Rollerfahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Speyer (ots) – Am Sonntag 04.12.2022 gegen 11:25 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife im Fliederweg einen 42-jährigen Motorrollerfahrer und stellte bei ihm Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Der 42-Jährige besitzt keine Fahrerlaubnis für den ca. 50 km/h schnellen Motorroller.

Die Polizeibeamten veranlassten bei ihm eine Blutentnahme und stellten ca. 2 Gramm Marihuana sicher, das er ihnen an seiner Wohnanschrift aushändigte. Den 42-Jährigen erwarten Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Roter PKW flüchtet nach Parkrempler

Speyer (ots) – Am Sonntag 04.12.2022 kurz vor 14 Uhr beobachteten Zeugen einen roten PKW, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Mühlturmstraße beim rückwärts Ausparken das hintere linke Fahrzeugheck eines neben ihm in Queraufstellung parkenden grauen VW Passat beschädigte.

Der oder die Fahrzeugführerin hatte auffällige Locken und fuhr nach dem Zusammenstoß davon, ohne die Polizei oder den Halter des geparkten VW zu verständigen. Dabei entstand Sachschaden am VW in Höhe von ca. 2.500 Euro. Der flüchtige, rote PKW weist einen Schaden an der vorderen, rechten Fahrzeugseite auf.

Wer hat auf dem öffentlichen Parkplatz im Bereich des Schuhhauses Wahrnehmungen gemacht oder kann andere sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet bislang unbekannte Zeugen sowie die Fahrerin oder den Fahrer des roten PKW, sich bei der Polizei Speyer unter 06232 / 137-0 oder per

E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.