Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Nauheim: An Handtasche gerissen – Kripo sucht nach Zeugen

Nachdem ein Unbekannter am Montagvormittag versuchte, einer Seniorin auf dem Fußweg zwischen Usa-Brücke und -Wellenbad die Handtasche zu entreißen, bittet die Wetterauer Kripo um Mithilfe.

Gegen 10.45 Uhr war die die 80-jährige Geschädigte am Deutergraben unterwegs, als sie von dem Straftäter angesprochen und am Weitergehen gehindert wurde. Der junge Mann griff nach dem Schulterriemen ihrer Handtasche und riss an diesem. Als die Rentnerin laut um Hilfe rief, wurde ein Passant auf das Treiben aufmerksam, woraufhin der Täter den Riemen losließ und in Richtung Lidl-Markt weiterlief. Dabei wurde er von zwei weiteren jungen Männern begleitet, die sich zuvor im Hintergrund aufgehalten hatten. Bisherigen Angaben zufolge handelte es sich bei dem Mann, der nach der Handtasche der Geschädigten gegriffen hatte, um einen 20 bis 30 Jahre alten und auffallend schlanken Mann mit schwarzen Haaren und hervorstehenden Wangenknochen. Seine beiden männlichen Begleiter sollen dunkel gekleidet gewesen sein.

Neben dem namentlich derzeit nicht bekannten Passanten, der durch Rufe der Geschädigten auf das Geschehen aufmerksam geworden war, werden auch mögliche weitere Zeugen gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden. Während der Tat soll der Unbekannte ein Smartphone in der Hand gehalten und dessen Frontkamera auf die Geschädigte gerichtet haben, sodass diese sich selbst hatte auf dessen Display sehen können.