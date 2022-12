Weidenthal: Adventswanderung am 14. Dezember 2022 mit Start in Weidenthal

Weidenthal – Seit einiger Zeit lädt Gemeindeschwester plus Elke Weller in der Verbandsgemeinde Lambrecht Seniorinnen und Senioren zu monatlichen Spaziergängen ein. Dabei kam die Idee zu einer gemeinsamen Wanderung auf, bei der die Teilnehmer auch einmal Wege außerhalb ihrer Gemeinde erkunden und dabei Gleichgesinnte kennenlernen können. Denkbar wäre dann auch, gemeinsame Wanderungen wie diese in weiteren Talgemeinden zu starten.

Dem Wunsch ist Elke Weller nachgekommen und bietet deshalb am Mittwoch, 14. Dezember, eine Adventswanderung an, die um 13 Uhr am Parkplatz „Eselsohl“ in Weidenthal startet. Damit es auch schön vorweihnachtlich wird, wird die Wandergruppe nach etwa 1,5 Kilometern durch den Winterwald an den Esthaler Bänken von Glühwein, Punsch, Kaffee und Tee erwartet. „Wer möchte, kann ein wenig Gebäck beisteuern“, sagt Weller, die vor allem das gesellige Beisammensein in den Vordergrund der Veranstaltung stellen möchte. Dazu können auch gern Lieder gesungen werden. Vor der Dämmerung geht es zurück zum Ausgangspunkt.

Wem Hin- und/oder Rückweg zu weit sind, kann auch gefahren werden. Dafür hat sich die Gemeindeschwester plus Unterstützung von Gernot Kuhn geholt. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambrecht hat dafür gesorgt, dass der Bürgerbus zur Verfügung steht. Auch ein Fahrer wurde bereits organisiert.

Eine Anmeldung für die Wanderung und die Mitfahrgelegenheit ist nötig bei Elke Weller, Telefon 06322/961-9127.