Was wäre Weihnachten ohne einen kleinen Markt? In Deutschland sind die Weihnachtsmärkte eine jahrhundertealte Tradition und ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Egal, in welcher Stadt Sie sich befinden, Sie werden bestimmt einen Weihnachtsmarkt (oder mehrere!) finden, den Sie genießen können.

Auch die kleineren Städte sind für ihre Weihnachtsmärkte sehr berühmt. Hier sind Kleinstädte, die eine lange Tradition der Weihnachtsmärkte haben und zauberhaft aussehen.

Essen

Freuen Sie sich vom 12. November bis zum 23. Dezember auf einen der größten und schönsten Märkte des Landes, der Ihre Vorweihnachtszeit noch schöner und zauberhafter macht.

Der Weihnachtsmarkt erstreckt sich über das gesamte Stadtzentrum, und Sie müssen nur ein paar Schritte gehen, um von Platz zu Platz zu gelangen. Das Herzstück ist der Kennedyplatz. Hier kann man unter einem funkelnden Lichternetz entspannt an den Buden entlang schlendern und sich von der Vielfalt der Waren inspirieren lassen. Wie der Name verspricht, kommen die Händler aus rund 190 Ländern der Welt. Es gibt Kunsthandwerk aus Afrika, Weihnachtsschmuck aus Israel und Schmuck aus den baltischen Staaten.

Dresden

Der Dresdner Striezelmarkt, der als erster echter Weihnachtsmarkt der Welt gilt, hat seine Wurzeln im Jahr 1434, als er noch eine eintägige Veranstaltung war. Abgesehen von seiner enormen Größe – es gibt weit über 200 Stände – sind auch die höchste Stufenpyramide der Welt und ein Riesenrad mit Blick über den Markt bemerkenswert. Kein Wunder also, dass der Dresdner Striezelmarkt jedes Jahr von fast drei Millionen Menschen besucht wird. Der 588. Dresdner Striezelmarkt findet vom 23. November bis 24. Dezember 2022 auf dem Altmarkt statt. Für diejenigen, die es etwas gemütlicher mögen, gibt es in Dresden jedes Jahr verschiedene große und kleine Weihnachtsmärkte.

Trier

Der Trierer Weihnachtsmarkt, der vom 18. November bis zum 22. Dezember 2022 täglich (außer am 20. November) geöffnet ist, ist seit mehr als 40 Jahren eine beliebte deutsche Weihnachtstradition. In einer romantischen mittelalterlichen Kulisse, umgeben vom Trierer Dom und dem Hauptmarkt, bietet der Trierer Weihnachtsmarkt 95 Stände und ein täglich wechselndes, familienfreundliches Programm mit Highlights wie dem historischen Puppentheater und den Serenaden der Liedermacher. Während Frankfurt mit einem der bekanntesten und am leichtesten zu erreichenden Weihnachtsmärkte Deutschlands etwa zwei Stunden entfernt ist, ist Luxemburg nur eine halbe Stunde entfernt.

Nürnberg

Einer der ältesten und berühmtesten Weihnachtsmärkte der Welt, der Nürnberger Christkindlesmarkt findet jedes Jahr auf dem Nürnberger Hauptmarkt statt. Offiziell eröffnet vom Christkind – einer jungen Nürnbergerin im Engelskleid mit goldener Krone – ist der Nürnberger Christkindlesmarkt berühmt für seine Rauschgoldengel, hölzernen Nussknacker, Krippen und bunten Sterne, aber auch für kulinarische Highlights wie Lebkuchen, Glühwein und Bratwurst. Wer kleine Kinder hat, sollte die Kinderweihnachtsstadt auf dem Hans-Sachs-Platz nicht verpassen. Der Markt findet in diesem Jahr vom 25. November bis 24. Dezember 2022 statt.

Aachen

Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit verwandeln sich die Plätze und Straßen rund um den Dom und das Aachener Rathaus in eine Welt aus Lichtern und Farben. Der prächtige Markt in der Weihnachtsstadt, der mit viel Liebe und Gefühl aufgebaut wurde, fasziniert Jung und Alt. Die riesige Auswahl an originellen, stilvollen und kostbaren Waren lässt kleine und große Träume wahr werden. Der Markt ist vom 18. November bis 23. Dezember 2022 geöffnet.

In diesen Städten und generell in jedem deutschen Weihnachtsmarkt können Sie solche schöne Geschenke für ihre Lieblingsmenschen kaufen. Viel Spaß.