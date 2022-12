Bergstrasse

Lampertheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

Lampertheim (ots) – Kriminelle haben am Montag (05.12.) die Wohnung eines

Mehrfamilienhauses in der Straße „Pfaffenwiese“ heimgesucht. Zwischen 16 Uhr und

21.30 Uhr gelangten die bislang noch unbekannten Täter auf den Balkon des

Anwesens und brachen hier die Balkontür auf, um ins Innere zu gelangen. Hier

durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Zimmer und suchten im Anschluss

unerkannt das Weite. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen sie bei ihrem

Beutezug Geld sowie Schmuckgegenstände. Das Kommissariat 21/22 nimmt Hinweise

von Zeugen in dieser Sache unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Lindenfels / Bergstraße: Hubschrauber-Fahndung nach

versuchtem Einbruch / Tatzusammenhang mit zwei weiteren Taten wird

geprüft

Lindenfels / Bergstraße (ots) – Mit einem Hubschrauber haben Polizeikräfte am

Montagabend (05.12.) nach zwei bislang noch unbekannten, flüchtigen

Tatverdächtigen gefahndet. Gegen 19 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die

Polizei und meldeten zwei dunkel gekleidete Männer auf einem Nachbargrundstück

im Ortsteil Schlierbach. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sie die Haustür

aufgehebelt, um in das Anwesen zu gelangen. Durch den Zeugen aufgeschreckt

ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in Richtung Wald. Ein

Täter soll eine grüne Jacke mit Fell an der Kapuze getragen haben, sein Komplize

war dunkel gekleidet. Mit zahlreichen Streifen, Diensthunden und einem

Polizeihubschrauber wurde nach den Fliehenden gefahndet, bisher noch ohne

Erfolg. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen in diesem Zusammenhang

übernommen.

Ob die beiden Tatverdächtigen auch für zwei gleichgelagerte Taten in Schlierbach

und Gadernheim in Frage kommen, müssen die weiteren Nachforschungen zeigen.

Zwischen 16.30 Uhr und 21.50 Uhr drangen Kriminelle durch ein aufgehebeltes

Fenster in ein Einfamilienhaus in der Fürther Straße ein und erbeuteten Schmuck

und Geld. Ebenfalls ein Einfamilienhaus war im Industriegebiet in Gadernheim

zwischen 15.30 Uhr und 18.20 Uhr im Visier von Einbrechern. Hier verschafften

sie sich durch die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Inneren und durchsuchten

die Räumlichkeiten. Ohne Beute suchten die Unbekannten jedoch das Weite.

Zeugen, denen die Beschriebenen oder weitere verdächtige Personen oder Fahrzeuge

aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei der

Kripo in Heppenheim zu melden.

Bürstadt: Festnahme nach Verkehrskontrolle

Bürstadt (ots) – Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen haben am

Freitagnachmittag (05.12.) einen 30 Jahre alten Mann im Rahmen eine

Verkehrskontrolle vorläufig festgenommen. Gegen 14.50 Uhr stoppte eine

Zivilstreife den Wiesbadener auf seinem Roller in der Nibelungenstraße in

Bürstadt. Bei der Überprüfungen fiel auf, dass der Gestoppte nicht im Besitz

einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter dem

Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Er wurde deshalb vorläufig

festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht. Hier erstatteten die

Polizisten Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und

unter Drogeneinfluss.

Unfallzeugen gesucht

Birkenau (ots) – Am Montag (05.12.) kam es gegen 17:00 h in der Hauptstraße zu

einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerkannt entfernen konnte.

Der Flüchtige hatte zuvor einen dort geparkten dunklen VW Golf gestreift und

dabei dessen linken Außenspiegel beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in

Höhe von einigen hundert Euro. Die Polizei in Heppenheim bittet nun Zeugen, die

Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer

06252-7060 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Baustelle im Visier Kriminelle

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag (1.12.) und Montagmorgen

(5.12.) geriet eine Baustelle in der Alarich-Weiss-Straße in das Visier

Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge betraten die Täter das Gelände und

öffneten gewaltsam einen Baucontainer. Aus diesem Lagerraum entwendeten sie

mehrere Kisten mit Werkzeug. Der Gesamtschaden ist aktuell noch nicht beziffert.

Das Kommissariat 43 ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690

sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Bessungen: Zeugen nach Einbruch gesucht / Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots) – Auf ein Büro in der Ludwigshöhstraße hatten es Kriminelle

offenbar in der Zeit zwischen Freitag (2.12.) und Montag (5.12.) abgesehen und

sich über ein Fenster Zugang zu dem Anwesen verschafft. Nach ersten

Erkenntnissen scheiterten die Täter glücklicherweise an der verschlossenen

Bürotür und blieben ohne Beute. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere

Hundert Euro. Das Kommissariat 43 ermittelt wegen des versuchten besonders

schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen

entgegen.

Darmstadt: Dieb im Handygeschäft / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Montagnachmittag (5.12.) hat ein noch unbekannter Mann sein

Unwesen in einem Handyshop getrieben und dort eine heruntergefallene Geldbörse

entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 15.15 Uhr

am Luisenplatz. Der flüchtende Täter wurde als dunkelhäutig beschrieben. Er trug

eine graue Mütze, eine blaue Winterjacke und eine dunkle Hose. Seine Schuhe

waren schwarz mit weißen Streifen. Das Kommissariat 43 ermittelt wegen des

Verdachts des Diebstahls und nimmt alle Hinweise zu dem Flüchtenden unter der

Rufnummer 06151/9690 entgegen

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Motorroller und E-Bike aus Gartenhütte gestohlen / Wer kann Hinweise zu Tätern oder Verbleib der Fahrzeuge geben?

Weiterstadt (ots) – Aus einer Gartenhütte im Eichenweg haben Kriminelle am

Montag (5.12.) in der Zeit zwischen 2.15 Uhr und 5.30 Uhr einen Motorroller

sowie ein E-Bike entwendet. Das Kommissariat 42 ermittelt in diesem Fall und

sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer verdächtige Personen oder

Fahrzeuge beobachten konnte, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und

Ermittlern zu melden (Rufnummer 06151/969-41310).

Gross-Gerau

Nach Unfallflucht – Zeugen gesucht

Unfallort: Kelsterbach, Bahnstraße auf Höhe der Hausnummer 16.

Unfallzeit: 05.12.2022, 13:30 Uhr – 06.12.2022, 00:40 Uhr.

Im o.g. Zeitraum kam es in der Bahnhofstr. in Kelsterbach zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter Mercedes Sprinter (weiß) auf der Fahrerseite beschädigt.

Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107-71980 in Verbindung zu setzen.

Mörfelden: A5: Verschiedene Beanstandungen bei Verkehrskontrolle

Ein 25-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle am Montagmittag (05.12.) wegen verschiedener Beanstandungen unter anderem strafrechtlich verantworten. Gegen 13 Uhr befuhr der Mann aus Babenhausen zusammen mit einem gleichaltrigen Beifahrer die Autobahn 5 in Richtung Darmstadt. Auf Höhe von Mörfelden fiel der Wagen Zivilfahndern aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit auf. Anstelle der dort erlaubten 100 km/h konnten die zivilen Einsatzkräfte eine Geschwindigkeit von 165 km/h messen. Bei der anschließenden Kontrolle und dem Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellten die Zivilpolizisten fest, dass der Führerschein des Fahrers durch das Amtsgericht Darmstadt zur vorläufigen Einziehung ausgeschrieben ist. Es folgte die Beschlagnahme des Führerscheins. Dem jedoch nicht genug, während der Kontrolle fiel den erfahrenen Beamten deutliche körperliche Anzeichen beim 25-Jährigen auf, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Er wurde daraufhin festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht. Wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis erstatteten die Fahnder Strafanzeige. Zudem drohen wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung weitere Folgen für den Ertappten.

Raunheim: Überfall auf Sportsbar/Tatverdächtiger überwältigt

Eine Sportsbar in der Anton-Flettner-Straße geriet am Sonntagmorgen (04.12.), kurz vor 9.00 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Täter forderte von den beiden männlichen Angestellten unter Vorhaltung einer Pistole die Herausgabe von Geld. Als die beiden Bedrohten erkannten, dass es sich bei der Waffe um eine Spielzeug-Pistole handelte, flüchtete der Mann ohne Beute aus der Bar. Die beiden Männer verfolgten ihn und überwältigten den 30-jährigen Verdächtigen anschließend. Sie hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Der 30-Jährige wurde hierbei verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob der 30-Jährige noch für weitere, gleichgelagerte Taten im angrenzenden Main-Taunus-Kreis sowie Rheingau-Taunus-Kreis in Betracht kommt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Beamtinnen und Beamten des mit dem Fall betrauten Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kripo bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen am Sonntagmorgen (04.12.) geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Odenwaldkreis

Reichelsheim: Von Unfallstelle geflüchtet – Zeugen gesucht

Reichelsheim (ots) – Am Montag (05.12.2022), in der Zeit von 08:00 Uhr – 20:00

Uhr, ereignete sich auf der Darmstädter Straße in Reichelsheim ein

Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein geparkter PKW an der linken Fahrzeugseite

beschädigt wurde.

Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne seinen

Pflichten als Verursacher nachzukommen.

Der beschädigte PKW der Marke: Mercedes, Typ: C-Klasse, Farbe: rot, wurde

morgens in der eingezeichneten Parkfläche abgestellt. Als der Fahrzeugführer am

Abend zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Dieser beläuft sich auf ca.

1000 EUR.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den

Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall geben

können.