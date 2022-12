Heidelberg: Mann im Alter von 24 Jahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 24

Jahre alten Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am

Donnerstagvormittag einen 44 Jahre alten Mann mit Tötungswillen mit einem Messer

verletzt zu haben.

Gegen 11:40 Uhr soll der 24-jährige Bewohner einer betreuten Wohngemeinschaft

für junge Erwachsene in Heidelberg seinen 44 Jahre alten Betreuer körperlich

angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt haben. Erst durch das

Hinzueilen eines weiteren Bewohners ließ der Tatverdächtige von dem 44-jährigen

ab. Der 24-Jährige ging sodann mit seinem Messer auf weitere Personen in der

gemeinschaftlich genutzten Wohnung los. Diesen Personen sowie dem 44-jährigen

Geschädigten gelang die Flucht.

Der Tatverdächtige konnte noch am Tatort festgenommen werden. Der Verletzte

wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine

Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkte beim Amtsgericht

Heidelberg einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten

Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen den

24-Jährigen.

Der Tatverdächtige wurde daraufhin am Folgetag, den 02. Dezember, der Haft- und

Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die den Haftbefehl

eröffnete und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Fachdezernats für Kapitaldelikte

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

Heidelberg-Bergheim: Handyraub – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Zu einem Raub eines Handys kam es am Montagabend, gegen 21.00

Uhr in der Heidelberger Kurfürstenanlage. Ein bislang unbekannter Täter entriss

einer 61-Jährigen, welche sich in der Straßenbahn der Linie 23 befand, ihr

Mobiltelefon. Trotz Gegenwehr gelang es dem Räuber das Handy aus dem Griff der

Frau zu entreißen und damit aus der Straßenbahn in Richtung Römerkreis zu

flüchten. Die Geschädigte begab sich hiernach zu einer Polizeidienststelle und

erstattete Strafanzeige. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die weiteren

Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Der Täter

wurde folgendermaßen beschrieben: Männlich, dunkler Teint, ca. 1,80 m groß, trug

einen schwarzen Hoodie und eine schwarze Hose.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können,

werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-444 bei dem kriminalpolizeilichen

Hinweistelefon zu melden.