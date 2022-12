Einschusslöcher im Küchenfenster

Kaiserslautern (ots) – Am Montagabend wird die Polizei zu einer Sachbeschädigung in der Altenwoogstraße gerufen. Wie sich herausstellte, wurde ein Küchenfenster in einem Mehrfamilienhaus durch Schüsse beschädigt.

Mutmaßlich handelt es sich bei der Tatwaffe um ein Luftgewehr, mit welchem in Richtung Küchenfenster gezielt wurde. Sollten Sie Hinweise zur Tat geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter Telefon : 0631-3692150.|Lkh

Sonderkontrollen- Alkohol&Drogen im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots) – Am Montagabend fanden Kontrollen im Bereich Alkohol und Drogen im Straßenverkehr statt. Die Polizei kontrollierte mehrere Fahrzeuge an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Stadtgebiet.

Hierbei konnten zwei Trunkenheitsfahrten festgestellt sowie Drogen sichergestellt werden. Auch sogenannte Mängelberichte, aufgrund defekter Beleuchtung, oder nicht mitgeführtem Warndreieck und Verbandskasten wurden ausgestellt.|Lkh

17-Jähriger mit Drogen erwischt

Kaiserslautern (ots) – Ein nach Marihuana riechender Jugendlicher wird am Montagmorgen der Polizei gemeldet. Durch die Polizisten wurde der 17-Jährige überprüft und der Rucksack des jungen Mannes durchsucht.

Hierbei konnten ein Zip-Beutel mit mutmaßlichem Marihuana sowie ein sogenannter Grinder gefunden werden. Dem Jugendlichen droht eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.|Lkh

19-jähriger Fahrer verliert Kontrolle und verursacht Unfall

Kaiserslautern (ots) – Am Montag kam es in den frühen Abendstunden zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der junge Mann war mit seinem Pkw auf der Donnersbergstraße unterwegs. Nach seinen eigenen Angaben verlor er, offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug.

Hierbei kam das Auto von der Fahrbahn nach rechts ab und beschädigte zwei parkende Pkw. Zwei von drei Fahrzeugen mussten abgeschleppt werden. Da der 19-Jährige vor Fahrtantritt Medikamente eingenommen hat, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seine Fahrttüchtigkeit geben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.|Lkh

Likördieb geschnappt-Polizei stellt Täter

Kaiserslautern (ots) – An einem Stand des Weihnachtsmarktes in Kaiserslautern hat ein 39-Jähriger am Montagabend Likör gestohlen. Der Mann griff sich die Flasche im Wert von 25 Euro und machte sich aus dem Staub.

Die Polizeibeamten konnten den Dieb ergreifen. Sie nahmen ihn mit zur nächsten Dienststelle. Eine Strafanzeige wegen Diebstahls kommt auf den Mann zu.|Lkh

Ladendiebin gestellt

Kaiserslautern (ots) – Am Montagabend wird die Polizei aufgrund eines Ladendiebstahls in einen Supermarkt in der Merkurstraße gerufen. Der Hausdetektiv des Ladens bemerkte, wie eine 42-jährige Frau versuchte, Druckerpatronen zu stehlen. Die Täterin versteckte die Patronen hinter ihrem Rücken.

Zur Ablenkung bezahlte sie einen Laib Brot und wollte den Markt verlassen. Die Polizei durchsuchte die Sachen der Dame. Hierbei konnten weitere gestohlene Gegenstände gefunden werden. Den Diebstahl gab die Beschuldigte zu. Auf die Frau kommt eine Strafanzeige zu.|Lkh

Sachbeschädigung an PKW – Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in der Bännjerstraße. Hier wurde am Morgen des 21. November 2022 ein SUV der Marke Mercedes beschädigt. Der Sohn des Fahrzeugbesitzers erstattete daher am Montagabend Anzeige gegen Unbekannt. Der PKW wurde laut Angaben des Anzeigenerstatters verkratzt.

Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Sollten Sie Hinweise zur Tat geben können, bitten wir Sie, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer: 0631-2250 zu melden.|Lkh

Zeugenaufruf

Kaiserslautern (ots) – Am 08.11.2022 wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern darüber informiert, dass es im Rahmen der Anreisephase zur Fußballbegegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Vertretern der beiden Fangruppen kam.

Hierbei stürmten mehrere schwarz gekleidete und vermummte Anhänger des Karlsruher SC im Zeitraum zwischen 15:15 Uhr und 15:21 Uhr aus der S33 auf den Bahnsteig und griffen eine 5-köpfige Gruppe von FCK-Fans an. Als Tatort kommt hier einer der Bahnhöfe Lingenfeld, Heiligenstein oder Berghausen in Betracht.

Wir bitten die Geschädigten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-34073-0 oder bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden. Sollten noch weitere Zeugen den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den mutmaßlichen Tätern machen können, melden Sie sich ebenfalls bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter den benannten Möglichkeiten.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Kreis Kaiserslautern

Kind beobachtet Unfallflucht

Weilerbach (ots) – Ein Unfall mit Fahrerflucht ist der Polizei am Montag 05.12.2022 aus Weilerbach gemeldet worden. Unfallort war der Parkplatz eines Supermarktes in der Isigny-Allee. Die Polizei sucht Zeugen, die kurz vor 18 Uhr eine Beobachtung gemacht haben.

Als der Unfall passierte, saß die neunjährige Tochter der Fahrzeughalterin im Wagen. Sie berichtete ihrer Mutter wenig später, dass ein silberner Pkw mit KL-Kennzeichen an den Kia Ceed gestoßen sei. Am Steuer habe ein älterer Mann gesessen. Er sei nach der Kollision einfach weggefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Am Kia wurde die hintere Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den silbernen Pkw und/oder den Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit unter Telefon 0631 369-2250 entgegen. |cri

LKW verliert Ladebordwand – Zeugen gesucht

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am späten Montagnachmittag, verlor ein bislang unbekannter LKW-Fahrer auf der BAB 6 in Richtung Mannheim, den hinteren Teil seiner Ladebordwand. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer konnten dem massiven Metallteil nicht mehr rechtzeitig ausweichen und überfuhren die Bordwand. An mindestens 4 PKW entstanden Schäden am Unterboden der Fahrzeuge.

Die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern sucht dringend mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher machen können.

Diebstahl aus PKW- Wer ist noch betroffen ?

Sembach/Mehlingen (ots) – Zwischen Freitagabend und Montagmorgen kam es zu Diebstählen aus Pkw. Eines der Fahrzeuge parkte in der Straße Im Pfühl in Sembach. Der Halterin wurden zwischen Freitag 23:00 Uhr und Montag 08:00 Uhr persönliche Gegenstände gestohlen. Insgesamt entstand ein Schaden von 200 Euro.

Auch in der Eichenstraße in Mehlingen kam es zu einem versuchten Diebstahl. Mitgenommen hat der Täter in diesem Fall allerdings nichts.

Die Polizei empfiehlt: Lassen Sie nichts im Fahrzeug zurück und schützen Sie sich vor potentiellen Dieben. Sollten Sie Hinweise geben können oder ebenfalls betroffen sein, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer: 0631- 3692150.|Lkh

Kleidung und Fahrräder gestohlen

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein Wohn- und Geschäftshaus in der Hauptstraße ist übers Wochenende zum Ziel von Einbrechern geworden. Am Montagmorgen stellte die Ladeninhaberin den Einbruch fest. Demnach verschafften sich unbekannte Täter zwischen Samstagmittag 13.30 Uhr und Montagmorgen 09.25 Uhr Zugang zum Gebäude.

Aus den Geschäftsräumen stahlen sie mehrere Kleidungsstücke und Bargeld. Doch nicht nur das: Wie die weitere Überprüfung zeigte, waren die Täter auch in den Keller des Hauses eingedrungen. Hier rissen sie sich zwei Fahrräder im Wert von mehreren tausend Euro unter den Nagel.

Wie es den Unbekannten gelang, die Räume zu öffnen, ist noch unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri