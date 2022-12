Mehrere Auto-Aufbrüche in Kassel: Zeuge beobachtete Täter im Sommerweg; Hinweise erbeten

Kassel-Unterneustadt und Brasselsberg: In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es in Kassel zu mehreren Auto-Aufbrüchen. Drei betroffene Fahrzeugbesitzer meldeten sich am heutigen Morgen aus dem Stadtteil Brasselsberg, zwei weitere Fälle ereigneten sich im Sommerweg in der Unterneustadt. Dort hatte ein Zeuge gestern Abend gegen 22:00 Uhr den Täter an einem Fahrzeug, bei dem eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war, beobachtet und den Unbekannten anschließend sogar noch kurz verfolgt. Es handelte sich um einen ca. 30 bis 35 Jahre alten, etwa 1,80 Meter großen und schlanken Mann, der einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke, eine graue Basecap, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe trug. Ob der Verdächtige auch für die anderen Auto-Aufbrüche aus der vergangenen Nacht verantwortlich ist, ist derzeit noch unklar.

Im Sommerweg war neben dem Sprinter, bei dem der Täter gegen 22 Uhr überrascht wurde und ohne Beute flüchtete, auch ein VW Crafter aufgebrochen worden. Dessen Besitzer entdeckte den Einbruch heute Morgen und rief die Polizei. Die Taten im Stadtteil Brasselsberg ereigneten sich in den Straße Habichtsforstweg, Sandbuschweg und Bilsteiner Born. Dort wurden im Laufe der Nacht jeweils die Scheiben von geparkten Pkw eingeschlagen und Taschen sowie Bargeld aus den Fahrzeugen gestohlen.

Die weiteren Ermittlungen zu den Pkw-Aufbrüchen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Streifenwagen während Einsatz in Gräfestraße mit Graffiti besprüht: Zeugen gesucht

Kassel-Wehlheiden: Während eines Einsatzes am gestrigen Montagabend haben unbekannte Täter einen abgestellten Streifenwagen im Kasseler Stadtteil Wehlheiden mit Graffiti besprüht (siehe Foto). Wie die Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, hatten sie den Mercedes Vito um 19:15 Uhr in der Gräfestraße, nahe der Wilhelmshöher Allee, abgestellt, da sie wegen eines hilfesuchenden Mädchens gerufen worden waren. Das Kind wollte aus Angst nicht mehr nach Hause und hatte sich an Mitarbeiter eines dortigen Jugendraums gewendet, die wiederum die Polizei um Unterstützung gebeten hatten. Als die Polizisten um 20:30 Uhr mit dem Mädchen zum Streifenwagen zurückkehrten, um sie nach Absprache mit dem Jugendamt und auf eigenen Wunsch in eine Inobhutnahme zu bringen, bemerkten sie den frischen Schriftzug „ACAB“ mit lila Sprühfarbe auf der linken Seite des Mercedes. Von den Tätern fehlte bereits jede Spur. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro.

Wer im Tatzeitraum Beobachtungen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung gemacht hat und Täterhinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Nach Raub auf Tankstelle in Leuschnerstraße: 32-jähriger Tatverdächtiger ermittelt und in U-Haft

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Niederzwehren: Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Leuschnerstraße in Kassel, der sich am 31. Mai 2022 ereignete, ist den Ermittlern des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo und der Staatsanwaltschaft Kassel ein Ermittlungserfolg gelungen. Nach umfangreichen Ermittlungen geriet ein 32-Jähriger aus Kassel in den Verdacht, für den Raubüberfall verantwortlich zu sein. Ein Richter erließ am vergangenen Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr gegen den Tatverdächtigen, der zuvor an seiner Wohnanschrift festgenommen wurde. Der 32-Jährige sitzt nun in Haft.

Ereignet hatte sich der Raub auf die Tankstelle am 31. Mai gegen 14 Uhr. Der zunächst unbekannte Täter hatte der Kassiererin eine Schusswaffe vorgehalten und Bargeld aus der Kasse erbeutet. Nachdem die Ermittlungen und die Zeugensuche zunächst nicht zum Erfolg geführt hatten, ordnete ein Richter im Juli die Veröffentlichung von Fotos aus einer Überwachungskamera an. Hiernach gingen vereinzelte Hinweise aus der Bevölkerung ein. Bei den weiter mit Hochdruck geführten Ermittlungen geriet dann der 32-jährige Mann ins Visier der Ermittler, der unter dringendem Tatverdacht steht, den schweren Raub begangen zu haben. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.