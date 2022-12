Wiesbaden: Die Polizei-News

Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden, Arndtstraße,

Montag, 05.12.2022, 09:00 bis 12:30 Uhr

(thi) In der kurzen Zeit von Montagmorgen bis Montagmittag kam es zu einem

Wohnungseinbruch in der Arndtstraße. Die Täter verschafften sich zwischen 09:00

Uhr und 12:30 Uhr auf unbekannte Weise Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus. Die

Unbekannten begaben sich zu einer Wohnung im 2. Obergeschoss und öffneten

gewaltsam die Wohnungstür. Anschließend durchsuchten sie sämtliche

Räumlichkeiten. Die Ermittlungen hinsichtlich des möglichen Diebesgutes dauern

noch. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 / 345 – 0

entgegen.

Pizza gestohlen

Wiesbaden, Amrumer Straße,

Sonntag, 27.11.2022, 13:00 Uhr bis Montag, 05.12.2022, 15:30 Uhr

(thi) Im Zeitraum von Sonntag, 27.11.2022, 13:00 Uhr bis Montag, 05.12.2022,

15:30 Uhr kam es in der Amrumer Straße zum Diebstahl von Tiefkühlpizza. Die

Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zu den Kellerräumen des

Mehrfamilienhauses und gingen das Kellerabteil des Geschädigten an. Nach

jetzigen Erkenntnissen wurden lediglich Tiefkühlpizzen aus dem im Kellerabteil

befindlichen Gefrierschrank entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von

50 Euro. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 2440 entgegen.

Diebstahl aus Lokal,

Wiesbaden, Goldgasse,

Montag, 05.12.2022, zwischen 19:30 Uhr und 23:00 Uhr

(thi) Zwei Mitarbeiterinnen eines Lokals in der Goldgasse wurden am Montagabend

die Geldbörsen aus der Umkleide entwendet.

Der Täter gelangte vermutlich zwischen 19:30 Uhr und 23:00 Uhr über das

Treppenhaus auf unbekannte Weise in die Umkleide des Lokals. Dort durchwühlte

der Unbekannte die privaten Kleidungsstücke und Handtaschen zweier Angestellten

und entwendete deren Geldbörsen samt Inhalt. Anschließend flüchtete der Dieb in

unbekannte Richtung.

Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und

Zeugen sich unter der Rufnummer 0611 / 345 2340 zu melden.

Diebstahl aus Rohbau,

Wiesbaden, Bornhofenweg,

Samstag, 03.12.2022, 17:00 Uhr bis Montag, 05.12.22, 08:00 Uhr

(thi) Im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen kam es auf einer Baustelle

im Bornhofenweg zum Diebstahl zweier Bauheizlüfter.

Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in eine der beiden direkt

nebeneinanderliegenden Rohbauten. Aus diesem stahlen die Unbekannten zwei

orangene Bauheizstrahler. Ein Sachschaden entstand nicht. Das Diebesgut wird auf

ca. 600 Euro beziffert.

Auch hier hat das 3. Polizeirevier die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter

der Rufnummer 0611 / 345 2340 Hinweise entgegen.

56-jährige Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt,

Wiesbaden, Rheinstaße / Bahnhofstraße,

Montag, 05.12.2022, 07:00 Uhr

(thi) Am Montagmorgen kam es im Kreuzungsbereich Rheinstraße und Bahnhofstraße

zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einer 56-jährigen

Fußgängerin, wodurch diese schwer verletzt wurde. Die 48-jährige Busfahrerin

befuhr gegen 07:00 Uhr mit ihrem Linienbus die Bahnhofstraße vom Bahnhof

kommend. Die Fußgängerin überquerte in Höhe der Rheinstraße die Bahnhofstraße,

wo es dann zum Zusammenstoß mit dem Linienbus kam. Die verletzte Frau wurde zur

Untersuchung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht und dort stationär

aufgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge überquerte die 56-jährige Ingelheimerin

die Kreuzung bei Rot zeigender Ampel.

Unfall mit hohem Sachschaden durch LKW mit ausgefahrenem Ladekran,

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße,

Montag, 05.12.2022, 13:00 Uhr

Am Montagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall durch einen LKW, welcher mit

ausgefahrenem Ladekran die Erich-Ollenhauer-Straße befuhr. Hierbei wurden ein

Streifenwagen und ein weiteres Fahrzeug durch herabstürzende Äste stark

beschädigt.

(thi) Der 62-jährige Fahrer des LKW befuhr die Erich-Ollenhauer-Straße in

Richtung Dotzheim-Mitte. Hierbei vergaß der LKW-Fahrer vor der Abfahrt, seinen

Ladekran einzufahren. Der ausgefahrene Ladekran stieß daraufhin mit einem Baum

zusammen, wodurch mehrere Äste herabfielen und auf einen am Fahrbahnrand

geparkten Streifenwagen sowie ein davor abgestelltes Fahrzeug stürzten. Zuletzt

stieß der LKW noch mit beiden Fahrzeugen zusammen. Hierdurch wurden beide

Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Durch die

Feuerwehr mussten die beiden Fahrzeuge von den Ästen befreit werden.

Anschließend wurden sie abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von

ca. 60.000 Euro.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Tatverdächtiger nach Raub festgenommen, Idstein /

Flörsheim / Raunheim, Freitag, 02.12.2022 bis Sonntag, 04.12.2022

(fh)Am vergangenen Wochenende überfiel ein Räuber in Idstein zwei Tankstellen.

Der Polizei gelang es einen Tatverdächtigen festzunehmen. Wie bereits berichtet,

hatte ein Mann am Freitag und Sonntag mit ähnlichen Herangehensweisen zwei

Idsteiner Tankstellen überfallen und war an eine vierstellige Bargeldsumme

gelangt. Am Sonntagmorgen versuchte ein Räuber in Flörsheim, im

Main-Taunus-Kreis, eine Wettannahmestelle zu überfallen. Es blieb beim Versuch

und der Täter ergriff noch vorm Eintreffen der Polizei die Flucht. Nur kurze

Zeit später kam es im südhessischen Raunheim zu einem weiteren Raubversuch. Der

Tatverdächtige, ein 30 Jahre alter Mann aus Idstein, konnte bei der

anschließenden Flucht gestellt und daraufhin festgenommen werden. Ersten

Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge kommt er als Täter für alle vier

beschriebenen Taten in Betracht. Hierzu dauern die Ermittlungen derzeit noch an.

Einbrecher haben es auf Schmuck abgesehen, Niedernhausen, Fichtenstraße,

Montag, 05.12.2022, 06:45 Uhr bis 18:30 Uhr

(fh)Im Laufe des Montags sind Einbrecher in eine Wohnung in Niedernhausen

eingestiegen und haben Schmuck entwendet. Zunächst begaben sich die Täter zu

einem Mehrfamilienhaus in der Fichtenstraße. Hier brachen sie in einem

unbeobachteten Moment ein Fenster einer Erdgeschosswohnung auf und drangen so in

das Appartement ein. Dort durchwühlten die Unbekannten sämtliche Räume und

nahmen Schmuckstücke an sich, ehe sie über eine Terrasse die Flucht ergriffen.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Wohnungsaufbruch misslingt, Niedernhausen, Erlenweg, Sonntag, 04.12.2022,

18:00 Uhr bis Montag, 05.12.2022, 07:00 Uhr

(fh)Unbekannte haben in der Nacht zum Montag vehement versucht in eine

Niedernhausener Wohnung einzubrechen. Im Erlenweg hielten eine Hauseingangstür,

eine Terrassentür sowie ein Fenster den Aufbruchsversuchen der Unbekannten

stand. Nachdem sich die Einbrecher geschlagen geben mussten, flüchteten sie in

unbekannte Richtung und hinterließen einen rund 3.000 Euro teuren Sachschaden.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Katalysator ausgebaut, Idstein, Cunoweg, Sonntag, 04.12.2022, 14:00 Uhr bis

Montag, 05.12.2022, 08:00 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen hatten es Diebe in Idstein auf

ein hochwertiges Fahrzeugteil abgesehen. Im besagten Zeitraum stand der Audi A3

eines 51-Jährigen Idsteiners am Fahrbahnrand des „Cunoweg“ geparkt. Eine bislang

unbekannte Person näherte sich dem Audi und montierte den Fahrzeugkatalysator,

ein Bestandteil der Abgasanlage, ab. Mit dem Fahrzeugteil im Wert von rund 1.300

Euro gelang dem Täter oder der Täterin im Anschluss die Flucht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 mit der

Polizeistation in Idstein in Verbindung zu setzen.

Pkw samt Anhänger überschlägt sich, Eltville-Martinsthal, Bundesstraße 260,

Montag, 05.12.202, 17:30 Uhr

(fh)Am späten Montagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 260 bei

Eltville Martinsthal ein ungewöhnlicher Unfall bei dem ein Fahrzeug samt

Anhänger auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Etwa gegen 17:30 Uhr befuhr

ein 82-jähriger Mann aus dem Landkreis Offenbach die B 260 von Schlangenbad nach

Eltville-Martinsthal. An seinem Mazda Tribute war ein Fahrzeuganhänger der Marke

„Stema“ angehängt. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß der Anhänger beim Befahren

der Bundesstraße gegen einen angrenzenden Bordstein, sodass das komplette

Gespann ins Straucheln kam. Der Fahrzeugführer verlor daraufhin die Kontrolle

über Fahrzeug und Anhänger, sodass sich beide überschlugen. Letztlich kamen der

Mazda und der Anhänger auf der Seite liegend zum Stillstand. Der 82-Jährige kam

leichtverletzt in ein Wiesbadener Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird mit rund

6.500 Euro beziffert. Pkw und Hänger mussten abgeschleppt werden.