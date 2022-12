Geldbeutel aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagnachmittag 04.12.2022 zwischen 16-17 Uhr stahlen Unbekannte einen Geldbeutel aus einen geparkten Auto in der Richard-Dehmel-Straße. Bei dem Auto war eine Scheibe nicht verschlossen, was der/die Täter nutzten.

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (z.B. Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone bzw. Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor den Dieben zu schützen:

Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab, auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.

Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum “Nulltarif”. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.

Zigarettenautomat aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagmorgen 04.12.2022 gegen 06 Uhr, meldete eine Zeugin einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Ignaz-Büttner-Straße. Vermutlich in der davor liegenden Nacht brachen Unbekannte den Automaten auf und stahlen die Geldkassette. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Montag 05.12.2022 gegen 04 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte einen 28-jährigen Autofahrer in der Bismarckstraße. Bei dem Fahrer konnten die Polizisten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung feststellen.

Ein Urintest bestätigte den Verdacht, dieser verlief positiv auf Kokain. Dem 28-Jährigen wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen.

Der Fahrer muss sich nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss verantworten.

Ihn erwartet ein Bußgeld von bis 3.000 Euro und ein Fahrverbot.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – In der Nacht zum Montag (05.12.2022) stellte eine Streifenwagenbesatzung an einer Tankstelle in der Oppauer Straße ein geparktes Fahrzeug fest.

Die 31-jährige Besitzerin saß mit einer Flasche Schnaps auf dem Fahrersitz.

Diese hatte sie zuvor in der Tankstelle erworben und es sich in ihrem Auto bequem gemacht.

Um auszuschließen, dass die Frau ihr Fahrzeug doch noch unter Alkoholeinfluss bewegt, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die 31-Jährige fuhr mit dem Taxi nach Hause.

Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend 04.12.2022 zwischen 18:30-19 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verursacher ein geparktes Auto in der Kaiser-Wilhelm-Straße (zw. Bismarckstraße und Ludwigstraße). An dem geparkten Auto entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.