Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mannheim (ots) – Am Samstagnachmittag 03.12.2022 kam es im Kreuzungsbereich der Mannheimer Straße/Neustadter Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ein 44-Jähriger fuhr trotz roter Ampel gegen 13:45 Uhr in den Kreuzungsbereich und kollidierte dabei mit einem querenden 53-jährigen Radfahrer.

Der wurde durch den Zusammenstoß zu Boden geschleudert, erlitt dabei mehrere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1.000 Euro an Fahrrad und VW. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Der Unfallverursacher hat sich zudem wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

Drei Verletzte nach Kollision mit Pannenfahrzeug

Mannheim-Sandhofen (ots) – Am Samstag fuhr ein Autofahrer gegen 22.00 Uhr von der Frankenthaler Straße/ Bundesstraße 44 auf die Anschlussstelle der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf. Dabei übersah der Autofahrer ein Fahrzeug, das mit Warnblinklicht auf dem rechten Fahrstreifen stand und kollidierte mit diesem.

Durch den Aufprall wurden die 3 Insassen des stehenden Fahrzeuges leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich ersten Ermittlungen zufolge auf einen fünfstelligen Wert.

Die Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Montag 05.12.2022 gegen 10:45 Uhr befuhr bislang unbekannter Fahrzeugführer die Weidenstraße in Fahrtrichtung Neckarau. An der Kreuzung Weidenstraße/ Möhlstraße bog dieser rechts ab und kollidierte hier mit dem geradeaus fahrenden Radfahrer. Der Fahrradfahrer verletzte sich hierbei leicht. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Der Fahrradfahrer konnte lediglich wiedergeben, dass der Unfallverursacher einen blauen PKW fuhr.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Verkehrsteilnehmer, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter der

Nummer 0621 83397-0 zu melden.