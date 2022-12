Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Worms (ots) – Die Polizei Worms wird am Nachmittag nach Rheindürkheim Ortsausgang Ibersheim gerufen. Hier kam eine 59-jährige Wormserin aus bislang ungeklärter Ursache in einer S-Kurve von der Fahrbahn nach links ab, überfuhr die Mittelinsel und anschließend in den angrenzenden Seebach.

Von den Rettungskräften eingeleitete lebensrettende Maßnahmen brachten jedoch keinen Erfolg. Die Fahrerin verstarb an der Unfallstelle. Eine Beteiligung anderer Fahrzeuge kann aufgrund von Zeugenaussagen ausgeschlossen werden.

Ein medizinischer Hintergrund als Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn kann bei der Fahrzeugführerin nicht ausgeschlossen werden.

Kreis Alzey-Worms

Gefahrenalarm an Schule

Alzey (ots) – Am Dienstag, 06.12.2022, wurde gegen 10.30 Uhr in einer Schule in der Alzeyer Innenstadt ein Gefahrenalarm ausgelöst. Das Schulgebäude wurde von der Polizei abgesucht.

Dort konnte keine Gefahrensituation festgestellt werden, jedoch war ein Alarmmelder eingedrückt. Die Ermittlungen nach dem Verursacher wurden aufgenommen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Alzey (ots) – Am Dienstag 06.12.2022 kam es zwischen 17:30-19:10 Uhr zu einem Einbruch in Alzey-Dautenheim. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf der Rückseite auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Als Diebesgut erbeutete der oder die Täter mehrere Schmuckschatullen.

Sämtliche Schränke des Anwesens wurden geöffnet und durchwühlt Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Alzey unter Tel: 06731-9110 in Verbindung zu setzen.