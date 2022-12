Sommerreifen bei winterlichen Straßenverhältnissen

Biedenkopf: Die meisten Autofahrer folgen der „O“ bis „O“ -Regel und wechseln zu Ostern auf Sommer- und im Oktober auf Winterreifen. Leider machen das nicht alle und riskieren dann bei Benutzung ihres Autos bei winterlichen Straßenverhältnissen nicht nur ein Bußgeld oder einen Blechschaden, sondern, was noch viel schwerer wiegt, auch die eigene und die Gesundheit anderer Autofahrer. Die Polizei Biedenkopf richtete bei heutigen Kontrollen ein besonderes Augenmerk auf die montierten Reifen. Die Kontrolle fand bei den ersten richtig winterlichen Straßenverhältnissen am heutigen Montag, 05. Dezember, auf der mit Schneematsch bedeckten Bundesstraße 253 am Abzweig zur Senderstraße zur Sackpfeife statt. Vier der überprüften Fahrzeuge, zwei Pkw und zwei Kleinlaster, einer davon mit Anhänger, waren ausschließlich auf Sommerreifen unterwegs. Der Fahrer des Kleinlastwagens mit Anhänger fuhr sich beim Wenden an der Kontrollstelle in einem Seitenweg fest und musste seinen Anhänger anschließend mit dem auf dem Anhänger transportierten Minibagger befreien. Die Polizei legte gegen diesen Lastwagenfahrer, gegen den Halter des Lastwagens sowie gegen die übrigen drei Fahrer der Fahrzeuge mit den Sommerreifen Ordnungswidrigkeitenanzeigen vor. Die Fahrer müssen mit einem Bußgeld von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen, der Halter mit 75 Euro Bußgeld und ebenfalls einem Punkt. Der Kleinwagen brach seine Fahrt ab und fuhr zunächst zurück auf seinen Betriebshof. Alle anderen Autofahrer erhielten die Auflage, nur noch den unmittelbaren Heimweg bzw. Weg in die Werkstatt zum Reifenwechsel durchzuführen. Außerdem wies die Polizei nochmals eindringlich auf die Winterreifenpflicht bei winterlichen Straßenverhältnissen hin.

Wehrda

Mit dem Einschlagen eines Fensters lösten Einbrecher in der Nacht zum Sonntag, 04. Dezember, um 01.33 Uhr den optischen und akkustischen Alarm aus. Nach den Spuren hinderte die losgegangene Alarmanlage den oder die Täter aber nicht am Eindringen. Derzeit steht noch nicht fest ob und was aus dem Veraltungsgebäude eines Großhandels in der Industriestraße fehlt. Die Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Wer hat zur Tatzeit das Auslösen der Alarmanlage mitbekommen und in diesem Zusammenhang Personen und oder Fahrzeuge in der Industriestraße gesehen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch geben?

Sterzhausen

In der Nacht zum Samstag, 03. Dezember, kam es in Sterzhausen zu zwei bisher bekannten Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen in Häuser in den Straßen Wollenbergblick und Auf dem Willem. In der Straße Auf dem Willem blieb es bei einer Versuchstat. Der oder die Täter scheiterten mit ihren Aufhebelversuchen an der Sicherheit sowohl der Haus- als auch der Nebeneingangstür. Hier lag die Tatzeit zwischen 21.30 und 05 Uhr. Im Wollenbergblick ließ sich die Tatzeit auf zwischen 17 und 02 Uhr einschränken. Hier drangen der oder die Täter nach einem erfolglosen Versuch am Fenster durch den aufgebrochenen Wintergarten in das Haus ein und durchwühlten das Mobiliar in allen Räumen. Nach ersten Sichtungen fehlen eine Softshelljacke, Modeschmuck und Kleingeld. Nach ersten Informationen fiel gegen 23.30 Uhr ein Auto auf, welches mit erhöhtem Tempo den oberhalb des Neubaugebietes verlaufenden geteerten Feldweg aus Sterzhausen kommend in Richtung Caldern befuhr. Ob diese Auto bzw. die Insassen mit den Einbruchen in Verbindung stehen, steht nicht fest. Um dies zu klären bittet die Polizei um nähere Hinweise zu diesem Fharzeug. Wer hat es auf dem Feldweg gesehen? Wer kann Auto und/oder Insassen beschreiben? Wer hat am Freitagabend bzw. in der Nacht zum Samstag in dem Neubaugebiet verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind fremde Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Rauschenberg

Nach den Spuren drang ein von den Ackerflächen gekommener Einbrecher durch die aufgebrochene Terrassentür in eine Einfamilienhaus in der Straße Auf dem Flur ein, durchsuchte das komplette Mobiliar des Schlafzimmers und flüchtete dann auf dem Weg, auf dem er gekommen war. Nach ersten Sichtungen blieb der Täter ohne Beute. Der Einbruch war am Samstag, 03. Dezember, zwischen 15.15 und 17.30 Uhr. Wem ist in dieser Zeit eine Person aufgefallen, die sich über Ackerflächen den Wohnhäusern näherte oder davon entfernte? Wer hat zur Tatzeit rund um den Tatort Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt? Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Stadtallendorf

Durch ein eingeschlagenes Fenster stiegen ein oder mehrere Einbrecher am Samstag, 03. Dezember, zwischen 17.05 und 19.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Maximilian-Kolbe-Straße ein. Der oder die Täter durchsuchte mehrere Räume im Erd- und Obergeschoss und stahlen Geld, Gold- und Modeschmuck. Wem sind zur Tatzeit und rund um den Tatort verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Stadtallendorf

Mindestens 22Kilogramm Fleisch, zudem noch Süßwaren, andere Lebensmittel und Spirituosen, Waren im Gesamtwert von mindestens 1000 Euro, stahlen Einbrecher aus dem Keller- und Lagerraum eines Gastronomiebetriebs in der Schillerstraße. Der Einbruch war in der Nacht zum Sonntag, 04. Dezember, zwischen 21 und 08 Uhr. Derzeit steht nicht sicher fest, wie der oder die Täter hineinkamen. Den Spurenverließen sie das Haus dann mit den Transportkisten durch eine Seiteneingangstür. Wer hat in der Schillerstraße in der Nacht zum Sonntag, Kisten transportierende Personen gesehen? Wer hat nächtliche etwaige Verladetätigkeiten beobachtet?

Erfurtshausen

In der Ernstbach blieb ein Einbrecher ohne Beute. Der Versuch in das Wohnhaus einzudringen scheiterte. Als der Täter bemerkte, dass er mit dem Krach beim Einschlagen einer Scheibe die Bewohner geweckt hatte, ergriff er die Flucht über den Zaun und verschwand unerkannt. Wer hat zur Tatzeit, am Freitag, 02. Dezember, gegen 19 Uhr in der Ernstbach verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist dort eine Person durch ihr Verhalten aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Einbrüchen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Autoscheibe eingeschlagen

Die Polizei sucht nach dem Einschlagen der Heckscheibe an einem graue Ford nach Zeugen. Der Pkw stand zur Tatzeit am Samstag, 03. Dezember, zwischen 12 und 13 Uhr auf einem Parkplatz in der Römerstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Fahrten unter Alkohol – oder Drogeneinfluss

Marburg

Ein Autofahrer lieferte den Kontrollgrund als er am Samstag, 03. Dezember, gegen 20.10 Uhr, in der Karl-Justi-Straße offenbar Schwierigkeiten bei einem Wendemanöver hatte und dabei fast mit einem Streifenwagen kollidierte. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht des Einflusses von Betäubungsmitteln bei dem 23 Jahre alten Autofahrer. Der Drogentest bestätigte den Verdacht mit einer Reaktion auf THC und Kokain. Für den jungen Mann hatte das neben dem Ende der Autofahrt und der Sicherstellung des Autoschlüssels auch noch eine Blutprobe zur Folge.

Kirchhain

Weil der Fahrer eines Elektrorollers quasi vor den Augen eines vorbeifahrenden Streifenwagens vor dem Losfahren eine Flasche Schnaps in seiner Jackentasche verstaute, folgte eine Polizeikontrolle. Bei dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Sein Drogentest reagierte auf THC und Kokain. Auch für diesen Mann endete die Fahrt mit der Kontrolle in der Niederrheinischen Straße am Sonntag, 04. Dezember, um kurz nach 15 Uhr und die Begegnung mit der Polizei nach der Blutprobe.

Neustadt

Ohne einen Führerschein zu haben , saß ein 30 Jahre alter Mann am Sonntag, 04. Dezember, gegen 09.15 Uhr am Steuer eines von der Polizei in Neustadt gestoppten Autos. Bei der Kontrolle ergab sich zudem der Verdacht, dass der Mann auch noch unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Polizei beendete daher nicht nur die Autofahrt, sondern veranlasste wie immer in solchen Fällen auch die notwendige Blutprobe.

Verkehrsunfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg – Grauen Citroen Picasso in der Sudetenstraße angefahren

Bislang gibt es keinerlei Hinweise und Anhaltspunkte zum Verursacher einer Verkehrsunfallflucht in der Sudetenstraße, die bereits zwischen Montag, 21 und Sonntag, 27. November passiert ist. An dem auf einem gekennzeichneten Parkplatz vor dem Anwesen Sudentenstraße 23 geparkten grauen Citroen C 4 Picasso entstand hinten rechts am Kotflügel ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Ein Unfallhergang steht nicht fest.

Marburg – Unfallflucht in der Stresemannstraße

Wer hat in der Stresemannstraße ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit einem vor dem Anwesen Stresemannstraße 2 am Straßenrand geparkten schwarzen Audi A1 gekommen sein könnte? Bei der Kollision entstand am Audi vorne Links an Rad und Kotflügel ein deutlicher Schaden in sicherlich vierstelliger Höhe. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin ergaben sich bislang nicht. Die Verkehrsunfallflucht war zwischen 19.45 Uhr am Montag und 15 Uhr am folgenden Dienstag, 29. November.

Marburg – Blauer Dacia im Parkhaus beschädigt – Dame aus weißem Auto gesucht

Die Polizei sucht die Fahrerin eines weißen Autos, das am Freitag, 02. Dezember, um 19.45 Uhr, in der Ebene 2+ des City-Parkhauses in der Universitätsstraße neben einem blauen Dacia Duster mit Marburger Kennzeichen stand. Die Frau saß noch im Auto und schaute den zurückkehrenden Fahrer des Dacia an, ohne ihn jedoch anzusprechen. In welchem Zusammenhang die Frau mit ihrem Auto zu der Verkehrsunfallflucht an dem Auto neben ihr steht, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Die Polizei8 bittet diese Dame dringend, sich zu melden. Der Mann stieg in seinen SUV und fuhr weg. Auf dem Heimweg reagierte er auf die mehrfachen Lichtsignale entgegenkommender Autofahrer, hielt an und bemerkte dann den frischen Unfallschaden vorne links an der Beleuchtung, am Kotflügel und der Stoßstange. Der Schaden kann nur im City-Parkhaus entstanden sein. Der Duster stand dort rückwärts eingeparkt. Der Fahrer konnte sich an die Frau und ihren weißen Pkw erinnern, aber weder nähere Angaben zu der Frau noch zu dem Auto machen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfallhergangs. Wer hat ein Einparkmanöver neben dem Duster beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben.

Ockershausen – Unfallflucht im Gladenbacher Weg

Wer verursachte in der Nacht zum Freitag, 02. Dezember, zwischen 22.30 und 07.30 Uhr den Verkehrsunfall in Höhe des Anwesens Gladenbacher Weg 94? Diese Frage beschäftigt die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg. Bei dem derzeit unbekannten Fahrmanöver kollidierte ein Fahrzeug mit der linken Front eines grauen Citroen DS 3, beschädigte dabei die Beleuchtung und schob den vorderen linken Kotflügel so in Richtung Fahrertür, dass diese sich anschließend nicht mehr öffnen ließ. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden am Citroen vermutlich auf mehrere Tausend Euro. Leider ergaben sich noch keine Anhaltspunkte, die Rückschlüsse auf das verursachende Auto zuließen. Wer hat in der fraglichen Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem Citroen gekommen sein könnte? Wer hat den Unfall gesehen oder gehört und in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Auto gesehen?

Hinweise zu den geschilderten Verkehrsunfallfluchten melden Zeugen bitte den Unfallfluchtermittlern bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Fenster beschädigt

Nach den Spuren beschädigten Unbekannte mit den Kieselsteinen aus einem nahliegenden Kiesbett die Fensterfront des Sportartikelgeschäfts in der Temmlerstraße. Der Schaden ist nach ersten Schätzungen vierstellig. Die Scheiben gingen durch die Steine nicht gänzlich zu Bruch, sodass die Polizei einen vollendeten Einbruch ausschließt. Berechtigte bemerkten den Schaden am Mittwoch, 30. November, um 07 Uhr, sodass die Tatzeit bis zum Geschäftsschluss am Dienstag zurückgehen kann. Wer hat in dieser Zeit rund um das Sportgeschäft Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Rauschenberg – Autoschaden nach dem Weihnachtsmarkt

Am Samstag, 03. Dezember war in Rauschenberg ein Weihnachtsmarkt. Die Straße Blaue Pfütze nutzten Besucher dabei als Parkmöglichkeit. Möglicherweise hängt das zusammen mit einer Unfallflucht, die sich zwischen 18 Uhr am Samstag und 09.30 Uhr am Montag, in dieser Straße ereignete. Bei einem derzeit nicht bekannten Fahrmanöver kollidierte das verursachende Fahrzeug mit einem vorwärts auf dem Stellplatz des Hauses Blaue Pfütze 24 abgestellten silbernen VW Touran. An dem Touran entstand hinten rechts ein deutlicher Sachschaden. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher weg. Möglicherweise befindet sich am verursachenden Fahrzeug ein frischer Unfallschaden mit silberner Fremdfarbe. Wer hat in der fraglichen Zeit in der Blauen Pfütze die Kollision gesehen oder gehört und in dem Zusammenhang ein wegfahrendes Auto gesehen? Wer kann sachdienliche Hinwiese geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.