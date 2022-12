Täter lässt nicht locker und greift mehrmals an

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag, den 3. Dezember 2022 wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern gegen 18:30 Uhr informiert, dass es im Bahnhof Landstuhl zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 3 Personen kam. Die Bundespolizisten konnten vor Ort die drei Personen sowie 2 Streifen der Landespolizei antreffen.

Nach Angaben der beiden Geschädigten wurden diese von dem 33-jährigen polizeibekannten Täter nach dem Ausstieg im Bahnhof Landstuhl aus dem Nichts mit Schlägen und Tritten angegriffen. Nach dem plötzlichen Angriff beruhigte sich zunächst die Situation, ehe der Täter die beiden 23- und 25-jährigen Geschädigten erneut angriff und eine Glasflasche nach ihnen warf.

Dabei erlangten die Geschädigten diverse Prellungen und einer der beiden Opfer musste zur weiteren Behandlung mittels RTW in das Nardini Klinikum St. Johannis in Landstuhl verbracht werden. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen vor Ort abgeschlossen waren, wurden alle Personen aus der Maßnahme entlassen.

Etwa 4 Stunden später wurde die BPOLI Kaiserslautern erneut über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen 2 Personen in der RB 12888 von Landstuhl nach Kusel informiert. Eine Streife der BPOLI Kaiserslautern verlegte unverzüglich zur PI Kusel, da sich der Geschädigte mittlerweile in der dortigen Dienststelle befand. Dort traf die Streife erneut auf den bereits zuvor angetroffenen Geschädigten.

Dieser gab gegenüber der Streife an, dass er nach Abschluss der Behandlungen im Krankenhaus, mit dem Zug von Landstuhl nach Kusel reisen wollte. Hier traf er erneut auf den Beschuldigten, der ihm einen Kopfstoß versetzte. Hierdurch erlitt er eine sichtliche Schwellung an der linken Kopfhälfte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Opfer vor Ort entlassen. Eine weitere ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Gegen den Beschuldigten wurden zwei Verfahren wegen Körperverletzung sowie gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf dem Parkdeck eines Lokals in der Zollamtstraße zu einer Körperverletzung. Gegen 02:30 Uhr verletzte ein unbekannter Täter einen Mann gleich an mehreren Körperstellen.

Der Täter wurde als 1,90 Meter groß beschrieben und trug einen grauen Pullover sowie blaue Jeans.

Durch die Polizei konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Hinweise bezüglich des Mannes bitte an die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250.|lkh

Haftbefehl vollstreckt

Kaiserslautern (ots) – Um einen Haftbefehl zu vollstrecken, sind Polizeibeamte am Sonntagvormittag zu einer Wohnung in einem nördlichen Stadtteil ausgerückt. Der 34-jährige Beschuldigte war wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe in Höhe von über 400 Euro oder einer Freiheitsstrafe von 22 Tagen verurteilt worden. Weil er nicht auf entsprechende Aufforderungen reagierte, kam es zum Haftbefehl.

Als die Besitzerin der Wohnung den Beamten die Tür öffnete, versuchte der 34-Jährige durch ein Fenster zu fliehen. Nach einer kurzen Flucht durch den Eselsbach in Richtung Lauterstraße konnten die Polizeibeamten den 34-Jährigen im Garten eines Nachbaranwesens stoppen und festnehmen. Auf der Dienststelle bezahlte er den erforderlichen Betrag. Die Fahndung wurde anschließend gelöscht. |elz

Betrunkener Rollerfahrer missachtet Rotlicht

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagmorgen wurde ein betrunkener E-Scooter Fahrer durch die Polizei kontrolliert. Der Rollerfahrer war in der Pariser Straße in Schlangenlinien unterwegs. Die rote Ampel in der Kennelstraße missachtete er. Die Polizei stoppte den Fahrer daraufhin.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,24 Promille. Gegen den 20-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Blutprobe musste auf der Dienststelle durch einen Arzt entnommen werden. Der Führerschein des E-Scooter Fahrers wurde sichergestellt.

Autos zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Sonntag “An der Emilsruhe” mindestens sechs Autos mutwillig beschädigt. Die Wagen parkten auf der Straße, als die Täter den Fahrzeuglack zerkratzten. Vermutlich zwischen 2 und 11 Uhr machten sie sich an den Autos zu schaffen.

Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag in den frühen Morgenstunden wird der Polizei ein Verkehrsunfall in der Zollamtstraße gemeldet. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhren die beiden beteiligten Fahrzeuge eine Auffahrtsrampe eines Parkdecks hinauf.

Der vordere der beiden PKW hielt kurz darauf verkehrsbedingt an.

Dem Fahrer misslang der Versuch, erneut anzufahren, so dass er rückwärts auf seinen Hintermann rollte. Beim Eintreffen der Polizei konnte Alkoholgeruch beim Unfallverursacher festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,43 Promille.

Dem Fahrer drohen eine Strafanzeige sowie der Entzug seiner Fahrerlaubnis.|lkh

Kreis Kaiserslautern

Schraube in Reifen gebohrt

Hochspeyer (ots) – Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen (30. November) in der Hauptstraße in Hochspeyer ein Auto beschädigt. Sie bohrten eine Schraube in einen Reifen des Wagens. Der Fahrer hatte den grauen BMW aufgrund eines Einsatzes zwischen 01:45 Uhr und 08:30 Uhr im Hof der Freiwilligen Feuerwehr abgestellt.

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass der hintere linke Reifen platt war. Die Schraube war seitlich in den Reifen gebohrt worden. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. |elz

LKW-Gespann mit defekten Bremsen aus dem Verkehr gezogen

A 6 im Bereich Ramstein (ots) – Am Freitag den 02.12.2022 waren die Spezialisten der Polizei für Schwerverkehr auf der Autobahn 6 unterwegs. Gegen 10:30 Uhr fiel ihnen ein LKW-Gespann in der Höhe von Ramstein auf, welches 2 PKW und zahlreiche Ersatzteile geladen hatte. Bei der Kontrolle auf dortigem Autohof ergab die technische Untersuchung erhebliche Mängel an der Bremsanlage.

Eine genauere Untersuchung bei einer technischen Prüfstelle bestätigte den Verdacht. Die Bremsen waren lose, die Handbremse defekt und eine Vielzahl der Beleuchtungseinrichtungen funktionierte ebenfalls nicht. Der Fahrer, der zudem auch noch Halter und selbstständiger Unternehmer war, hatte das Fahrzeug in diesem Zustand durch mehrere europäische Länder bewegt.

Zudem war das Fahrzeug deutlich überladen und die technischen Einrichtungen zur Überprüfung der Arbeitszeitnachweise des Fahrers waren ebenfalls defekt. Das Fahrzeug wurde folgerichtig aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrer muss mit erheblichen Konsequenzen rechnen.

Roter VW Caddy beschädigt

Winnweiler/Kaiserslautern (ots) – Am Freitagvormittag ist der Polizei in Kaiserslautern eine Fahrerflucht gemeldet worden. Unfallort war vermutlich in Winnweiler(Donnersbergkreis). Nach Angaben des betroffenen Fahrzeugbesitzers hatte er sein Fahrzeug, einen roter VW Caddy, gegen 10:30 Uhr ordnungsgemäß in der Kirchstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt.

Als er gegen 11:30 Uhr wieder an sein Auto zurückkehrte, entdeckte er einen Streifschaden. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Schaden durch einen anderen PKW, der in Richtung Neugasse unterwegs war, verursacht worden sein. Der unbekannte Fahrer streifte hierbei den roten VW Caddy und kümmerte sich nicht um den von ihm verursachten Schaden.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361- 9170 entgegen genommen.|lkh