Mannheim-Neuostheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 04.12.2022 zwischen 20-06 Uhr fand in der Maimarkthalle die Technoveranstaltung “Toxicator” statt, die von etwa 9.500 Besuchern aufgesucht wurde. Hierbei kam es zu folgenden polizeilichen Feststellungen: 86 Drogendelikte, davon 2x Drogenhandel, 1x Körperverletzung, 8 Platzverweise, 2 Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt 800 Euro und die Sicherstellung kleinerer Mengen verschiedenster Rauschgifte.

Zusätzlich wurden im Umfeld der Technoveranstaltung verstärkt Kontrollen durchgeführt, wobei insgesamt mehr als 300 Personen und fast 50 Fahrzeuge überprüft wurden. 2 Verkehrsteilnehmer konnten festgestellt werden, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahmen.

Desweiteren musste 1 Person in Gewahrsam genommen werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt sorgte mit Unterstützung weiterer Kräfte aus verschiedenen Dienststellen des Polizeipräsidiums Mannheim für die Sicherheit der Feiernden.

Wie das Ergebnis verdeutlicht, erscheinen auch in Zukunft Kontrollen im Zusammenhang mit derartigen Techno-Veranstaltungen als absolut notwendig.

Das Polizeipräsidium Mannheim wird daher weiterhin, neben Verstößen gegen das Betäubungsmittelrecht, auch das Fahren unter Alkohol- oder Drogenbeeinflussung in den Fokus nehmen und entsprechende Großkontrollen durchführen.