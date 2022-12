Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Diebe an Renault Clio zugange – Wer kann Hinweise geben? – Offenbach

(jm) Diebe machten sich an einem im Nordring abgestellten Renault Clio zu schaffen. Der Eigentümer stellte am Montagmorgen, gegen 8.20 Uhr, seinen beschädigten Wagen fest. Zuvor hatten Unbekannte die Beifahrertür aufgebrochen und gelangten ins Innere des Fahrzeugs. Anschließend entfernten sie eine Blende des Armaturenbereichs und versuchten wohl das Auto zu entwenden. Da dies nicht gelang, flüchteten die Täter. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Seniorin Opfer eines Zetteltrickdiebstahls – Neu-Isenburg

(jm) Eine Seniorin aus der Meisenstraße (20er- Hausnummern) ist am Montag, gegen 10.15 Uhr, Opfer eines Zetteltrickdiebstahls geworden. Zuvor klingelte eine Frau an der Wohnungstür der Rentnerin und verschaffte sich, unter dem Vorwand einen Zettel zu benötigen, Zutritt zur Wohnung. Die etwa 50 Jahre alte, 1,50 Meter große Täterin mit blonden Haaren (zum Zopf gebunden), die mit einem braunen Pelzmantel bekleidet war, lenkte die Bewohnerin geschickt ab, sodass sich die Komplizin unbemerkt in die Wohnung schlich. Diese durchsuchte etliche Schubladen und entwendete Schmuckstücke. Die Mittäterin wird als etwa 1,65 Meter groß mit braunen schulterlangen Haaren beschrieben. Sie hatte eine blaue Jacke an und trug eine Umhängetasche. Weitere Hinweise auf die Täterinnen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Kupferdiebe waren auf Baustellengelände – Langen

(jm) Kupferdiebe trieben sich am Wochenende auf einem Baustellengelände in der Röntgenstraße herum. Die Täter drangen zwischen Samstag, 16 Uhr und Montag, 7 Uhr, auf das umfriedete Gelände ein. Sie schnitten dortige Kabel durch und flüchteten mit ihrer Beute im Wert von etwa 2.000 Euro. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe West bitten nun um Hinweise. Zeugen, die im Bereich der 20er-Hausnummern verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Mercedes S65 AMG gestohlen: Wer kann Hinweise geben? – Dreieich/Buchschlag

(fg) In der Nacht zum Dienstag haben Autodiebe einen schwarzen Mercedes S65 AMG im Breitseeweg entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 3.20 und 3.40 Uhr im Bereich der 20er-Hausnummern. Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des Wagens, an dem OF-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 630 angebracht waren, nehmen die Ermittler unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 entgegen.

Einbrecher wird gestört und flüchtet – Rödermark/Ober-Roden

(fg) Auf frischer Tat ertappten Anwohner einen etwa 25 Jahre alten Einbrecher am frühen Dienstagmorgen in der Taunusstraße in Ober-Roden; der dunkel gekleidete und kurzhaarige Unbekannte flüchtete daraufhin. Gegen 2 Uhr beabsichtigte der Unbekannte mit einem Brecheisen eine Tür des Einfamilienhauses im Bereich der 20er-Hausnummern aufzuhebeln. Da er hierbei jedoch ertappt wurde, ließ er von seinem Vorhaben ab. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Wer sah den Angriff? – Rödermark/Waldacker

(jm) Nach einem Vorfall, der sich bereits am Dienstagmittag vor einer Woche (29.11) in der Lerchenstraße ereignete, sucht die Regionale Ermittlungsgruppe Ost nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen stand ein Mann aus Rödermark gegen 16.40 Uhr im Bereich der 10er-Hausnummern, als ihn zwei 20 bis 30 Jahre alte und 1,65 bis 1,75 Meter große Männer mit kurzen Bärten ansprachen. Diese sollen ihn anschließend mit einem Reizstoffsprühgerät angegangen haben; einer soll ihn zudem mit einem Schlagstock geschlagen haben. Die Unbekannten liefen danach in Richtung Hauptstraße davon. Beide Täter waren mit einer dunkelgrauen Jeanshose und einer schwarzen Winterjacke gekleidet. Zudem hatten sie jeweils eine Wintermütze und schwarze Schuhe an. Die beiden Personen sollen sich bereits eine Stunde vor dem Vorfall in diesem Bereich aufgehalten haben. Daher bitten die Ermittler nun Anwohner und Passanten, die verdächtige Personen und vor allem auch Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Bankmitarbeiterin verhindert Schlimmeres – Hanau

(jm) Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin durchschaute am Montagnachmittag die Masche von Betrügern und verhinderte, dass eine Seniorin nach einem Schockanruf um ihr Erspartes gebracht wurde. Die Gauner riefen als vermeintliche Polizeibeamte bei der Seniorin an und gaukelten vor, dass ihr Sohn einen tödlichen Autounfall verursacht habe. Um zu verhindern, dass er deswegen in Haft genommen wird, sollte die betagte Dame einen hohen Geldbetrag von der Bank abheben. Als sie auf der Bank ihren Wunsch äußerte, reagierte die Mitarbeiterin folgerichtig und informierte die Polizei. Die Kripo ermittelt nun und rät in dem Zusammenhang zu erhöhter Vorsicht, wenn vermeintliche Polizisten anrufen und Geld fordern. Die echte Polizei fordert am Telefon nie Bargeld oder Wertsachen. Seien Sie skeptisch, wenn Sie nach Vermögensverhältnissen gefragt werden und verständigen Sie im Zweifel selbst die Polizei.

Zeugensuche nach Baustellendiebstahl – Hanau/Wolfgang

(jm) Diebe waren am Wochenende in der Straße „Lehrhöfer Heide“ auf einer Baustelle zugange. Zwischen Freitag, 14 Uhr und Montag, 6.30 Uhr, gelangten die Täter auf das Gelände. Sie brachen das Vorhängeschloss eines Containers auf und nahmen unter anderem Baumaschinen mit. Zudem stahlen sie eine Fahrzeugbatterie eines abgestellten Mitsubishi. Der Wert der Beute liegt bei etwa 3.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9597-0.