Schönau (Rhein-Neckar-Kreis): Nach Einbruch in Supermarkt

mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen – Hinweise an die Polizei!

Schönau (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf

Montag brachen bislang Unbekannte in einen Supermarkt im Gewerbegebiet in den

Kreuzwiesen ein und konnten hierbei Bargeld aus einem Tresor erbeuteten.

Die unbekannten Einbrecher verschafften sich den bisherigen Erkenntnissen nach

über das Dach Zugang zum Inneren des Supermarktgebäudes, von wo aus sie im

weiteren Verlauf zum Tresorraum gelangen konnten. Nachdem der Tresor

offensichtlich gewaltsam geöffnet und diesem ein niedriger, fünfstelliger Betrag

an Bargeld entnommen werden konnte, verließ die noch unbekannte Täterschaft das

Gebäude wieder.

Durch das gewaltsame Vorgehen der Täterschaft entstand am Gebäude des

Einkaufsmarktes Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Offenbar kam es im Zuge

des Einbruchs im Laufe der Nacht zur Auslösung der Alarmanlage. Eine

verständigte Überwachungsfirma konnte bei einer von außen durchgeführten

Überprüfung zunächst jedoch keine Auffälligkeiten feststellen, so dass der

besonders schwere Fall des Diebstahls erst einige Zeit später erkannt und der

Polizei gemeldet werden konnte.

Die weiteren Ermittlungen wurden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen und dauern an. Spuren werden

derzeit durch die Kriminaltechnik ausgewertet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das

kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter Tel.: 0621 / 174-4444 zu wenden.

Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis): Kabeldiebstahl fordert hohen

Sachschaden – Polizei sucht Zeugen!

Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstag, 13 Uhr und

Montag, ca. 6 Uhr entwendeten bislang Unbekannte Kupferkabel sowie Kupferschrott

in größerem Umfang von einem Firmengelände in der Gewerbestraße.

Hierzu durchtrennte die unbekannte Täterschaft den ersten Ermittlungen nach

zunächst einen um das Firmengelände laufenden Zaun.

Anschließend wurde in das mit Trapezblechen verkleidete Firmengebäude gewaltsam

eingedrungen, in welchem, neben Behältern mit Buntmetallschrott, hölzerne

Kabeltrommeln mit neuwertigen Kupferkabeln gelagert wurden. Vermutlich über

einen angrenzenden Fußgängertunnel konnten so offenbar insgesamt fast vier

Tonnen des Diebesgutes in ein oder mehrere geeignete Transportfahrzeuge geladen

und verbotenerweise abtransportiert werden. Der Diebstahlschaden wird hierbei

auf rund 20.000,- Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen hinsichtlich des besonders

schweren Falles des Diebstahls aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, welche

Verdächtiges beobachtet haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06201 /

1003-0 bei der Polizei zu melden.

Edingen-Neckarhausen/ Mannheim: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen (ots) – Zwischen Montag, den 05.12., gegen 15:30 Uhr und

Dienstag, den 06.12., gegen 7:30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer

auf der Hauptstraße (Kreisstraße 4138) gegen ein geparktes Fahrzeug und

entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Dabei wurde das geparkte

Fahrzeug hinten links im Bereich des Stoßfängers beschädigt, wodurch ein

Sachschaden von ca. 2.000,- Euro entstand.

Hinweise auf den Täter sind bislang keine bekannt.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Unfallflucht aufgenommen. Zeugen, die

sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer

06203 9305-0 zu melden.

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: Wiederholt mehrere Fahrzeuge zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wiederholt wurden von Freitag bis

Montag mindestens zwei Fahrzeuge auf dem Parkplatz der Jahnstraße mit einem

spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang

nicht bekannt.

Da es bereits vor einigen Wochen in Tatortnähe zu Sachbeschädigungen mit

ähnlicher Vorgehensweise gekommen ist, lässt sich ein Zusammenhang nicht

ausschließen.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder selbst geschädigt

wurden, sich unter der Telefonnummer 06202 288-0 zu melden.

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Flucht nach Verkehrsunfall – Die Polizei sucht Zeugen

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer

kollidierte in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag in der

Lindenstraße/ B 37 mit einem Fahnenmast und anschließend mit einem Eisenpfosten.

Durch den Aufprall erstand ein erheblicher Schaden, der bislang allerdings nicht

beziffert werden kann. Ersten Ermittlungen zufolge ist davon auszugehen, dass es

sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen schwarzen Seat handelt.

Das Polizeirevier Eberbach hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen,

welche Beobachtungen zum Verkehrsunfall oder verdächtige Hinweise zum

Fahrzeugführer und PKW geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06271 9210-0 zu melden.

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto gestohlen – Zeugenaufruf

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag entwendete ein bislang

unbekannter Täter gegen 14 Uhr in der Talstraße ein blaues Fahrzeug der Marke

Opel. Die Höhe des Diebstahlschadens ist bislang unbekannt. Wie der oder die

Täter vorgingen ist Ermittlungssache.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 06222

5709-0 zu melden.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin nach Unfall schwer verletzt

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmorgen kam es in der

Kaiserstraße zu einem schweren Unfall bei der eine Fußgängerin nicht unerheblich

verletzt wurde. Eine 72-Jährige fuhr mit ihrem Fiat aus Hilsbach kommend

stadteinwärts und übersah nach ersten Ermittlungen des Verkehrsdienstes

Heidelberg kurz vor 8 Uhr eine 30-Jährige, die gerade die Straße über einen

Zebrastreifen überquerte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fußgängerin frontal vom

Pkw erfasst und mehrere Meter weiter zu Boden geschleudert. Die Frau erlitt

dabei mehrere Frakturen und kam in eine nahegelegene Klinik. Die

Unfallverursacherin blieb unverletzt. Am Fiat entstand ein Sachschaden von

mindestens 5.000 Euro.