Mann mit Machete und Baseballschläger unterwegs

Mainz-Neustadt (ots) – Am Freitag 02.12.2022 gegen 18:20 Uhr erreichte die Polizei der Notruf, dass vor einem Lokal in der Neustadt ein Mann mit Machete und Baseballschläger Passanten anschreien würde. Die Polizeistreifen trafen vor Ort auf einen 28-jährigen Mann aus Mainz, der tatsächlich eine Machete und einen Baseballschläger in den Händen hielt.

Er ließ zwar beides nach Aufforderung durch die Polizeistreifen zu Boden fallen, ging jedoch mit geballten Fäusten und schreiend auf die Streifenwagenbesatzungen zu. Durch diese konnte der 28-Jährige zu Boden gebracht und festgenommen werden.

Die Ursache für sein Verhalten ist derzeit nicht bekannt, aufgrund seiner auffälligen und hoch aggressiven Verhaltensweise wird derzeit noch ermittelt, ob der 28-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Verletzt wurde bei dem Vorfall nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Seine Bewaffnung, die Machete und der Baseballschläger, wurden sichergestellt.

An Haustür abgelenkt

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots) – Am Samstagmittag gegen 12 Uhr wurde eine 85-Jährige an ihrer Haustür von einer Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Sie gab an, für eine Nachbarin etwas abgeben zu müssen und nahm das zum Vorwand, um in die Wohnung der 85-Jährigen zu gelangen. Die Seniorin wurde derart abgelenkt, dass sie erst, nachdem die Frau verschwunden war, bemerkte, dass ihr Schmuck im fünfstelligen Bereich entwendet wurde.

Die Seniorin konnte die Diebin als ca. 40 Jahre alt, 1,55m groß und korpulent beschreiben. Die Frau trug eine beige Wollmütze und einen beigen knielangen Parka, eine dunkle Hose und trug einen blauen Stoffbeutel bei sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Trickdiebstahl aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Unfall nach Weihnachtsfeier

Mainz (ots) – Der vergangene Samstag begann für eine 24-jährige Frau aus Rheinhessen mit einer Strafanzeige, einem Totalschaden am Auto und ohne Führerschein. Am frühen Samstagmorgen war die 24-Jährige mit ihrem Audi auf dem Heimweg von einer Firmenweihnachtsfeier, auf der Saarstraße stadtauswärts unterwegs.

Gegen 00:21 Uhr verlor die junge Frau beim Einfahren in den Europakreisel die Kontrolle über ihren Audi, überfuhr mehrere Fahrbahnbegrenzungen und prallte schließlich in eine Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Sie selbst und ihre 31-jährige Beifahrerin blieb glücklicherweise unverletzt, am Audi entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Nach ersten Ermittlungen, dürfte die 24-Jährige mit einer den zunehmend schlechteren und nassen Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit in den Kreisverkehr eingefahren sein. Zudem stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass die Fahrerin mit über 1,4 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Sie muss sich nun wegen einer Verkehrsstraftat strafrechtlich verantworten. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt und ihr musste eine Blutprobe entnommen werden.

Gerade in der Vorweihnachtszeit werden auf Weihnachtsmärkten und Weihnachtsfeiern in gemütlicher Runde das ein oder andere alkoholische Getränk konsumiert. Wer sich dann alkoholisiert ans Steuer setzt, neigt zur Selbstüberschätzung, lässt sich leichter ablenken und wird zur Gefahr für sich und andere.

Wer weiß, dass er fahren muss, sollte gänzlich auf Alkohol verzichten. Wer bereits getrunken hat sollte sein Auto stehen lassen. Eine Trunkenheitsfahrt kann nicht nur teuer als jedes Taxi werden, sondern im Zweifel auch tödlich enden. Ist der Glühwein auch heiß und der Punsch schmeckt sehr fein, zahlt nicht diesen Preis, lasst das Autofahren sein.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz-Altstadt (ots) – Ein 34-jähriger Mann aus Wiesbaden befuhr am Sonntagmorgen gegen halb 5 Uhr die Peter-Altmeier-Allee in Richtung Rheinstraße. Da er den Bremsvorgang eines vorausfahrenden Fahrzeuges zu spät erkannte, riss er das Lenkrad seines Smarts nach links und geriet so auf den Grünstreifen. Der Smart überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte bei dem 34-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test ergab einen Alkoholwert von über 1,8 Promille. Dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Mainz (ots) – Am 02.12.2022 kam es gegen 18:20 Uhr im Kreuzungsbereich der L427/ L426 (Ober-Olmer Forsthaus) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 27-jährigen Mainzer und einer 43-jährigen Ober-Olmerin.

Die 43-Jährige befuhr mit ihrem Ford Focus die L426 aus Essenheim kommend in Fahrtrichtung Mainz und bog nach rechts auf die L427 in Fahrtrichtung Ober-Olm ab. Der 27-Jähriger befuhr mit seinem Opel Corsa die L427, aus Mainz-Drais kommend, in Fahrtrichtung Ober-Olm. Beim Einfahren der 43-Jährigen in den Kreuzungsbereich kommt es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Beide Fahrzeuge werden durch den Unfall von der Straße gegen die dort befindlichen Bushaltestellen geschleudert. Das Fahrzeug des 27-Jährige überschlägt sich zudem und kommt schließlich auf dem Dach zum Stehen.

Nach jetzigen Erkenntnissen, wurde die 43-Jährige durch den Unfall leicht, das ebenfalls im PKW befindliche 12-jährige Kind der 43-jährigen Fahrerin bleib unverletzt. Der 27-Jährige wurde durch den Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Kreuzungsbereich der L427/ L426 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR.

Kreis Mainz-Bingen

Essenheim: Mehrere tausend Euro mit WhatsApp-Betrugsmasche erbeutet

Essenheim (ots) – Wie die Mainzer Polizei bereits mehrfach berichtete, kommt es immer häufiger zu Betrugsversuchen per SMS oder Messenger-Dienst. In diesem Fall traf es einen 72-jährigen Mann aus Essenheim. Ihm wurde am Sonntag, den 04.12.2022 per WhatsApp suggeriert, dass sich seine Tochter in Geldnot befände und der Mann überwies Beträge in Höhe mehrerer tausend Euro an die bislang unbekannten Täter.

Erst im Nachhinein nahm der 72-Jährigen Kontakt mit seiner “echten” Tochter auf und der Betrug flog auf. Die Mainzer Kriminalpolizei ermittelt.

Fahrzeuge durch Farbe beschädigt

Heidesheim (ots) – Am heutigen Montagmorgen gegen 09:45 Uhr wurde der Polizeiautobahninspektion Heidesheim an der Anschlussstelle Weisenau ein großer, weißer Fleck auf der Fahrbahn der Auffahrt zur A60 in Richtung Bingen gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um weiße Farbe handelte.

Offenbar war diese zusammen mit einem Behälter von einem Fahrzeug gefallen und dort ausgelaufen. Durch die noch flüssige, dicke Farbschicht auf der Fahrbahn waren bereits zahlreiche Fahrzeuge gefahren. Die Auffahrt wurde von der Polizei bis zur Reinigung durch die Autobahnmeisterei gesperrt.

Nachträglich meldeten sich Verkehrsteilnehmer bei der Polizei, deren Fahrzeuge durch die Farbe verschmutzt oder beschädigt wurden. Derzeit liegen noch keine Hinweise zum Verursacher der Verschmutzung vor. Daher werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim, Tel. 06132-9500 zu melden.

Trunkenheit im Verkehr

Bingen (ots) – Am Samstagmorgen meldet ein Verkehrsteilnehmer, dass das Fahrzeug vor ihm starke Schlangenlinien fahre. In Bingen-Bingerbrück konnte das Fahrzeug von einer Polizeistreife festgestellt und kontrolliert werden. Beim 37-jährigen Fahrer war starker Alkoholgeruch feststellbar.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.