Pkw rutscht gegen Sporthalle – Sachschaden über 90.000 €

Eberbach (ots) – Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend in Eberbach. Um kurz nach 20:30 Uhr war ein 19 Jahre alter KIA-Fahrer auf der Pestalozzistraße unterwegs und beabsichtigte den bisherigen Ermittlungen nach, nach links in die Waldstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang auf der regennassen Fahrbahn verlor der 19-Jährige offenbar die Kontrolle über seinen Wagen.

Nachdem sich das Fahrzeug zunächst um 180 Grad gedreht hatte, rutschte es mit der Beifahrerseite voraus eine steile Böschung hinab und kollidierte anschließend mit der Stahlwandkonstruktion einer dortigen Sporthalle.

Glücklicherweise wurden bei dem Unfall weder der Unfallverursacher und seine drei Mitinsassen, noch weitere Passanten verletzt. Zur Begutachtung des Schadens waren unter anderem Vertreter der Stadt Eberbach sowie die Feuerwehr Eberbach zur Sicherung der Unfallstelle vor Ort.

Der Pkw des 19-Jährigen musste im weiteren Verlauf geborgen und abgeschleppt werden. Den ersten Schätzungen nach beläuft sich der entstandene Sachschaden auf insgesamt über 90.000 Euro.

Einbruch in Schule – Zeugen gesucht

Bammental (ots) – Im Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagnachmittag 04.12.2022 verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt in die Elsenztal-Schule und durchsuchten mehrere Schränke. Durch das Aufbrechen einer Türe gelangten der oder die Täter in die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld im 2-stelligen Bereich.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 3.000 Euro. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel.: 06223 92540 zu melden.

Katalysatorendiebstahl auf Pendlerparkplatz

Sinsheim-Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bislang unbekannter Täterschaft entwendete am 2.12. zwischen 7 Uhr und 13:30 Uhr auf dem Pendlerparkplatz der Anschlussstelle Steinsfurt in Fahrtrichtung Mannheim den Katalysator eines geparkten, roten BMW. Die Höhe des Diebstahlschadens beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07261 690-0 zu melden.

Fahrer verursacht unter Einfluss berauschender Mittel Unfall

BAB 6/Schwetzingen (ots) – Am Sonntagabend 04.12.2022 gegen 19:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 6 zwischen der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim und der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen in Fahrtrichtung Mannheim.

Der 34-jährige Fahrer eines VW überholte auf dem rechten Fahrstreifen mehrere Fahrzeuge und kollidierte dann beim Fahrstreifenwechsel nach links mit dem Mercedes-Benz einer 58-Jährigen. Zuvor fiel der VW-Fahrer bereits aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf.

Bei dem Unfall wurde die 58-Jährige leicht verletzt und nach erster Versorgung vor Ort von Rettungskräften in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Der 34-jährige Unfallverursacher wurde ebenfalls zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigen Ermittlungen befand er sich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Während der Unfallermittlungen der Autobahnpolizei stellten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zudem fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Desweiteren konnte in dem abgeschleppten VW Betäubungsmittel wie Crystal Meth, Kokain und Haschisch in Kleinstmengen festgestellt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 7.000 Euro