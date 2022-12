Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 05.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Beim Vorbeifahren PKW beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 03.12.2022 gegen 16:00 Uhr wurde in der Gaustraße ein ordnungsgemäß geparkter PKW beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die Gaustraße in Richtung Römerstraße. Dabei touchierte der Fahrer den geparkten PKW. Durch den Zusammenstoß wurde die linke Fahrzeugseite, sowie der linke Außenspiegel des geparkten PKW beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Mehrere Pkw beschädigt

Grünstadt (ots) – In der Nacht von Samstag (03.12.22) auf Sonntag (04.12.22) wurden acht Pkw beschädigt, die in der Mozartstraße und in der Lisztstraße geparkt waren. Der oder die unbekannte/n Täter richteten dabei einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 800 Euro an. Hinweise zur Tat und zur Täterschaft nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Grünstadt: Vorfahrt missachtet

Grünstadt (ots) – Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Freitag (02.12.22), 20:50 Uhr. Die Fahrerin eines Pkw Chevrolet wollte von der Uhlandstraße nach rechts in die Weinstraße einbiegen. Die Lichtzeichenanlage war nicht in Betrieb, so galt für sie „Vorfahrt achten“. Einen von links herannahenden, vorfahrtberechtigten Opel-Fahrer übersah die Frau und es kam zum Zusammenstoß. Der Opel war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit.

Hettenleidelheim: Vorfahrt missachtet

Hettenleidelheim (ots) – Beim Zusammenstoß zweier Pkw am Freitag, 02.12.22, gegen 17:15 Uhr entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.700 Euro: Der Fahrer eines Pkw Audi wollte von der Backgasse nach links in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links herannahenden VW-Fahrers und es kam zur Kollision.

Dirmstein: Auto gestreift und weggefahren

Dirmstein (ots) – Am Freitag, 02.12.22, in der Zeit zwischen 06 Uhr und 12 Uhr streifte ein unbekannter Pkw Fahrer einen auf dem Parkplatz des Edeka (In den Nachtgärten) geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um einen grauen Pkw gehandelt haben. Näheres ist derzeit nicht bekannt. An dem geparkten Pkw Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Neuleiningen: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Neuleiningen (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 04:00 h ereignete sich auf der BAB 6 in Richtung Kaiserslautern, Höhe Neuleiningen, ein Verkehrsunfall, wobei sich ein weißer Transporter im Baustellenbereich überschlug. Anschließend flüchtete der Fahrer fußläufig vom Tatort, konnte jedoch von Augenzeugen beobachtet werden, welche die Polizei benachrichtigten. Im Rahmen einer Tatortbereichsfahndung nach dem Täter mittels Polizeihubschrauber und Mantrailing Hunden konnte der Beschuldigte durch Kräfte der Polizeiautobahnstation Ruchheim festgenommen werden. Dieser war deutlich alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. In erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund Gefährung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

