Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Butzbach: Felgen abmontiert

Einen Jeep Renegade bockten Diebe am vergangenen Wochenende auf dem Pendlerparkplatz an der A5 bei Butzbach auf und entwendeten die montierten Kompletträder. Zwischen Samstagabend (20.15 Uhr) und Sonntagmorgen (2.20 Uhr) hatten die Straftäter das Fahrzeug auf Holzklötze gesetzt und dann die Bereifung entwendet. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach unter Tel. 06033/70430.

Karben: In Anglerheim eingebrochen

Einbrecher stiegen am vergangenen Wochenende in das Vereinsheim der Karbener Sportangler im Günter-Reutzel-Weg. Die Kriminellen verursachten einigen Schaden und entwendeten eine Kaffeekasse mit etwa 50 Euro. Zwischen Samstagabend (18 Uhr) und Sonntagmorgen (9 Uhr) hatten die Kriminellen das Gelände unbefugt betreten und die Eingangstür aufgehebelt. Nachdem man sich so Zugang geschaffen hatte, durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0101/54600 bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden.

Butzbach: Einbruch Am Bergwerk

In der Straße Am Bergwerk im Ortsteil Griedel kam es am Sonntagnachmittag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr hebelten Einbrecher ein Fenster auf und stiegen durch dieses in das Gebäude. Aus diesem entwendeten sie anschließend etwa 50 Euro Bargeld sowie etwas Schmuck. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Friedberg: Handtaschen aus Auto gestohlen

Zwei im Innenraum zurückgelassene Handtaschen stahlen Diebe zwischen Sonntagabend (22 Uhr) und Montagmorgen (8 Uhr) aus einem grauen Mini in der Georg-August-Zinn-Straße. Um an diese zu gelangen war zuvor eine Seitenscheibe des Autos eingeschlagen worden. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.