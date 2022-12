Unfallflucht – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am vergangenen Freitagabend parkte ein 21-jähriger Wormser seinen PKW in der Friedrich-Ebert-Straße am rechten Fahrbahnrand. Als er samstags gegen Mittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen Schaden am Heck des PKW feststellen. Hinweise zum Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim:

Unbekannte entsorgen illegal Abfälle

A 61/Westhofen (ots) – Im Rahmen der allgemeinen Streifenfahrt stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 3.12.2022 gegen 09:30 Uhr fest, dass Unbekannte auf dem Parkplatz Bergkloster an der A 61 illegal Abfälle entsorgt hatten.

Die Polizisten fanden im Grünstreifen etwa 20 PKW-Reifen und einen vermutlich mit Altöl befüllten Kanister vor. Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bittet um mögliche Zeugenhinweise zu den Verursachern unter Tel: 06701-9190.

Ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs

Gau-Bickelheim (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüften Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 5.12.2022 gegen 05:40 Uhr einen 31-Jährigen mit seinem PKW. Die Kontrolle fand in der Kirchstraße in Gau-Bickelheim statt. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der 31-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Der 31-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

E-Scooter nicht versichert

B 420/Gau-Bickelheim (ots) – Einen 30-Jährigen, der mit einem E-Scooter den Kreisverkehr an der B 420/L400 in Gau-Bickelheim befuhr überprüfte eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 3.12.2022 gegen 16:30 Uhr.

Dabei stellten die Beamten fest, dass für den Roller kein erforderliches Versicherungskennzeichen ausgegeben war. Der Mann muss nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.