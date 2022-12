Unbekannter schlägt man im Bahnhof Treysa

Treysa (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Opfer einer Gewaltattacke wurde am

vergangenen Samstagabend (3.12.) ein 41-Jähriger aus Schwalmstadt. Der Mann war

gegen 21.30 Uhr zusammen mit seiner Ehefrau in einem Nahverkehrszug von Kassel

in Richtung Gießen unterwegs.

Eine zehnköpfige Personengruppe soll während der Fahrt Reisende angepöbelt und

sich aggressiv verhalten haben. Bei den Unbekannten soll es sich nach

Zeugenaussagen mutmaßlich überwiegend um russischstämmige Männer gehandelt

haben. Weitere Angaben zu den Personen liegen derzeit nicht vor.

Beim Ausstieg im Bahnhof Treysa eskalierte die anfänglich zunächst verbale

Streitigkeit zwischen der Gruppe und dem 41-Jährigen. Auf einem angrenzenden

Bahnparkplatz verpasste ein bislang Unbekannter der Gruppe dem Mann aus

Schwalmstadt einen Fausthieb ins Gesicht. Dieser wurde dadurch leicht verletzt.

Zeugen gesucht

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten,

sich unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Felsberg, Böddiger und Deute: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Felsberg, Böddiger und Deute: Zigarettenautomaten aufgebrochen Feststellzeitzeit: 03.12.2022, 21:22 Uhr Vermutlich am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter drei Zigarettenautomaten auf und stahlen Zigaretten und das enthaltene Bargeld. Am Samstagmorgen stellten Zeugen fest, dass in der Brunslarer Straße in Deute ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Die Zigaretten und das Bargeld wurden gestohlen. An dem Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von 300,- Euro. Zwei Stunden später wurde von Zeugen mitgeteilt, dass ein Zigarettenautomat in Böddiger in der Emstalstraße aufgebrochen war. Auch hier hatten unbekannte Täter den Automaten aufgebrochen und das Bargeld und die Zigaretten entwendet. Ein weiterer Automat wurde Samstagabend in der Bahnhofstraße in Felsberg aufgebrochen. Hier hatte ein Zeuge beobachte, wie ein Täter an dem Automaten manipulierte und anschließend zu weiteren, in der Nähe befindlichen Personen ging und damit prahlte, dass man sehr leicht an Zigaretten gelangen könne. Nachdem die Personen mit Fahrrädern die Örtlichkeit verlassen hatten stellte der Zeuge fest, dass der Automat aufgebrochen war. Von dem männlichen Täter am Automat liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 35 Jahre alt, ca. 185 cm groß, hat blaue Augen und eine „Glatze“. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue oder schwarze Jacke, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Willingshausen-Loshausen: Räder und Fahrrad aus Scheune gestohlen

Willingshausen-Loshausen: Einbruch in Scheune Tatzeit: 29.11.2022, 18:00 Uhr bis 03.12.2022, 14:37 Uhr In den letzten Tagen brachen unbekannte Täter in eine Scheune in der Kasseler Straße ein und stahlen vier Räder und ein Fahrrad. Die Täter brachen gewaltsam die Scheunentür auf und begaben sich in den Innenraum. Hier stahlen sie vier Alu-Felgen mit Sommerreifen und ein Fahrrad. Der Wert der Beute beträgt mehrere tausend Euro. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430

Borken: Unbekannte Täter schlagen Frau zusammen

Borken: Frau von unbekannten Tätern zusammengeschlagen Tatzeit: 02.12.2022, 02:00 Uhr Eine 34-jährige Wabernerin wurde am frühen Freitagmorgen im Borkener Stadtpark von mehreren unbekannten Tätern geschlagen und getreten. Die 34-Jährige traf im Stadtpark auf vier offensichtlich alkoholisierte Männer und geriet mit diesen in einen verbalen Streit. Im Verlauf des Streits schlugen und traten die Männer auf die 34-Jährige ein. Diese schaffte es nach kurzer Zeit aus der Gruppe der Männer zu flüchten. Aufgrund ihrer Schmerzen verständigte sie am Abend einen Rettungswagen, welcher sie in das Krankenhaus Fritzlar brachte, wo sie stationär aufgenommen wurde. Von dort wurde die Polizei verständigt. Von den vier Täter ist nur bekannt, dass sie Jogginganzüge trugen. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740