Unbekannter verpasst Mann einen Fausthieb ins Gesicht

Ein bislang Unbekannter verpasste einem 37-Jährigen aus Kassel im

Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe einen Faustschlagschlag ins Gesicht. Das Opfer

erlitt dabei leichte Verletzungen. Zudem soll der Unbekannte versucht haben, den

37-Jährigen mittels eines Fußtritts gegen den Kopf zu verletzten, was aber nicht

gelang.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag (4.12.) gegen 14:30 Uhr. Nach

Zeugenaussagen soll es sich bei dem Schläger um einen bereits polizeibekannten

Mann gehandelt haben, der sich öfter im Bahnhof aufhalten soll.

Zeugen gesucht

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten,

sich unter der Tel.-Nr. 0561816160 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Wohnungseinbruch in Dörnhagen: Kripo sucht Zeugen

Fuldabrück-Dörnhagen (Landkreis Kassel): Unbekannte sind am Sonntagmorgen in ein Einfamilienhaus in Fuldabrück-Dörnhagen eingebrochen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Einbruch in der Friedenstraße am Sonntagmorgen, gegen 6:15 Uhr in Abwesenheit der Bewohner. Anwohner hatten zu dieser Zeit verdächtige Geräusche vom Nachbargrundstück gehört und die Polizei alarmiert. Mehrere Streifen waren daraufhin zu dem Einfamilienhaus geeilt und hatten das Gebäude anschließend nach Einbrechern durchsucht, ohne diese jedoch noch anzutreffen zu können. Offenbar war den Tätern kurz zuvor die Flucht geglückt. Auch die Fahndung führte nicht mehr zum Erfolg. Wie die Anzeigenaufnahme am Tatort durch Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) ergab, waren die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster an der Gebäuderückseite in das Haus eingebrochen und hatten dort nach Wertsachen gesucht. Dabei war ihnen nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld in die Hände gefallen. In welche Richtung sie anschließend flüchteten, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun von den Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Sonntagmorgen in Dörnhagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.