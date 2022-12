Kaiserslautern: Dansenbergs „Zweite“ gewinnt 4-Punkte-Spiel gegen VTZ Saarpfalz

Kaiserslautern – Zwei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt nahm die 2. Mannschaft des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg beim direkten Konkurrenten VTZ Saarpfalz mit.

Mit 27:29 (14:16) siegte das Dansenberger Perspektivteam in der Zweibrücker Westpfalzhalle und drehte dabei einen 3-Tore-Rückstand fünf Minuten vor Spielende zu seinen Gunsten. Mit 4:2 Punkten aus den letzten drei Spielen unter dem neuen Trainer Theodoros Megalooikonomou verlässt das Team den letzten Tabellenplatz und springt auf Rang 12.

Wieder mit den Routiniers Steffen Kiefer, Christopher und Markus Seitz, aber ohne Kreisläufer Tobias Kurz, der krankheitsbedingt ausfiel, startete der TuS in das richtungsweisende Spiel bei der VTZ. Trainer Theodoros Megalooikonomou nahm zwei Änderungen in der Startformation vor. Rückraum-Allrounder Henry Hofmann rückte für Ben Kölsch auf die Spielmacherposition und im rechten Rückraum durfte Steffen Kiefer von Anfang an ran, der nach zwei Minuten prompt den ersten Treffer erzielte. Fortan entwickelte sich eine zerfahrene Partie, in der es keinem der beiden Teams gelang, sich entscheidend abzusetzen. In der Anfangsphase zeigte VTZ-Routinier Raimonds Trifanovs seine Klasse und brachte sein Team mit seinem dritten Treffer mit 4:2 (10.) in Front. Auf der anderen Seite glänzte der mittlerweile eingewechselte Ben Kölsch mit drei sehenswerten Schlagwürfen, so dass der TuS trotz holprigem Angriffsspiel in Schlagdistanz blieb. Für das erste Highlight sorgte Christopher Seitz, der innerhalb von nur 200 Sekunden vier Mal traf und seine Farben nach 10:9-Rückstand mit 11:13 (25.) in Führung brachte. Steffen Kiefer traf in der Schlussphase des ersten Durchgangs zwei Mal und Yannik Kötz sorgte für die verdiente 14:16-Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel verschafften sich die Gastgeber ein leichtes Übergewicht und gingen in der 39. Minute durch einen Treffer des Ex-Dansenbergers Robin von Lauppert mit 21:19 in Führung. Der TuS konterte und legte durch einen 3:0-Lauf wieder vor (21:22, 44.). Nach dem 23:24 (47.) blieb der TuS knapp neun Minuten ohne Torerfolg. Dies Schwächephase nutzte die VTZ, um sich mit vier Toren in Folge (27:24, 53.) eine gute Ausgangsposition für die Schlussphase zu verschaffen. Fünf Minuten vor Spielende nahm TuS-Coach Megalooikonomou seine letzte Auszeit und schwor sein Team darauf ein, dass noch genügend Zeit sei, das Blatt zu wenden. Dazu müsse nun aber kompromisslos verteidigt und schnell und konsequent im Angriff agiert werden. Gesagt getan. Zunächst setzt sich Ben Kölsch im 1-gegen1 durch und trifft zum 27:25 (56.) und nur 30 Sekunden später pariert Markus Seitz einen Wurf von Robin von Lauppert. Den daraus resultierenden schnellen Gegenstoß verwandelt Steffen Kiefer zum 27:26. Jetzt ist das Momentum, wie schon eine Woche zuvor beim Punktgewinn gegen den SV 64 an gleicher Stätte, beim TuS. Die Gastgeber agieren nun zusehends nervöser. Nach einem sehr langen Angriff verfehlt Zweibrückens Trifanovs das TuS-Tor. In den nächsten Minuten scheint sich das Schicksal zu wiederholen. Linksaußen Philipp Becker erzielt aus ganz spitzem Winkel den Ausgleich. Noch zwei Minuten zu spielen und es sollte noch besser kommen für die Schwarz-Weißen. Nach zwei weiteren Paraden des Dansenberger Routiniers Markus Seitz macht Philipp Becker mit zwei schnellen Toren, jeweils auf Zuspiel von Christopher Seitz, den Sack zu. Und auch den letzten Angriff der Gastgeber verteidigt der TuS erfolgreich.

Endstand 27:29! Mannschaft und Trainer sind stolz, zugleich aber auch erleichtert und die mitgereisten TuS-Fans skandieren „Auswärtssieg“, denn die beiden Punkte gehen nicht unverdient mit nach Dansenberg. Der TuS verbessert sich in der Tabelle um vier Plätze auf Rang 12 und erwartet am kommenden Sonntag (Anpfiff 18.00 Uhr) die punktgleiche SG Saulheim zum nächsten 4-Punkte-Spiel.

VTZ Saarpfalz

Pascal Glöckner und Norman Dentzer (im Tor), Julian Kreis (2), Marian Graff, Dennis Bernt, Robin von Lauppert (6/2), Moritz Michel, Tomas Kraucevicius (2), Raimonds Trifanovs (7), Dominik Rifel (1), Hendrik Rolshausen (6/5), Abderrahmane Belhadi (2), Tobias Stauch (1). – Trainer: Marek Galla.

TuS 04 KL-Dansenberg 2

Norman Becker und Markus Seitz (im Tor), Max Dettinger, Steffen Kiefer (7), Yannik Kötz (2), Philipp Becker (3), Christopher Seitz (4), Pascal Theuer, Niklas Jung (4/1), Justus Linnenbach, Nils Bechtel (1/1), Henry Hofmann (1), Ben Kölsch (7), Simon Flesch. – Trainer: Theo Megalooikonomou.

Schiedsrichter: Markus Stadelmeier/Peter Antosch (HC Gonsenheim)

Zuschauer: 135

Siebenmeter: 7/8 : 2/2

Zeitstrafen: 1 : 2

Der Spielfilm: 1:2, 6:4, 10:9, 11:13, 14:16 (Halbzeit), 16:18, 21:19, 23:24, 27:24, 27:29