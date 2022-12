Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 06.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Nach Zusammenstoß mit PKW geflüchtet

Haßloch (ots) – Eine bis dato unbekannte Fahrradfahrerin touchierte am Montag (05.12.22) gegen 17:00 Uhr einen ordnungsgemäß in der Kirchgasse Höhe Hausnummer 142 abgestellten PKW und kam zu Fall. Obwohl sie von einem Unfallzeugen angesprochen wurde, schob sie ihr Fahrrad unbeirrt in Richtung Rosenstraße davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Diesen schätzt die Polizei auf ca. 200 Euro. Weitere Zeugen des Vorfalls oder die betroffene Radfahrerin werden gebeten, sich mit der Polizei in Haßloch in Verbindung zu setzen.

Haßloch: Junge Graffiti-Sprayer überführt

Haßloch (ots) – Durch einen aufmerksamen Zeugen konnten am Montag Nachmittag zwei 12-jährige Graffiti-Sprayer aus Haßloch dingfest gemacht werden, nachdem sie zuvor ein Trafo-Haus südlich der Rosenstraße „verschönert“ hatten. Die verräterische Farbe an den Händen der beiden überführte sie als Täter. Die benutzten Spraydosen hatten sie eigenen Angaben zufolge vorher entsorgt. Beide „Künstler“ wurden ihren Eltern überstellt. Der genaue Sachschaden ist noch unklar.

Erpolzheim: LKW verursacht Verkehrsunfall

Erpolzheim (ots) – Am Montag, 05.12.2022 gegen 8.47 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW und eines Autos in Erpolzheim. Der 45 – jährige Brummifahrer hatte beim Abbiegevorgang von der Freinsheimer Straße in die Hauptstraße einen verkehrsbedingt wartenden PKW einer 59 – Jährigen touchiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 EUR.

Dirmstein: Mehrere Pkw zerkratzt

Dirmstein (ots) – Unbekannte zerkratzten am frühen Montagmorgen (05.12.22) zwischen 03:30 Uhr und 03:45 Uhr mehrere Pkw, die auf einem eingezäunten Gelände in der Bahnhofstraße stehen. Um auf das Grundstück zu gelangen, wurde zuvor die Umfriedung beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Hinweise zur Tat und zu dem/den Täter/n nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Grünstadt: Einbruch in Firma

Grünstadt (ots) – In der Zeit zwischen Freitag, 02.12.22, 15 Uhr, bis Montag, 05.12.22, 07 Uhr, gelangte unbekannte Täterschaft auf unbekannte Art und Weise auf das Gelände der Firma Uhly in der Obersülzer Straße. Es wurden mehrere gebrauchte Schweißgeräte entwendet. Der Wert der Beute steht derzeit nicht fest. Hinweise zu Tat und Täter/n nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Grünstadt: Vorfahrt missachtet, Kleinkraftrad-Fahrer stürzt

Grünstadt (ots) – Leichte Verletzungen zog sich heute Morgen (06.12.22) gegen 06:40 Uhr ein 60 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrades bei einem Verkehrsunfall zu. Ein 21 Jahre alter Mann wollte mit seinem Pkw von der Tiefenthaler Straße in den Westring einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von links in Richtung Nordring herannahenden Zweiradfahrers. Dieser erkannte die Situation und wollte ausweichen. Bei diesem Ausweichmanöver kam der 60-jährige zu Fall. Die beteiligten Fahrzeuge stießen nicht zusammen. Der an dem Kleinkraftrad durch den Sturz entstandene Sachschaden beträgt ca. 250 Euro.

Grünstadt: Berauscht unterwegs

Grünstadt (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 05.12.22 gegen 13 Uhr in der Obersülzer Straße konnten die eingesetzten Beamten bei einem 21 Jahre alten Autofahrer Auffälligkeiten feststellen, die auf einen kurzfristig zurückliegenden Betäubungsmittelgenuss schließen lassen. Ein Vortest war nicht möglich, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Bestätigt sich der Verdacht der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss mit dem Blutprobenergebnis, könnte den jungen Mann ein Bußgeld in Höhe von 1.500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot erwarten, denn dann handelt es sich bereits um den dritten Verstoß gegen § 24 a Abs. 2 StVG.

