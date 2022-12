Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 254

Großenlüder. Am Montag (05.12.), gegen 9.45 Uhr, kam es auf der B 254 zwischen Marberzell und Bimbach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich und eine weitere lebensbedrohlich verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 76-jährige Frau aus der Gemeinde Künzell mit einem Ford Fiesta die B 254 von Fulda kommend in Richtung Bimbach. Die Bundesstraße ist in diesem Bereich in diese Fahrtrichtung einspurig, die Gegenfahrbahn besteht aus zwei Fahrstreifen. Der Fiesta kam dann auf gerader Strecke aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort auf der linken Fahrspur mit einem entgegen kommenden Mercedes Vito eines 62-jährigen Mannes aus Wertheim. Der Vito-Fahrer versuchte noch Auszuweichen um stieß dabei mit einem auf der rechten Spur fahrenden VW Golf eines 38-jährigen Fahrers aus Großenlüder zusammen, der ebenfalls in Richtung Fulda unterwegs war.

Die Fahrerin des Ford Fiesta wurde so schwer verletzt, dass sie kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb. Der Fahrer des Vito wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Er kam lebensbedrohlich verletzt in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Golfs wurde ebenfalls schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachter hinzugezogen.

Zum Zwecke der Rettungs- und Bergungsarbeiten, sowie der umfangreichen Unfallaufnahme war die B 254 bis circa 15 Uhr voll gesperrt.

Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Das hintere amtliche Kennzeichen VB-CH 594 eines schwarzen BMW 320i stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (02.12.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem öffentlichen Parkplatz in der Hortgasse. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Zigaretten gestohlen

Alsfeld. Am Sonntagnachmittag (04.12.), gegen 15 Uhr, betraten nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen sechs unbekannte Personen den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Schellengasse. Anschließend erkundigten sich zwei Männer der Gruppierung nach dem Preis von Verkaufswaren. In diesem Zusammenhang verließ der Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz hinter dem Tresen. Während der Angestellte die vermeintlichen Kunden betreute, entwendeten die weiteren Personen zunächst unbemerkt mehrere E-Zigaretten im Gesamtwert von 160 Euro und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Ulrichstein. Unbekannte brachen zwischen Sonntag (27.11.) und Mittwoch (30.11.) in ein Wohnhaus in der Unter-Seibertenröder Straße in Bobenhausen II ein. Aus dem Wohnraum stahlen die Einbrecher Schmuck im Gesamtwert von etwa 2.300 Euro und hinterließen zudem Sachschaden von rund 500 Euro, bevor sie unerkannt flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hosenfeld. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag (01.12.) in ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Langen Feld“ einzubrechen. Die angegangenen Fenster und Türen hielten stand, es wurde jedoch circa 750 Euro Sachschaden verursacht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. In der Leipziger Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (02.12.) in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter gelangten über ein Kellerfenster ins Gebäude. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrug durch „Falschen Polizeibeamten“

Hofbieber. Am Donnerstagabend (01.12.) gingen bei einer 87-jährigen Frau aus Hofbieber mehrere sogenannte Anrufe eines falschen Polizeibeamten ein. Ein angeblicher „Hauptkommissar Braun“ berichtete am Telefon von vermeintlichen Einbrüchen in der Nachbarschaft und dass auch die Wertgegenstände der Geschädigten nicht mehr sicher seien. Schließlich kam es zur Übergabe von Schmuck, eines Bargeldbetrages und einer EC-Karte an einen bislang unbekannten Abholer. Der Gesamtschaden bewegt sich in einem vierstelligen Bereich.

Wie der vorliegende Fall zeigt, sind aktuell wieder Telefonbetrüger in den Landkreisen Fulda, Bad Hersfeld und dem Vogelsbergkreis aktiv, um an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei wechseln die Anrufer ständig ihre Masche: Von den vermeintlichen Enkeln oder Verwandten in einer finanziellen Notlage, treten die Täter auch als falsche Polizeibeamte auf. Hier gaukeln sie ihren Opfern vor, deren Geld und Wertgegenstände vor angeblichen Dieben schützen wollen.

Ihre Polizei rät daher dringend:

Gehen Sie auf keine Geldforderung ein!

Informieren Sie Personen ihres Vertrauens!

Rufen Sie umgehend die Polizei unter dem Notruf 110 an!

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de oder www.polizei-beratung.de

Hinweise zu dem aktuellen Fall bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Salzschlirf. Unbekannte brachen am Freitag (02.12.) in ein Einfamilienhaus in der Rhönstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Ob etwas gestohlen wurde und die Höhe des Sachschadens, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Fulda. In der Otto-Lilienthal-Straße im Stadtteil Sickels brachen Unbekannte am Freitag (02.12.), zwischen 8 Uhr und 20.30 Uhr, in ein Wohnhaus ein und stahlen Bargeld, Schmuck und eine Schreckschusspistole im Gesamtwert von mehreren tausend Euro und hinterließen circa 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Petersberg. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Samstag (03.12.) beide amtlichen Kennzeichen FD-JM 2717 eines grauen VW Golf. Das Auto stand auf einem Parkstreifen in der Straße „Alte Landstraße“ im Ortsteil Böckels. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Freitagabend (02.12.) und Samstagmittag (03.12.) einen E-Scooter des Herstellers Peugeot. Das Zweirad im Wert von circa 300 Euro stand auf einem Parkplatz in der Von-Galen-Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag (04.12.), zwischen 1 Uhr und 4.30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Peterstor“ ein. Die Täter stahlen mehrere tausend Euro Bargeld und verursachten circa 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

GPS-Empfänger gestohlen

Großenlüder. Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Straße „Aussiedlerhof“ stahlen Unbekannte zwischen Samstagabend (03.12.) und Sonntagmittag (04.12.) die an zwei Traktoren montierten GPS-Empfänger im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Im Zeitraum von Samstag (03.12.), gegen 14 Uhr, bis Samstag (04.12.), gegen 12 Uhr, parkte ein Opel-Fahrer aus Bebra seinen Pkw nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen auf dem Parkplatz „In der Lache“ und „Am Kirchkranz“. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug in dieser Zeit im Bereich der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden beträgt circa 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Bebra. Am Samstag (04.12.), gegen 13.40 Uhr, befuhren ein 36-jähriger Mercedes-Kombi-Fahrer aus Ludwigsau, ein 53-jähriger VW-Kombi-Fahrer aus Tann (Rhön) und eine 72-jährige Mercedes-Fahrerin aus Rotenburg die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Bebra. In der dortigen Baustelle mussten die beiden Pkw-Fahrer aus Ludwigsau und Tann nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen an einer dort befindlichen und rot zeigenden Ampel anhalten. Die Mercedes-Fahrerin bemerkte dies vermutlich nicht rechtzeitig und fuhr auf den stehenden Pkw des Mannes aus Tann, welcher anschließend noch auf den stehenden Pkw aus Ludwigsau geschoben wurde, auf. Durch den Aufprall wurde die 72-Jährige aus Rotenburg, zwei Kinder, die sich zur Unfallzeit im Pkw des Mannes aus Ludwigsau befanden und zwei weitere Kinder aus dem Auto des Tanners sowie der 53-jährige Fahrer leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 38.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Fußgänger von Pkw erfasst

Schlitz. Am Donnerstag (01.12.), gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A3 die Herrngartenstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Volksbank lief zu dieser Zeit nach aktuellem Kenntnisstand ein 93-jähriger Fußgänger über die Fahrbahn. Aus noch unklarer Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß des Autos mit dem 93-Jährigen, der hierdurch leicht verletzt wurde. Er wurde vorsorglich zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Berührung mit den Außenspiegeln

Herbstein. Am Donnerstag (01.12), gegen 7:30 Uhr, befuhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Opel Astra die Kreisstraße von Lauterbach herkommend in Richtung Stockhausen. Dabei kam ihr nach derzeitigem Kenntnisstand ein Fahrzeug entgegen, welches sich über der Fahrbahnmitte befand. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam es schließlich zu einer Berührung der beiden linken Außenspiegel, wobei der Außenspiegel des Opels zerstört wurde. Die genaue Höhe des entstanden Sachschadens ist aktuell noch unklar. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um einen silberfarbenen Kleinwagen gehandelt haben. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710.

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach. Am Samstag (03.12), gegen 23:45 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem 3er BMW die Bundesstraße von Maar herkommend in Richtung Reuters. Unmittelbar nach dem Ortseingang von Reuters verlor der 21-Jährige aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf eine dort befindliche Verkehrsinsel. Bei dem Unfall blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Cornberg. Unbekannte stahlen am Donnerstag (01.12.), zwischen 20 Uhr und 24 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen ROF-RM 59 eines schwarzen Opel Astra. Zur Tatzeit stand das Auto in der Straße „Auf der Höhe“. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Ein Mehrfamilienhaus im Sandweg im Ortsteil Hohe Luft wurde am Samstag (03.12.), zwischen 13 Uhr und 16.45 Uhr, zum Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Zugangstür gelangten die Einbrecher in eine der Wohnungen, deren Räumlichkeiten sie anschließend durchsuchten. Mitsamt verschiedener Schmuckstücke im Gesamtwert von circa 500 Euro flüchteten die Täter schließlich unerkannt. Sie hinterließen außerdem etwa 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Alheim. Einen blauen Audi Q5 brachen Unbekannte in der Nacht zu Montag (05.12.) im Akazienweg in Heinebach auf. Anschließend entwendeten die Langfinger einen darin hinterlassenen Geldbeutel samt Inhalt. Der genaue Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de