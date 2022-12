Bergstrasse

Heppenheim: Auto beschädigt/Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Ein in der Bahnhofstraße geparkter BMW wurde in der Nacht zum

Sonntag (04.12.) beschädigt. Die Täter klebten zwei Jacken auf die Motorhaube

und verteilten zudem weiße Farbe auf der Haube. Weiterhin wurde die

Beifahrerseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf

rund 2000 Euro.

Wegen der Sachbeschädigung ermittelt jetzt die Polizei in Heppenheim (K 41).

Hinweise zu dem Fall werden telefonisch unter der Rufnummer 06252/7060

entgegengenommen.

Rimbach: Schwarzer Audi A 4 gestohlen (HP-MK 804)

Rimbach (ots) – Ein in einer Hofeinfahrt in der Pestalozzistraße geparkter

schwarzer Audi A 4, wurde in der Nacht zum Sonntag (04.12.) von Kriminellen

gestohlen. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen HP-MK 804 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des entwendeten Audi geben

kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Biblis: Einbruch in Wohnhaus/Kripo ermittelt

Biblis (ots) – Ein Wohnhaus in der Pfadgasse geriet am Samstag (03.12.), in der

Zeit zwischen 15.00 und 18.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter

drangen gewaltsam durch eine Tür in die Räumlichkeiten ein und ließen dort

anschließend auf der Suche nach Wertgegenständen unter anderem Geld, Schmuck,

Uhren mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten,

sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der

Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Birkenau/Nieder-Liebersbach: Einbruch in Wohnhaus/Bewohner vertreibt Kriminelle

Birkenau (ots) – Ein Wohnhaus in der Nächstenbacher Straße geriet am Samstag

(03.11.), gegen 19.00 Uhr, in das Visier von 2 bis 3 Kriminellen. Die Täter

drangen gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und wurden dort

anschließend von einem 49 Jahre alten Bewohner überrascht. Die Unbekannten

suchten daraufhin sofort ohne Beute das Weite und flüchteten zu Fuß durch den

Garten. Die Einbrecher sind etwa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und

waren dunkel gekleidet. Sie unterhielten sich in einer osteuropäischen Sprache.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten,

sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der

Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Heppenheim: Wohnhaus im Visier von Kriminellen

Heppenheim (ots) – Ein Wohnhaus in der Roseggerstraße geriet am Samstag

(03.12.), in der Zeit zwischen 9.30 und 21.20 Uhr, in das Visier von

Kriminellen.

Die Täter drangen durch die Terrassentür in das Reihenhaus ein und durchwühlten

anschließend mehrere Zimmer. Den ungebetenen Besuchern fiel bei ihrer Suche nach

Wertgegenständen Schmuck in die Hände.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22)

unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Wald-Michelbach: Hakenkreuz-Schmiererei an Kinderrutsche/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots) – Am Samstag (03.12.), gegen 17.00 Uhr, bemerkten Zeugen,

dass Unbekannte an einer Kinderrutsche auf dem Spielplatz in der Michelstraße

mittels schwarzgrauer Farbe ein Hakenkreuz aufgesprüht hatten.

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei

bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht

haben, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei in

Darmstadt zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: 22-Jährige von Unbekannten sexuell bedrängt / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Für den Fortgang der Ermittlungen in einem versuchten

Sexualdelikt sucht die Kriminalpolizei in Darmstadt Augenzeugen des Vorfalls,

die Hinweise zu dem flüchtenden Täter geben können.

Am frühen Sonntagmorgen (4.12.) gegen 5.45 Uhr soll der Mann, eine 22 Jahre alte

Darmstädterin in dem Hauseingangsbereich einer Gaststätte am Viktoriaplatz

sexuell bedrängt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Unbekannte die

junge Frau zuvor auf ihrem Heimweg angesprochen und ihr dann bis zum Hauseingang

gefolgt sein. Als es der Darmstädterin gelang durch lautes Rufen die

Aufmerksamkeit einer Anwohnerin zu wecken, ließ der Mann von seinem weiteren

Vorhaben ab und flüchtete.

Er war von schmaler Statur, hatte einen Bart und wurde auf eine Größe von etwa

1,70 Meter geschätzt. Zum Zeitpunkt der Flucht trug der er schwarze Kleidung.

Seine Jacke wurde als Lederjacke beschrieben.

Die Beamten des Kommissariats 10 sind mit dem Fall betraut und nehmen alle

sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen. Wer den

Flüchtenden gesehen hat, Angaben zu seiner Identität oder dem Vorfall insgesamt

machen kann, wird gebeten sich zu melden.

Darmstadt: Vier Fahrräder aus Tiefgarage von Amtsgebäude entwendet/Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Aus einer Tiefgarage in der Mina-Rees-Straße haben Kriminelle

am Samstag (3.12.) vier Fahrräder von der Ordnungsbehörde entwendet. Wie die

Täter sich Zugang verschaffen konnten, ist Gegenstand der andauernden

Ermittlungen, die das Kommissariat 43 übernommen hat. Nach bisherigen

Erkenntnissen wird die Tatzeit gegen 20.15 Uhr eingrenzt. Zeugen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden

gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Kranichstein: Geldbörse und Reithelm aus Auto gestohlen

Darmstadt (ots) – Aus einem schwarzen BMW, der am Sonntag (4.12.) auf einem

großen Parkplatz in der Kranichsteiner Straße parkte, haben Kriminelle eine

zurückgelassene Geldbörse und einen Reithelm entwendet. Nach bisherigen

Erkenntnissen hebelten die Täter zwischen 14 Uhr und 16 Uhr eine Fahrzeugtür auf

und verschafften sich so gewaltsam Zugang zu dem Auto. Die Darmstädter Kripo

(K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise von Zeugen unter der

Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Mühltal / Nieder-Ramstadt: Mehrere Baumaschinen entwendet / Polizei sucht Zeugen

Mühltal (ots) – Kriminelle entwendeten zwischen Freitagmittag (2.12.), 15 Uhr

und Montagmorgen (5.12.), 7 Uhr, mehrere Baumaschinen einer Baustelle in der

Straße „Am alten Graben“.

Um auf die Baustelle zu gelangen, beschädigten die Diebe die Sicherung des

Bauzauns. Anschließend entwendeten die Täter auf bislang unbekannte Weise einen

rot-orangen Bagger, einen gelben Dumper sowie einen gelben Radlager und

flüchteten mit ihrer Beute unbemerkt. Die Ermittlungen zu dem genauen Tathergang

dauern an. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Kriminellen einen

Schaden von mehreren zehntausend Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu

den Tätern oder zum Verbleib der Baumaschinen haben, melden Sie sich bitte bei

dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Babenhausen: Polizei sucht Eigentümer von sichergestelltem Kinderfahrrad

Bereits am Freitag, den 15.07.2022, stellten Beamte das rote Kinderrad bei einem Ladendieb in der Straße „Hinter der Altdörfer Kirche“ sicher, weil dieser keinen Eigentumsnachweis für das Rad erbringen konnte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass das Rad aus einer vorausgegangener Straftat stammt. Bei dem Rad handelt es sich um ein rotes Kinderfahrrad der Marke Cyco, Modell „Design Line“. Bislang konnte der rechtmäßige Eigentümer nicht ermittelt werden. Wenn Sie Ihr Eigentum wiedererkennen oder Hinweise auf die rechtmäßigen Besitzer geben können, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Griesheim: Einbrecher flüchten mit Tresor aus Einfamilienhaus / Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots) – Nachdem Einbrecher am Samstagabend (3.12.) zwischen 17.30 und

22 Uhr einen Tresor samt Inhalt aus einem Einfamilienhaus in der Goethestraße

entwendeten, ermittelt nun die Kripo und sucht nach Zeugen.

Die Täter hebelten ein Fenster des Hauses auf und gelangten dadurch in das

Gebäude. Dort fanden die Einbrecher den 1,50 Meter großen Tresor. Die

Kriminellen flüchteten unerkannt mit dem etwa 150 kg schweren Tresor auf bislang

unbekannte Weise.

Nach momentanem Kenntnisstand verursachten die Eindringlinge einen Schaden von

mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zu dem genauen Diebesgut und dem

Tathergang dauern an.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu

den Tätern oder zum Verbleib des Tresors haben, melden Sie sich bitte bei dem

Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Bickenbach: Mehrere Baumaschinen aus Rohbau entwendet / Wer kann Hinweise geben?

Bickenbach (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle hebelten zwischen Samstagabend

(3.12.), 18.15 Uhr und Sonntagmorgen (4.12.), 9 Uhr, die Tür eines Rohbaus in

der Waldkolonie auf. Die Täter durchsuchten die Räume und fanden mehrere

Baumaschinen. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt mit ihrer Beute.

Die Kriminellen verursachten nach bisherigen Ermittlungen einen Schaden von

mehreren hundert Euro.

Hinweise zu den Tätern und zu dem Verbleib der Beute werden vom Kommissariat 42

in Arheilgen unter der Rufnummer 06151 / 969 – 41310 entgegengenommen.

Messel: Kriminelle hebeln an Autotür / 1000 Euro Schaden / Zeugen gesucht

Messel (ots) – An einem grauen Mercedes, der auf einem Hinterhof „Am Steinernen

Kreuz“ abgestellt war, haben sich Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag

(2.12.) und Samstag (3.12.) gewaltsam zu schaffen gemacht und durch ihr Vorgehen

einen Schaden von mindestens 1000 Euro verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge

versuchten die Unbekannten die Fahrzeugtür aufzuhebeln, wurden dabei offenbar

gestört und traten dann die Flucht an. Das Kommissariat 41 des 2. Polizeireviers

ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang

stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Groß-Zimmern, L 3114/Reinheimer Str.: 18-jähriger bei Frontalzusammenstoß tödlich verletzt

Groß-Zimmern (ots) – Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am

Sonntagabend (04.12.) gegen 20:15 Uhr. Ein 19-jähriger aus Groß-Zimmern fuhr mit

seinem PKW und einer 16-jährigen Beifahrerin von Groß-Zimmern in Richtung

Reinheim Spachbrücken. Ein 18-jähriger Roßdörfer befuhr mit seinem PKW die

Reinheimer Straße in der Gegenrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es

in einem Kurvenbereich zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der

18-jährige verstarb noch an der Unfallstelle in Folge seiner schweren

Verletzungen. Die beiden Insassen des anderen PKW erlitten leichte Verletzungen

und wurden zu deren Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene

Sachschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Zur Klärung des Unfallhergangs

ist auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger

beauftragt worden. Die Betreuung der Unfallbeteiligten und der Angehörigen des

Verstorbenen erfolgte durch Mitarbeiter der Krisenintervention. Die Vollsperrung

der Straße dauert momentan wegen Reinigungsarbeiten noch an, wird aber in Kürze

aufgehoben.

Reinheim, Motorradfahrer gestürzt, Fahrer schwer verletzt

Reinheim (ots) – Am Sonntag, den 4. Dezember, gegen 16 Uhr kam es in Reinheim,

Magdeburger Straße zu einem Unfall mit Beteiligung eines Motorrades.

Ein 45-jähriger Mann aus Reinheim befuhr mit seinem Motorrad die Magdeburger

Straße und kam aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz. Hierbei verletze sich

der Motorradfahrer schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am

Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Auch die

Feuerwehr Reinheim war zum Ausleuchten der Unfallstelle im Einsatz. Die

Polizeistation Ober-Ramstadt, Tel. 06154 / 6330-0 bittet mögliche Zeugen um

Hinweise.

Gross-Gerau

Spiegel beschädigt, dann geflüchtet

Groß-Gerau (ots)

Am Montag (05.12.) um 12.21 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Octavia, der in der Darmstädter Straße 39 am Fahrbandrand abgestellt war. Etwa 150 EUR wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 entgegen.

Gernsheim: Metalldiebe haben Firmengelände im Visier

Gernsheim (ots)

Ein Firmengelände in der Friedrich-Wöhler-Straße geriet zwischen Dienstag (29.11.) und Donnerstag (01.12.) in das Visier von Metalldieben. Die Kriminellen verschafften sich zunächst über einen Zaun Zugang auf das Gelände und ließen anschließend insgesamt rund 3000 Meter Kupferkabel von mehreren Rollen mitgehen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Vermutlich transportierten die ungebetenen Besucher die Beute mit einem größeren Fahrzeug ab. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Kelsterbach (ots)

Am Donnerstag, den 01.12.2022 zwischen 09:10-09:45 Uhr wurde im Brandenburger Weg 11 ein geparktes Fahrzeug an der Heckstoßstange links und an dem Rücklicht links durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kelsterbach, oder jede andere Dienststelle.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Raunheim (ots)

Am Mittwoch, den 23. November gegen 21:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer(in) einen weißen BMW, der in der Frankfurter Straße in Raunheim ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Etwa 5000 Euro wird dem Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an hinteren Stoßstange sowie am hinteren linken Rücklicht stark beschädigt wurde.

Hinweise auf den Unfallverursacher(in) nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Tel.: 06142/ 696 -533 entgegen.

Gernsheim: Kriminelle haben E-Bikes im Visier

Gernsheim (ots)

Aus einer Garage in der Tannenstraße und einem Gartenhaus in der Franz-Joseph-Nuß-Straße entwendeten Kriminelle, vermutlich in beiden Fällen in der Nacht zum Samstag (03.12.), zwischen 1.30 und 2.00 Uhr, insgesamt vier E-Bikes im Wert von über 15.000 Euro. Leer gingen die Unbekannten an weiteren ins Visier geratenen Gartenhütten und Garagen in der Ringstraße, der Mainstraße, der Pater-Dionys-Straße und der Jean-Pierre-Davot-Straße aus. Es konnten zwei Verdächtige beobachtet werden. Die beiden Männer sind von schlanker Statur. Einer ist mindestens 1,85 Meter groß, sein Begleiter mit 1,70 bis 1,75 Meter deutlich kleiner. Der Größere trug eine dunkle Hose, dunkle Jacke, Wollmütze und Sportschuhe. Vom zweiten Unbekannten ist lediglich bekannt, dass er Sportschuhe trug.

Die Beamten der Polizeistation Gernsheim ermitteln nun wegen schweren Diebstahls und bitten Zeugen sowie möglicherweise weitere Geschädigte um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06258/9343-0.

Bischofsheim: Zwei komplette Sattelzüge gestohlen/Wer kann Hinweise geben?

Bischofsheim (ots)

Eine „An der Kreulache“ geparkte Sattelzugmaschine mit Auflieger, welcher mit Leergut beladen war, wurde im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (03.12.) und Sonntagnachmittag (04.12.) von bislang unbekannten Tätern gestohlen. Die graue Zugmaschine mit dem Kennzeichen HG-XO 333 ist von der Marke DAF und der Auflieger mit dem Kennzeichen HG-SL 337 und grauer Plane ist mit der Aufschrift Cargobull versehen. Der Wert des Trailers samt Ladung wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Ein weiterer Sattelzug wurde in der gleichen Straße im Zeitraum zwischen Freitagabend (02.12.) und der Nacht zum Montag (05.12.) gestohlen. Die schwarze Zugmaschine der Marke DAF und der unbeladene Auflieger der Marke Krone haben insgesamt einen Wert von etwa 100.000 Euro. An der Zugmaschine ist das Kennzeichen OF-FT 1100, am Auflieger das Nummernschild OF-FT 140 angebracht

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden 64521 Groß-Gerau, Gernsheimer Str. /Südring (ots)

Eine graue E-Klasse befuhr die B44, aus Richtung Büttelborn kommend, in Richtung Südring/Gernsheimer Straße. Ein blauer Opel Mokka befuhr die Gernsheimer Straße, aus Richtung Stadtmitte kommend, in Richtung Südring/Dornheim. An der Kreuzung Südring/Gernsheimer Straße fuhren beide Fahrzeuge in den Kreuzungsbereich ein und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Opel Mokka wurde hierbei leicht verletzt. Dies zog eine Behandlung im Krankenhaus Groß-Gerau nach sich. Der Fahrer der E-Klasse blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau (Telefon 06152-1750) zu melden, um die Signalstellung der Lichtsignalanlage zu verifizieren.

Odenwaldkreis

Michelstadt: Metalldiebe erbeuten Messingschrott/Polizei sucht Zeugen

Messingschrott im Wert von rund 2000 Euro auf dem Gelände einer Mülldeponie in der Relystraße geriet in der Nacht zum Samstag (03.12.) in das Visier Krimineller. Zunächst verschafften sich die Unbekannten gewaltsam durch einen Zaun Zutritt zum Gelände. Für den Abtransport der Beute stand offenbar ein Fahrzeug bereit.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Reichelsheim: Rüttelplatte und Baggerschaufel von Ladefläche gestohlen

Von der Ladefläche eines in der Rodensteiner Straße geparkten Transporters entwendeten Unbekannte zwischen Samstagnachmittag (03.12.) und Sonntagvormittag (04.12.) eine Rüttelplatte sowie eine Baggerschaufel. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 7000 Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.