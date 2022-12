Bergstrasse

Einhausen: Metalldiebe auf Firmengelände

Einhausen – Metalldiebe haben in der Nacht zum Mittwoch (07.12.) ein

Firmengelände außerhalb von Einhausen heimgesucht und Kupferkabel, Kabeltrommeln

und Werkzeuge gestohlen. Um an das Metall zu gelangen, verschafften sich die

Kriminellen mit einem Fahrzeug Zugang auf das Gelände und drangen in Werkstatt-

und Lagerhallen ein. Sie transportierten die Beute anschließend mit dem Fahrzeug

ab.

Wer hierzu Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 06252/7060

an die Polizei in Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/22).

Bensheim: Fenster aufgebrochen/Zeugen gesucht

Bensheim – Ein Einfamilienhaus „Am Wiesengrund“ war am Dienstag (06.12.),

zwischen 15.00 Uhr und 19.15 Uhr, Anlaufstelle für Wohnungseinbrecher. Die Täter

brachen ein Fenster auf. Im Haus erbeuteten sie anschließend Geld.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in

Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Viernheim: Wohnungseinbrecher erbeuten Geld

Viernheim – Zwei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern gerieten zwischen

Dienstagmorgen und Dienstagabend (06.12.) in das Visier von Kriminellen.

Während die Täter in der Franconvillestraße mit ihrem Einbruchsversuch an der

Balkontür scheiterten, verschafften sich die Kriminellen in der

Friedrich-Ebert-Straße über den Balkon Zugang in eine dortige Wohnung. Den

ungebetenen Besuchern fiel anschließend Bargeld in die Hände.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der

Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer

06252/7060 zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Groß-Rohrheim – Am Montag den 05.12.2022 im Zeitraum von 06:45 Uhr bis

09:30 Uhr ereignete sich in der Werner-Von-Siemens-Straße Höhe der Hausnummer 3

in 68649 Groß-Rohrheim eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein weißer PKW am

Außenspiegel beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der

Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum

Unfallgeschehen geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation

Lampertheim, Florianstraße 2 in 68623 Lampertheim oder telefonisch unter der

06206 / 94400

Darmstadt

Darmstadt – Wixhausen: Unbekannte zerstören Scheibe einer Gärtnerei / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt – Unbekannte zerstörten in der Nacht zum Mittwoch (7.12.) das

Fenster einer Gärtnerei im Auwiesenweg. Anschließend flüchteten die Kriminellen

unbemerkt. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren

hundert Euro. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu

den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt

unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Darmstadt: Roller nach versuchtem Diebstahl beschädigt / Zeugenaufruf der Polizei

Darmstadt – Die Besitzer eines schwarzen Rollers der Marke Piaggio

bemerkten am späten Dienstagabend (6.12.) gegen 22 Uhr, dass Kriminelle

versuchten, ihr im Herdweg geparktes Zweirad zu entwenden. Hierzu beschädigten

die Täter das Zündschloss. Den Dieben gelang es nicht, den Roller zu entwenden,

woraufhin sie unerkannt flüchteten. Die Ermittlungen zur Tatzeit dauern an.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 35 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Südhessen: Zivilfahnder stoppten auf der Autobahn insgesamt 36 Fahrzeuge und kontrollieren 60 Personen/Mutmaßliche Diebesbande festgenommen

Südhessen – Im Rahmen von Kontrollen auf den im Bereich Südhessen

verlaufenden Autobahnen, stoppten Zivilfahnder der Polizei aus Südhessen,

Koblenz und Mainz am Dienstag (06.12.) insgesamt 36 Fahrzeuge und nahmen hierbei

60 Personen genauer unter die Lupe.

Die flächendeckenden Kontrollen zur Bekämpfung von Wohnungseinbruch und weiterer

Eigentumskriminalität dienten insbesondere dem Ziel, Straftäter nachhaltig zu

verunsichern sowie Südhessen und die angrenzenden Gebiete für die Täter

„unattraktiv“ zu machen.

Insgesamt wurden neun Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Palette reichte von

gemeinschaftlichem Bandendiebstahl, illegalem Aufenthalt bis hin zu Fahren ohne

Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Auf der A 67 bei Lorsch bemerkten die Beamten am frühen Abend zunächst ein mit

vier Männern und Frauen im Alter zwischen 34 und 42 Jahren besetztes Auto. Die

aus Osteuropa stammenden Insassen waren der Polizei wegen zahlreicher

Diebstahlsdelikte zum Teil bekannt. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen

Maßnahmen wurden die Personen von den Fahndern später dabei beobachtet, als sie

in Bürstadt ein Schuh- sowie ein Bekleidungsgeschäft in der Mainstraße

aufsuchten. Die Ordnungshüter kontrollierten die Gruppe nach dem Verlassen der

Geschäfte und fanden hierbei mehrere neue Schuhpaare samt Etiketten und neben

weiteren Kleidungstücken, eine Strickjacke, aus der das elektronische

Sicherungsetikett herausgerissen wurde. Das Etikett wurde später in dem

Bekleidungsgeschäft aufgefunden. Auch die Diebstahlssicherungen der Schuhe

konnten im Laden aufgefunden werden. Diese waren professionell entfernt worden.

Bei der Durchsuchung einer der Frauen fand sich zudem neue Babykleidung.

Die vier Personen wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Weil alle einen

festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden die Männer und Frauen nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie

erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls.

Darmstadt: Zwei Autoscheiben zerstört und Wertsachen entwendet / Zeugenaufruf der Polizei

Darmstadt – Kriminelle zerstörten am frühen Dienstagabend (6.12.) zwischen

17.15 und 18.15 Uhr jeweils eine Scheibe von zwei Autos auf einem Parkplatz in

der Otto-Röhm-Straße. Anschließend entwendeten die Täter Taschen sowie

Elektrogeräte aus den Fahrzeugen und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Bei

den beiden Autos handelte es sich um einen schwarzen BMW und einen schwarzen

Mercedes.

Die Diebe verursachten nach bisherigen Erkenntnissen ein Schaden von mehreren

hundert Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu

den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt

unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Darmstadt-Dieburg

Babenhausen: Versuchter Rollerdiebstahl auf Parkplatz / Zeugen gesucht

Babenhausen – Am Dienstagvormittag (6.12.) versuchten Kriminelle zwischen

7.30 und 13 Uhr einen Roller in Babenhausen auf einem Parkplatz in der

Bürgermeister-Willand-Straße zu entwenden. Die Täter konnten das Felgenschloss

überwinden, kippten das Moped um und beschädigten den hinteren Reifen. Aus

bislang ungeklärten Gründen gelang den Tätern der Diebstahl nicht. Anschließend

flüchteten die Diebe unerkannt ohne den Roller. Nach bisherigen Erkenntnissen

verursachten die Kriminellen einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer

06071 9656-0 entgegengenommen.

Groß-Zimmern: Einbruch in ein Einfamilienhaus / Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern – Einbrecher gelangten am frühen Dienstagabend (6.12.),

zwischen 17.30 und 18.30 Uhr, durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der

Straße „Am Roten Morgen“. Die Täter hebelten ein Fenster auf und kamen so in das

Haus. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge die Räumlichkeiten und fanden

Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Nach bisherigen Erkenntnissen

entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu

den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt

unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Babenhausen: Gasgeruch ruft Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Plan

Babenhausen – Am Dienstagabend (6.12.) verständigten Anwohner eines

Mehrfamilienhauses in der Amtsgasse gegen 18.30 Uhr die Einsatzkräfte, weil sie

Gasgeruch wahrnahmen und über körperliche Beschwerden klagten. Vor Ort konnte

ein erhöhter Kohlenstoffmonoxid-Wert festgestellt werden. Acht Bewohner klagten

über Übelkeit und Kopfschmerzen.

Nach bisherigen Ermittlungen war der erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Wert auf die

Nutzung eines Petroleum-Heizgerätes im Erdgeschoss zurückzuführen. Die

entstandenen Gase sind nach bisherigem Kenntnisstand durch einen Schacht in das

Obergeschoss, in die Wohnung einer Familie gedrungen.

Nach der Untersuchung durch die Rettungssanitäter und Notärzte vor Ort, konnten

sieben Personen nach Hause entlassen werden. Ein 14-jähriges Kind wurde

vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Wohnung blieb, nachdem

sie sorgfältig belüftet wurde, für die Familie bewohnbar.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun die genauen Hintergründe des Vorfalls.

Dieburg: 8-Jährige zur Seite geschubst/Polizei nimmt 53-Jährigen mit auf die Wache

Dieburg – Beamte der Polizeistation Dieburg haben am Dienstagnachmittag

(06.12.) einen 53 Jahre alten Mann mit auf die Wache genommen, um seine

Personalien festzustellen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 53-Jährige

zuvor, gegen 15.00 Uhr, ein 8-jähriges Mädchen, dass ihm in einer Gruppe

weiterer Kinder auf einem Gehweg in der Aschaffenburger Straße entgegenkam,

geschubst und es dadurch aus dem Tritt gebracht haben. Das Mädchen und drei

weitere Kinder liefen anschließend verängstigt davon. Daraufhin wurden die

Ordnungshüter alarmiert.

Nach der erfolgten Identitätsfeststellung bei der Polizeistation in Dieburg

wurde der Mann von der Polizei wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Beamten nehmen Vorfälle wie diesen, bei denen Kinder betroffen sind, von

Fremden angesprochen oder auf sonstige Weise kontaktiert werden, stets sehr

ernst und prüfen die Sachverhalte genau. Den Beamtinnen und Beamten ist bewusst,

dass solche Meldungen regelmäßig für große Besorgnis und Unsicherheit sorgen.

Gross-Gerau

Gernsheim: Nach Fahrrädern gesucht/Garagen und Gartenhütten im Visier Krimineller

Sechs Garagen bzw. Gartenhütten in der Ulmenstraße, Magdeburger Straße, Eisenacher Straße, Ringstraße, Franz-Josef-Nuß-Straße und „Am steinernen Brückchen“, gerieten in der Nacht zum Mittwoch (07.12.) in das Visier von Kriminellen. Abgesehen hatten es die Täter dabei offenbar auf Fahrräder.

In der Ulmenstraße ließen die ungebetenen Besucher zwei E-Bikes im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro mitgehen. In der Magdeburger Straße ließen sie ein zunächst entwendetes Mountainbike auf einem Nachbargrundstück zurück. In allen anderen Fällen wurde nichts gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0.

Rüsselsheim: Einbruch in Vereinscontainer

Rüsselsheim

Ein auf einem Vereinsgelände in der Reinhard-Strecker-Straße befindlicher Container, der den Sportlern als Verkaufsstand dient, wurde zwischen Montagabend (05.12.) und Dienstagmittag (06.12.) von unbekannten aufgebrochen. Die Täter erbeuteten anschließend eine Kassette mit Bargeld, drei Kisten mit Erfrischungsgetränken sowie fünf Pakete Rindswürste.

Hinweise bitte an die Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06142/6960.

Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht in Walldorf

Mörfelden-Walldorf

Zwischen dem 02.12.2022 und dem 03.12.2022 kam es im Stadtteil Walldorf zu einem Verkehrsunfall, in Folge dessen sich ein unbekanntes Fahrzeug von der Unfallstelle entfernte. In der Niddastraße Höhe der Hausnummern 14-16 beschädigte das unbekannte Fahrzeug einen geparkten grauen Kleinwagen. Hierdurch entstand ein nicht unerheblicher Schaden im Heckbereich des Kleinwagens. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Odenwaldkreis

Oberzent/Rothenberg: Geld bei Wohnungseinbruch erbeutet

Oberzent

Ein Wohnhaus „Im Homerich“ geriet am Dienstag (06.12.), in der Zeit zwischen 10.20 und 18.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Besucher mehrere Schränke und Schubladen. Sie ließen hierbei unter anderem Geld mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530.

Viehweidezaun durch Unfall beschädigt!

Mossautal/Güttersbach – Gegenüber dem Friedhof in Güttersbach wurde

zwischen Montag (05.12.), 16.00 Uhr und Dienstag (06.12.), 15.30 Uhr durch einen

bisher unbekannten Verursacher ein Viehweidezaun offensichtlich angefahren und

unfallbeschädigt zurückgelassen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf

mindestens 250 Euro. Die Polizei in Erbach ermittelt und fragt: Wer konnte den

Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben?

Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer

06062/9530 entgegengenommen.