Frankfurt: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots) – Seit dem 05.12.2022, 12:30 Uhr, wird die 81-jährige Christel

F. aus Frankfurt-Sachsenhausen vermisst. Frau F. verließ zur angegeben Uhrzeit

das Gelände des Uniklinikums Frankfurt, um möglicherweise nach

Frankfurt-Schwanheim laufen zu wollen. Seitdem wurde die Vermisste nicht mehr

gesehen.

Bezüge hat Frau F. nach Goldstein, Schwanheim, sowie in die Frankfurter

Innenstadt, wo Frau F. in einem Altenwohnheim untergebracht ist. Frau F. ist

jedoch stark dement und orientierungslos. Es ist nicht davon auszugehen, dass

sie selbständig eine der ihr bekannten Anschriften erreichen wird.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

weiblich

kräftige Statur

175-180 cm groß

weiße, schulterlange Haare

beige Jacke (witterungsangepasst)

dunkle Hose

auffälliges Hämatom am rechten Auge

Name/Altenwohnheim in der Kleidung eingenäht

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt unter

069 755-51199 oder jede andere Polizeidienststelle.

Gefährliche Körperverletzung in Regionalbahn

Darmstadt (ots) – Auf der Fahrt von Heidelberg nach Darmstadt kam es am frühen

Sonntagmorgen in einer Regionalbahn zu einer gefährlichen Körperverletzung bei

der ein 26-jähriger Mann aus Darmstadt von fünf noch unbekannten Tätern

angegriffen und durch Faustschläge und Tritte verletzt wurde. Wie spätere

Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, hatte eine Gruppe von fünf Personen,

gegen 3 Uhr, im Zug Glasflaschen zerschlagen, wobei Scherben auch den späteren

Geschädigten trafen. Als er die Gruppe zur Rede stellte, kam es zu einer zuerst

verbal geführten Auseinandersetzung, die damit endete, dass sie auf ihn

einschlugen. Als er hierbei zu Boden ging, traten zwei Gruppenmitglieder

mehrmals auf den Darmstädter ein. Als der Zug kurz darauf in Darmstadt-Eberstadt

einfuhr, flüchtete die Männer aus dem Zug. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten

die Täter nicht mehr gestellt werden. Die Verletzungen des 26-jährige

Darmstädters, wurde später in einer Darmstädter Klinik behandelt. Gegen die fünf

noch unbekannten Täter hat die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ein

Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Unfall an der Bahnstrecke – Mann von Zug erfasst

Darmstadt/Erzhausen (ots) – An der Bahnstrecke zwischen Darmstadt-Wixhausen und

Erzhausen wurde am Sonntagmorgen ein 35-jähriger Mann aus Darmstadt von einem

durchfahrenden Zug erfasst. Der Mann wurde hierbei zu Seite geschleudert und

blieb mit einer Beinfraktur neben den Gleisen liegen. Eine Joggerin hatte den

verletzten Mann gegen 10 Uhr in einem Feld neben den Gleisen gefunden und sofort

Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Nach Eingang der Meldung bei der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main, wurden die Gleise für den Zugverkehr

gesperrt. Als Beamte vor Ort eintrafen, war der Verletzte bei Bewusstsein und

ansprechbar. Er erklärte den Beamten, dass er über die Gleise gelaufen sei und

hierbei einen Zug übersehen hätte. Wann genau sich der Unfall ereignet hat und

warum er über die Gleise laufen wollte, konnte der Mann nicht mehr sagen. Zur

ärztliche Versorgung seiner schweren Beinverletzung wurde er in das Klinikum

nach Darmstadt gebracht. Die abschließenden Ermittlungen zu den genauen

Umständen des Unfalls hat die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

übernommen.

Frankfurt-Oberrad: Hilfeschreie aus dem Keller rufen die Polizei auf den Plan

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Nacht (05.12.2022) riefen Hilfeschreie einer Frau

aus einem Mehrfamilienhaus in Oberrad die Polizei auf den Plan. Ein Bewohner des

Hauses hinderte eine Frau daran seine Wohnung zu verlassen. Darüber hinaus griff

er die eingesetzten Beamten an und leistete Widerstand.

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Gallmeyer-Straße verständigten

gegen 01:30 Uhr den Polizeinotruf, nachdem sie Hilfeschreie einer Frau aus der

Kellerwohnung des Hauses hörten. Auch die kurz darauf eintreffenden Polizisten

konnten noch deutlich die Rufe vernehmen. Die Polizisten verschafften sich durch

ein Fenster Einblick in die Wohnung und sahen, dass ein Mann offensichtlich eine

Frau daran hinderte die Wohnung zu verlassen. Daraufhin betraten die Beamten die

Wohnung. Dies nahm der Wohnungsnehmer zum Anlass in den Angriff überzugehen.

Unmittelbar beim Betreten der Wohnung griff der Mann die Polizisten mit

Faustschlägen und Tritten an. Aber nicht nur das. Der Täter biss einem der

Beamten in den Oberschenkel und verursachte eine Fleischwunde.

Der Mann musste daraufhin überwältigt werden und leistete hierbei noch erheblich

Widerstand. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung

in Gewahrsam genommen. Hintergrund des Vorfalls war ein Beziehungsstreit

zwischen dem 27-Jährigen und seiner 27-jährigen Lebenspartnerin. Gegen ihn wurde

ein Verfahren wegen Freiheitsberaubung und tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Frankfurt-Nordend: Betäubungsmittel nach Brand sichergestellt

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Freitag auf Samstag (03. November 2022)

kam es im Nordend zu einem Wohnungsbrand. Glücklicherweise wurde dabei niemand

verletzt. Bei der anschließenden Begehung des Brandortes fanden Polizeibeamte

jedoch ein größere Menge Drogen sowie Bargeld auf und stellten die Beweismittel

sicher.

Mitten in der Nacht, gegen 02:05 Uhr, ging in einem Mehrfamilienhaus in der

Friedberger Landstraße ein Rauchwarnmelder an. Eine durch den lärmenden Warnton

aufgeschreckte Nachbarin wählte sofort den Notruf. Alarmierte Kräfte der

Feuerwehr lokalisierten die im 3. Obergeschoss befindliche Wohnung und öffneten

die Wohnungstür. In der Küche hatten diverse Gegenständen bereits Feuer

gefangen. Eine Ausweitung der Flammen konnte die Feuerwehr jedoch rechtzeitig

verhindern, sodass im Haus auch keine Personen verletzt wurden. Allerdings

entstand durch den Brand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Der zunächst abwesende 31-jährige Mieter erschien noch während der

Einsatzmaßnahmen wieder an seiner Wohnung. Derzeitige Erkenntnisse deuten darauf

hin, dass eine Herdplatte nicht ausgeschaltet war. Die Ermittlungen zur

Brandursache dauern noch an.

Als Polizeibeamte nach den Löscharbeiten die Wohnung betraten, stellten diese

allerdings noch diverses Betäubungsmittel in den Wohnräumen fest, darunter rund

220 Gramm Haschisch, circa 25 Gramm Cannabis und rund 8 Gramm Kokain. Neben den

aufgefundenen Drogen stellten sie auch noch mehrere Mobiltelefone sowie mehrere

tausend Euro Bargeld als Beweismittel sicher.

Der daraufhin vorläufig Festgenommene musste die Beamten für die weiteren

polizeilichen Maßnahmen ins Polizeipräsidium begleiten. Er wurde im Anschluss

wieder entlassen. Die Frankfurter Polizei hat nun Strafverfahren wegen des

Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung sowie des Verdachts des illegalen

Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

Frankfurt-Griesheim: Körperliche Auseinandersetzung mit Pfefferspray

Frankfurt (ots) – (lo) Am gestrigen Abend (05. Dezember 2022), gegen 17:00 Uhr,

kam es aus bislang ungeklärten Gründen in der Sandäckerstraße zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der auch

Reizstoff versprüht wurde. Mehrere Personen erlitten Augenreizungen. In der

Folge kam es zu einem Großeinsatz von Rettungs- und Polizeikräften. Ein

22-Jähriger kam aufgrund einer erlittenen Kopfverletzung in ein Krankenhaus.

Weitere Personen wurden vor Ort erstversorgt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Frankfurt-Innenstadt: Langfinger auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs – aufmerksame Zivilfahnder schnappen Dieb auf frischer Tat

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Abend (04.12.2022) versuchten zwei Diebe ihr

Glück auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt. Sie stahlen zunächst einer jungen

Frau das Handy. Einer der Täter konnte jedoch noch auf frischer Tat geschnappt

werden. Der zweite Täter ist flüchtig.

Aufmerksamen Zivilbeamten fiel gestern Abend gegen 17:35 Uhr ein junger Mann

auf, der sich auf dem Weihnachtsmarkt im Bereich des Roßmarktes auffällig für

Kinderwägen und Taschen der Besucherinnen und Besucher interessierte. Die

Fahnder nahmen den Mann daraufhin kurzzeitig unter Beobachtung. Diese

folgerichtige Einschätzung der Beamten bestätigte sich kurze Zeit später, als es

dem jungen Mann nach mehreren fehgeschlagenen Tatansätzen gelang, einer

18-jährigen Besucherin des Weihnachtsmarktes das Handy unbemerkt aus deren

Manteltasche zu ziehen. Direkt danach übergab der Täter das Handy an einen

Mittäter und beide entfernten sich in unterschiedliche Richtungen. Die Beamten

nahmen daraufhin den Mittäter fest und fanden das gestohlenen Handy bei ihm auf.

Der „Zieher“ konnte im Gedränge des Weihnachtsmarktes unerkannt entkommen. Das

Handy wurde der 18-Jährigen direkt wieder ausgehändigt. Der festgenommene Täter,

es handelte sich um einen 16-Jährigen, wurde nach Beendigung der Maßnahmen

wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern an.