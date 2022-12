Mainz-Neustadt (ots) – Am Sonntagabend 04.12.2022 kurz vor 20 Uhr, wurde eine 72-jährige Autofahrerin, in der Mombacher Straße/Goetheunterführung, von einem bislang unbekannten Mann mit einem Messer bedroht. Der Fremde riss an einer roten Ampel die Beifahrertür des VW-Passat auf und setzte sich neben die Fahrerin. Dann zückte er ein Messer und sagte zu der 72-Jährigen: “Fahr!”

Instinktiv flüchtete die Fahrerin aus ihrem Auto und schrie lautstark um Hilfe. Daraufhin ergriff auch der Täter die Flucht und rannte in Richtung Hauptbahnhof. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Mann jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Das Motiv der Tat ist bislang unklar, die Handtasche der 72-Jährigen, die sich ebenfalls auf dem Beifahrersitz befand, lies der Mann unberührt. Die 72-jährige Fahrerin blieb bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.