrachte vordere Kennzeichen vor rund 2 Wochen im Bereich Taunusstein gestohlen worden war. Das hintere Kennzeichen des ausgebrannten Opels war im November dieses Jahres ebenfalls in Hessen als gestohlen gemeldet worden.

Weitere Ermittlungen über die Fahrgestellnummer des Opel Astra wurden eingeleitet, hier steht das Ergebnis noch aus. Die Umstände des Brandes und die Herkunft des Pkw sind derzeit noch völlig unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Kriminalpolizei übermittelt werden.

Ruhepause auf der Standspur

A 61/Zotzenheim (ots) – Ein 43-jähriger LKW-Fahrer, wollte am 06.12.2022 gegen 17 Uhr, seine Ruhepause auf dem Standstreifen der A61 verbringen. Dabei wäre es bis zum Parkplatz Sitzborn bei Zotzenheim nicht mehr weit gewesen.

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim kontrollierte den LKW, der völlig unbeleuchtet und ohne jegliche Absicherung auf der Standspur stand. Der 42-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er seine seine Pause dort verbringe. Nach Erhebung der Personalien und einem erläuternden Verkehrs erzieherischen Gespräch wurde der Fahrer weitergeschickt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld.

