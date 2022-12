Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Mainz-Mombach (ots) – Ein 26-jähriger Mann aus Ingelheim wurde am Montagnachmittag durch eine Funkstreife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war mit einem Roller in Mainz-Mombach unterwegs. Während der Kontrolle gab der 26-Jährige an, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt.

Außerdem konnten die Beamten Anzeichen feststellen, welche auf den Einfluss von Betäubungsmitteln deuteten. Nachdem ein durchgeführter Test positiv auf Cannabis verlief, gab der Mann zu, bereits am Morgen die Droge konsumiert zu haben. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, auf welcher ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich jetzt für mehrere strafrechtlich Vorwürfe verantworten.

Kreis Mainz-Bingen

Bei Einbruch Gemälde gestohlen

Klein-Winternheim (ots) – Zwischen Donnerstagmorgen und Montagnachmittag 05.12.2022 kam es in einem Einfamilienhaus zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter schoben vermutlich den Rollladen nach oben und hebelten ein Fenster auf. Es wurden alle Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde jedoch nur ein Wandgemälde gestohlen.

Durch die Mainzer Kriminalpolizei wurden Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Unfallflucht mit E-Scooter begangen

Mainz-Oberstadt (ots) – Eine 56-Jährige Mainzerin fuhr mit ihrem Fahrzeug auf der Straße am Linsenberg und wollte nach rechts in den Römerwall abbiegen. Hierzu hielt sie an und ließ sie die Fußgänger vorbeigehen. Nachdem keine Personen mehr zu sehen waren, fuhr sie los. In diesem Moment kam ein E-Scooter, welcher mit zwei Personen besetzt war, auf dem Fahrradweg angefahren.

Der Fahrer des E-Scooters fuhr gegen die Fahrzeugfront der 56-Jährigen, wodurch ein Schaden entstand. Anschließend fuhren die beiden Männer auf dem Elektrofahrzeug weg, ohne mit der 56-Jährigen zu sprechen.

Die Mainzerin konnte den Fahrer als 20-25 Jahre und 1,80m groß beschreiben. Er hatte schwarze lockige Haare und war schwarz gekleidet. Sein Mitfahrer trug eine schwarze Jeans und eine olivgrüne Jacke.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Sachbeschädigung an Kfz

Bingen (ots) – Saarlandstraße, 01.12., 23:00 Uhr bis 02.12., 14:40 Uhr. Der Besitzer eines schwarzen VW Touran mit BIN-Kennung stellte diesen im genannten Zeitraum vor einem Mehrfamilienhaus an der Haunummer-Höhe 362 auf dem dortigen Parkplatz ab.

Als er am Folgetag zu diesem zurückkehrte, hatten Unbekannte sein Auto rundherum zerkratzt.

Es bestehen keine Täterhinweise, daher bittet die Polizei Bingen um Zeugenmithilfe.