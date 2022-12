Karlsruhe

Mann stellt sich auf Kreuzung und beschädigt Fahrzeuge

Karlsruhe (ots) – Am Samstagabend 03.12.2022 stellte sich ein Mann mitten auf eine viel befahrene Kreuzung in der Karlsruher Innenstadt und beeinträchtigte dadurch den Verkehr. Zuvor soll er bereits im Europabad durch sein Verhalten aufgefallen sein und möglicherweise auf dem dortigen Parkplatz mehrere Fahrzeuge beschädigt haben.

Der 39-Jährige fiel gegen 22:00 Uhr an der Kreuzung der Kriegs und Brauerstraße auf, als er mit seinem Pkw mitten auf der Fahrbahn anhielt und im Kreuzungsbereich herumspazierte. In der Folge musste mindestens ein Verkehrsteilnehmer anhalten und dem Spaziergänger ausweichen. Dieser stellte sich wohl zielstrebig vor das Auto und versuchte dieses durch Tritte und Schläge zu beschädigen. Anschließend stieg er wieder in seinen Mitsubishi und fuhr in Richtung Mühlburger Tor davon.

Dort konnte er durch gerufene Polizeistreifen gestoppt und festgenommen werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Deshalb wurde er in eine Klinik eingeliefert.

Überfall auf 60-Jährigen – Zeugen gesucht

Karlsruhe-Innenstadt (ots) – Nach ersten Ermittlungen schlug ein bislang unbekannter Täter am Samstagmorgen auf der Kreuzung Kaiserstraße/ Ritterstraße einen Mann zu Boden und endwendete dessen Brieftasche mit 500 €. Ein 60-jährige Mann teilte den Beamten gegen 05:30 Uhr mit, ihm soll ein Unbekannter mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Nachdem er durch den Schlag zu Boden gegangen war, soll sein Geldbeutel geklaut worden sein. Nach der Erstversorgung durch einen hinzugezogenen Rettungswagen, wurde der Verletzte in ein Krankenhaus transportiert. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisiert.

Laut Zeugenaussagen dürfte es sich bei dem Flüchtigen um einen rund 180 cm großen, schlanken Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben, welcher zum Zeitpunkt des Vorfalls dunkel bekleidet war.

Zur Klärung des genauen Sachverhalts sind die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz nun auf der Suche nach Zeugen, welche zur genannten Uhrzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren können. Es wird unter der Rufnummer 0721 666-3311 um Hinweise gebeten.

Fahrzeug rutscht nach Unfall Böschung hinab

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagnachmittag 04.12.2022 kam es an der Einmündung der L 561 und der Ettlinger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug einen angrenzenden Abhang herunterrutschte und sich der Fahrer leicht verletzte.

Gegen 16:45 Uhr wollte ein 54-jähriger Autofahrer offenbar die Fahrspur wechseln. Hierbei übersah er wohl einen sich bereits auf der Abbiegespur befindlichen Pkw. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch das Fahrzeug des Geschädigten zunächst auf einen Radweg abgewiesen wurde und weiter eine Böschung hinab rutschte.

Der 47-jährige Fahrer musste in der Folge mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Zu dessen Bergung musste unter anderem ein Kran eingesetzt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 17.000 Euro geschätzt.

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Karlsruhe (ots) – Zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Parkstraße im Karlsruher Stadtteil Oststadt. Die Polizei Karlsruhe geht derzeit davon aus, dass unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag, ca. 19:30 Uhr bis Sonntag ca. 09:15 Uhr, an mehreren geparkten Autos die Außenspiegel umknickten.

Zudem wurden mehrere Kennzeichen abgerissen und eines entwendet. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.000 Euro bezifffert.

Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 49070 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Karlsruhe (ots) – Im Karlsruher Stadtgebiet kam es am Wochenende zu drei Einbrüchen in Wohnhäuser.

Unbekannte Täter hebelten zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend in der Pfauenstraße in Rüppurr ein Fenster auf und durchsuchten in der Folge die Räumlichkeiten des Wohnhauses. Die Täter entwendeten offenbar knapp 1.500 Euro Bargeld.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Samstag in den Abendstunden in der Straße “Im Rosengärtle” in Durlach. Hier kletterten die Täter wohl zunächst auf einen Balkon im ersten Obergeschoss und gelangten gewaltsam in den Wohnbereich. Ob etwas erbeutet wurde ist derzeit noch nicht bekannt.

Des Weiteren hebelten Unbekannte zwischen Sonntagnacht und Sonntagmittag die Hauseingangstür im Kornweg in Daxlanden auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet.

Autofahrt endet in Gleisbett

Karlsruhe (ots) – Die Fahrt eines Renault-Fahrers endete am späten Samstagnachmittag in Karlsruhe, Höhe Rheinstrandbad Rappenwörth, im Gleisbett.

Die Polizei Karlsruhe geht davon aus, dass der 48-jährige Autofahrer gegen 17:30 Uhr offenbar aufgrund von Unachtsamkeit in das Gleisbett geriet und sich im Wendebereich der Endhaltestelle festfuhr. Aufgrund der Bergung des Fahrzeuges kam es kurzzeitig zu Beeinträchtigungen des Schienenverkehrs. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von wenigen hundert Euro.

Fahrzeugbrand sorgt kurzzeitig für Verkehrsbeeinträchtigungen

Karlsruhe (ots) – Ein brennendes Fahrzeug sorgte am Samstagabend für Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Kaiserstraße. Gegen 21:00 Uhr kam es aus bislang unbekannten Gründen zum Brand eines Pkw. Beim Eintreffen der Polizei war die Fahrzeugführerin bereits ausgestiegen und hatte sich in Sicherheit gebracht.

Aufgrund der Löscharbeiten durch die Feuerwehr musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Kreis Karlsruhe

Frau fährt Abhang hinunter und kollidiert mit Baum

Karlsruhe (ots) – Am Freitagabend 02.12.2022 kam es auf einem Waldweg bei Malsch zu einem Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärten Gründen fuhr eine Pkw-Führerin einen Abhang hinunter und kollidierte mit einem Baum. Hierbei verletzte sich die 81-jährige Fahrerin so schwer, dass sie nicht mehr selbstständig Hilfe herbeirufen konnte. Erst am Samstagmorgen wurde der Unfall durch einen Passanten entdeckt.

Dieser alarmierte sofort die Polizei und weitere Rettungskräfte. Die Polizeibeamten konnten in der Folge die Schwerverletzte neben ihrem Pkw auffinden. Mit Unterstützung der Sanitäter konnte die stark unterkühlte Frau in den Rettungswagen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen nach Einbruch gesucht

Walzbachtal (ots) – Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige brachen am Samstag gegen 18 Uhr in eine Lagerhalle an der Bundesstraße zwischen Jöhlingen und Berghausen ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Unbekannten eine Stahltüre auf und verschafften sich somit Zutritt. Die Täter entwendeten unter anderem ein Notstromaggregat, sowie ein Mischpult. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 4.000 Euro, der Sachschaden auf mehrere Hundert Euro.

Beide Tatverdächtige sind männlich, circa 25-30 Jahre alt, besitzen osteuropäisches Aussehen und trugen einen 3-Tage-Bart. Einer der mutmaßlichen Täter war zur Tatzeit mit einem Hoodie bekleidet und hatte mittellanges Haar, der Andere eine Daunenjacke und Mütze.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter der Rufnummer 07252/5046-0 in Verbindung zu setzen.